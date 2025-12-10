80-vuotiaana hän ei enää usko fyysiseen kauneuteen ja inspiroi muilla tavoilla.

80-vuotiaana Helen Mirren haastaa rohkeasti itse "kauneuden" käsitteen sellaisena kuin olemme sitä kuluttaneet vuosikymmeniä. Hän ei enää pyri ilmentämään mitään kiinteää ihannetta; hän pitää parempana dynaamisuutta, ryhtiä, sitä eloisaa läsnäoloa, joka ei ole riippuvainen peilistä eikä iästä. Ja juuri tällä tavalla hän inspiroi, näyttäen ainutlaatuisen tyylinsä ja energiansa.

Hän on varovainen sanan "kauneus" suhteen.

Brittiläis-amerikkalainen näyttelijä Helen Mirren saattoi, kuten niin monet muutkin ikonit, takertua klassisen, standardoidun kauneuden koodeihin. Silti hän uhmaa niitä lähes hämmentävällä eleganssilla. L'Oréal Paris Women of Worth 2025 -tapahtumassa Los Angelesissa hän julisti, ettei luota sanaan "kauneus", koska hän pitää sitä liian suppeana ja usein epärealistisilla odotuksilla täytettynä. Tämä termi hänen mukaansa rajoittaa. Se jähmettyy. Varsinkin ikääntyessämme, kun siitä tulee miinakenttä, jossa jokaista ryppyä tarkastellaan loukkauksena.

Hän rakastaa eniten sanaa "swagger". Sana, joka herättää asenteen, tavan olla maailmassa, hiljaisen itsevarmuuden, joka paistaa läpi yhtä lailla hänen kävelytavassaan kuin naurussaankin. "Swagger" paljastaa ihmisen ulkonäön ulkopuolella, kertoo tarinan jo ennen kuin hän edes avaa suunsa. Hänen silmissään ulkonäkö ei ole kaikki kaikessa. Energia sitä vastoin ei koskaan valehtele. Hän sanoo, ettei halua tulla muistetuksi kiillotetuista kasvoista tai täydellisesti muotoillusta hahmosta, vaan siitä sisäisestä värähtelystä, joka ylittää vuodet haalistumatta.

Mukavuus ennen flirttailua

Lähestymistavassaan muotiin Helen Mirren puolustaa nyt jotakin syvästi vapauttavaa. Menneitä ovat ne ajat, jolloin kengät kiduttivat jalkoja, mekot olivat liian tiukkoja hengittääkseen ja jäykät asenteet, joita ylisovitettu glamouri aiheutti. Huumorilla ja selkeästi hän muistuttaa meitä siitä, että onnistunut asu alkaa… mukavista kengistä. Tämä yksinkertainen "sääntö" kertoo paljon: todellinen tyylikkyys syntyy mukavuudesta, siitä, että tuntee olonsa hyväksi omassa nahassaan, ikäsi mukaiseksi ja omaan tyyliinsä sopivaksi. Vapaus, joka muuttaa tapaamme pukeutua ja tapaamme nähdä itsemme.

Punainen matto: pikemminkin suoritus kuin tuomio

Punainen matto on Helen Mirrenin mielestä näyttämö, ei oikeudenkäynti. Iloinen, lähes teatraalinen esitys, pysähtynyt hetki, joka ei ansaitse pakkomiellettä eikä ahdistusta. Tämä irtautuminen antaa hänelle mahdollisuuden purkaa maailmaa, jossa mielikuvitus on valttia, jossa pienintäkin "epätäydellisyyttä" tarkastellaan tarkasti.

Hänelle nämä hetket ovat leikkimistä, hauskanpitoa, hetken aikaa tavallista räikeämmän hahmon ilmentämistä. Sitten hän siirtyy johonkin muuhun. Tämä kyky asettaa asiat perspektiiviin ja käsitellä glamouria kevyesti on kenties yksi hänen arvokkaimmista oppitunneistaan.

Vanheneminen voittona, ei antautumisena

Ja sitten on hänen näkemyksensä iästä. Helen Mirren ei puhu siitä väistämättömyytenä tai kuolinkellona, vaan voittona. 80-vuotiaana oleminen on hänen mukaansa lähes etuoikeus. Se, että hän voi edelleen tehdä töitä, nauraa, meikata, nauttia lasillisen viiniä, käydä teatterissa, löytää elokuvan tai katsoa sarjan ahmimalla: nämä kaikki ovat yksinkertaisia nautintoja, joista hän nauttii täysin siemauksin.

Hänelle vanheneminen tarkoittaa mahdollisuuksien, ei rajoitusten, keräämistä. Se tarkoittaa ehtymättömän uteliaisuuden ja rauhallisen suhteen itsensä kanssa vaalimista. Se tarkoittaa eteenpäin siirtymistä uudella vapaudella, vapaana pakkomielteestä muiden mielipiteitä kohtaan.

Hänen todellisella perinnöllään ei siis ole mitään tekemistä kiinteän esteettisen ihanteen kanssa. Se on hänen tavassaan katsoa elämää huumorilla, etäisesti ja normeja uhmaten. Brittiläis-amerikkalainen näyttelijä Helen Mirren ilmentää elinvoimaista, itsevarmaa ja kapinallista kauneutta. Kauneutta, jota ei voi mitata, mutta jonka voi tuntea. Kauneutta, joka 80-vuotiaana säteilee erilaista, koska se ei enää riipu nuoruudesta, vaan asenteesta.