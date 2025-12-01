Search here...

"Rakastan vatsalihaksia!": 38-vuotias malli aiheuttaa kohua Riossa

Léa Michel
Rosie Huntington-Whiteley on jälleen kerran häikäissyt fanejaan Instagramissa julkaisemillaan lomakuvilla. Entinen Victoria's Secret -malli huokuu tyyneyttä, joka inspiroi tuhansia hänen seuraajiaan.

Kirkas lomamatka Brasiliaan

Rio de Janeirossa ollessaan brittiläinen malli ja näyttelijä jakoi useita kuvia meren ja trooppisen kasvillisuuden välissä herkän viestin "Rio, varastit sydämeni!" kera. Kuvissa Rosie näyttää säteilevältä valkoisessa ranta-asussa, jota korostaa moderni leikkaus, joka korostaa hänen vatsalihaksiaan.

Kauneus, jota hänen faninsa ihailevat

Internetin käyttäjät reagoivat julkaisuun nopeasti. Kommentit pursusivat ihailua ja ystävällisyyttä: jotkut ylistivät hänen kurinalaisuuttaan, toiset hänen karismaansa ( "Rakastan vatsalihaksiani!" ) ja horjumatonta yksinkertaisuuttaan. Yksi Instagramin yleisimmistä kommenteista, "Niin luonnollinen!" , todistaa hänen faniensa arvostuksen hänen aitouttaan kohtaan. Monet korostivat myös sitä, kuinka hän ilmentää itsevarmaa ja vaatimatonta kaunotarta, joka on sekä inspiroiva että helposti lähestyttävä.

Uusi elämä poissa valokeilasta

Muutettuaan Lontooseen näyttelijä Jason Stathamin ja heidän kahden lapsensa kanssa Rosie on viihtynyt rauhallisemmassa ympäristössä. Kaukana Hollywoodin hälinästä hän omistaa enemmän aikaa perheelleen ja henkilökohtaisille projekteilleen. Viimeaikaisissa haastatteluissa hän puhuu liikuttuneena ilostaan nähdessään lastensa kasvavan luonnon ja rakkaiden ympäröimänä, samalla kun hän jatkaa intohimonsa vaalimista muotia ja muotoilua kohtaan.

Eleganssin ja elämänilonsa yhdistävä Rosie Huntington-Whiteley kiehtoo edelleen yhä uskollisempaa yleisöä, jonka tämä malli ja näyttelijä, joka osaa yhdistää luonnollisuuden ja hienostuneisuuden, on voittanut puolelleen.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
