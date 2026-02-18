Search here...

"Eikö hänellä ole kylmä?": Pariisissa tämä laulaja valitsee rohkean asun

Léa Michel
@tatemcrae/Instagram

Pariisissa laulaja Tate McRae urheili hiljattain asussa, joka aiheutti sensaation sosiaalisessa mediassa. Mikroshortsit, sukkahousut ja strukturoitu bleiseri: asu, joka herätti ristiriitaisia reaktioita ihailusta kysymyksiin kylmästä talvisäästä.

Romanttinen pariisilainen tyyli

Kanadalainen laulaja-lauluntekijä, tanssija ja näyttelijä Tate McRae jakoi Instagram-karusellin, jossa hän kuvasi romanttista ystävänpäivän lomaansa Ranskan pääkaupunkiin. Kuvissa hän poseeraa mustissa mikroshortseissa ja sukkahousuissa, istuvassa mustassa bleiserissä ja polvipituisissa saappaissa, ja kaiken kruunaa punainen ruusu tilaisuuden kunniaksi. Tämä pariisilaisen tyylikkyyden ja rohkeuden yhdistelmä leikittelee kontrasteilla: strukturoidulla hienostuneisuudella ja leikkisällä hengellä.

Innostuneita reaktioita talven kylmyydestä huolimatta

Julkaisu keräsi nopeasti tuhansia tykkäyksiä ja ylistäviä kommentteja, kuten "Pariisi sopii sinulle hyvin" ja "Niin kaunis". Uskollisena lyhyempien asujen käyttämisen perinteelle talvella internetin käyttäjät eivät kuitenkaan voineet olla miettimättä: "Eikö hänellä ole kylmä?" tai vastaavia kommentteja, jotka korostivat altistumista Pariisin kylmille helmikuun lämpötiloille. Paradoksaalisesti nämä kommentit eivät hillinneet yleistä innostusta: fanit rakastivat yhdistelmää, mikä osoitti, että rohkeus kannattaa aina muodissa.

Tate McRaen karuselli laajentaa tunnelmaa peiliselfiellä lämpimän punasävyisessä makuuhuoneessa, lähikuvalla hänen jaloistaan autossa ja viihtyisillä otoksilla pariisilaisista kahviloista. Nämä kuvat vangitsevat "rentouttavan tunnelman", joka vahvistaa kuvaa taiteilijasta, joka on hallinnut elämäntyylilavastusten taidon.

Viime kädessä tämä ulkonäkö on yhdenmukainen Tate McRaen muotivalintojen kanssa, jotka loistaisivat yhdistämään katumuotitrendit eurooppalaiseen eleganssiin. Pariisissa, muodin perimmäisessä pääkaupungissa, hänen "ystävänpäivän lookinsa" vahvistaa jälleen kerran, että rohkeus voittaa ilmastohuolet, muuttaen kylmyyttä koskevat kysymykset peitellyiksi kohteliaisuuksiksi.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
63-vuotiaana Demi Moore valitsi eleganssin mustaan pitsimekkoon.
"Yhtä kaunis kuin aina ennenkin": 55-vuotias näyttelijä loistaa rannalla hevosen rinnalla

"Yhtä kaunis kuin aina ennenkin": 55-vuotias näyttelijä loistaa rannalla hevosen rinnalla

Brittiläinen näyttelijä ja televisiojuontaja Amanda Holden jatkaa perinteiden uhmaamista kuvauksissaan. Heti syntymäpäivänsä jälkeen hän jakoi Instagramissa sarjan kuvia,...

63-vuotiaana Demi Moore valitsi eleganssin mustaan pitsimekkoon.

Demi Moore todistaa jatkuvasti, että tyyli ja eleganssi ovat ajattomia. Äskettäisellä New Yorkin-matkallaan amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja...

58-vuotias Pamela Anderson keksii lyhyen mekon uudelleen odottamattoman yksityiskohdan ansiosta.

Tyylikkäisiin pitkiin mekkoihin tottunut Pamela Anderson yllätti hiljattain kaikki. Berliinissä kanadalais-amerikkalainen näyttelijä ja malli todisti, että lyhyestä mekosta...

"Tunsin itseni vähemmän naiseksi": Tämä tähti rikkoo lapsettomuuden tabua

Elizabeth Banks on päättänyt puhua aiheesta, joka on edelleen liian usein vaiettu: lapsettomuudesta. Äskettäisessä TikTok-podcast-videossa yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja,...

Lomalla auringossa tämä näyttelijä tekee merkittävän sukelluksen

Amy Schumer käytti hyväkseen ensimmäistä avioeron jälkeistä aurinkoista lomaansa ja teki näyttävän esiintymisen merellä. "Trainwreck"-näyttelijä bongattiin punaisessa bandeau-topissa...

Tämä vaikuttaja kannatti "perinteisiä" häitä, kunnes koki suuren perhekokeen.

Amerikkalainen vaikuttaja Estee Williams, joka tunnetaan perinteistä avioliittoa ajavan "tradwives"-liikkeen suosiosta, on hieman tarkistanut prioriteettejaan "tuhoisan perhekriisin" jälkeen,...

