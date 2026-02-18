Search here...

"Yhtä kaunis kuin aina ennenkin": 55-vuotias näyttelijä loistaa rannalla hevosen rinnalla

Anaëlle G.
@noholdenback/Instagram

Brittiläinen näyttelijä ja televisiojuontaja Amanda Holden jatkaa perinteiden uhmaamista kuvauksissaan. Heti syntymäpäivänsä jälkeen hän jakoi Instagramissa sarjan kuvia, joissa hän poseeraa hevosen rinnalla Tulihevosen vuoden alkamisen kunniaksi.

Tulihevosen vuosi

Amanda Holden jakoi hiljattain silmiinpistävän teemaisen Instagram-julkaisun. Hän poseeraa hevosensa rinnalla elegantissa ja symbolisessa ympäristössä yllään avoin valkoinen paita, josta paljastuu yhteensopiva kolmiotoppi, korkeavyötäröiset mustat housut ja kumisaappaat. Tämä kuva juhlistaa tulihevosen vuoden (17. helmikuuta 2026 – 5. helmikuuta 2027) alkua, harvinaista kuukiertoa, joka toistuu vain kerran 60 vuodessa.

Perinteisesti intohimoon, nopeisiin muutoksiin ja raivokkaaseen itsenäisyyteen yhdistetty ajanjakso lupaa energiaa ja mullistuksia. ”Valmistaudu häikäiseviin muutoksiin”, hän sanoi seuraajilleen. Reaktioita tulvi: ”Yhtä kaunis”, ”Aivan kuningatar”, ”Bond-tyttö 55-vuotiaana”. Kritiikistä huolimatta suurin osa kommenteista ylisti hänen itseluottamustaan. Monille hän edustaa sukupolvea, joka kieltäytyy haalistumasta iän myötä ja päinvastoin vaatii näkyvyyttä ja vapautta.

Viime kädessä omaksumalla Tulihevosen vuoden koodit Amanda Holden vahvistaa vahvan vision kypsyydestä, jossa iästä tulee etu, ei rajoitus. Hän puolustaa sävyn ja imagon vapautta, joka haastaa odotukset ja inspiroi samalla kokonaisen sukupolven naisia juhlistamaan tinkimätöntä itseluottamustaan.

