Tämä henkinen mekanismi pettää ihmiset, jotka tietämättään esittävät uhria.

Jotkut ihmiset tuntevat elämän olevan salaliitossa heitä vastaan, kun he vain reagoivat tapahtumiin. Olet luultavasti tavannut joitakin. Ehkä jopa näet sellaisen joka päivä. He jäävät tahattomasti uhrimentaliteetin vangiksi. Tämä käyttäytyminen perustuu itse asiassa paljon hienovaraisempaan henkiseen mekanismiin kuin miltä se näyttää.

Tiedostamattoman uhriksi joutumisen henkinen mekanismi

Toistuvien valitusten, dramaattisten huokausten ja kuuluisan "en voi asialle mitään" -lausahduksen takana piilee yllättävän voimakas psykologinen puolustusmekanismi. Tiedostamaton uhriutuminen on automaattinen refleksi, joka saa jotkut ihmiset selittämään vaikeutensa ulkoisilla tekijöillä edes ajattelematta omaa rooliaan tilanteessa. Aivot ovat ne, jotka itsetutkiskelun epämukavuuden välttämiseksi sysäävät vastuun pois. Se on kuin ne painaisivat "puolustustilan" nappia neuvottelematta kenenkään kanssa.

Tämä mekanismi ei ole luonteen heikkous, toisin kuin yleisesti uskotaan. Se on sisäinen, pitkäaikainen strategia, joka usein juontaa juurensa aiemmista kokemuksista, joissa vastuun tunnustaminen on tullut liian kalliiksi emotionaalisesti. Niinpä nyt, välttääkseen syyllisyyttä, ihminen syyttää ulkomaailmaa: yhteiskuntaa, huonoa onnea, muita ihmisiä, omia olosuhteitaan. Kaikesta tulee jälleen yksi todiste siitä, että elämä on häntä vastaan.

Psykologi Amélie Boukhobza kiteyttää tämän ajatuksen lauseella, joka näyttää tulevan jatkuvasta sisäisestä monologista: "Se ei ole minun vikani, elämä on vain minua vastaan." Tällainen keskustelu palvelee kärsimyksen oikeuttamista, passiivisuuden oikeuttamista ja joskus tiedostamatta myötätunnon herättämistä. Koska tiedostamaton uhri ei aina hae tukea manipuloinnin kautta; usein hän haluaa vain tuntea itsensä ymmärretyksi, kuulluksi ja tunnustetuksi.

Ongelmana on, että tästä roolista tulee nopeasti häkki. Henkilö lukitsee itsensä siihen vastoin tahtoaan. Toistamalla jatkuvasti, että kaikki on riistäytynyt käsistä, hän lopulta uskoo, ettei hänellä ole enää voimaa. Hän menettää luottamuksensa toimintakykyynsä, ja hänen elämänsä alkaa mennä kehää. Se on mukavaa, totta kai, mutta hirvittävän rajoittavaa.

Taustalla oleva pelko ja sen seuraukset ihmissuhteissa

Jos raaputamme tämän mekanismin pintaa, paljastamme universaalin tunteen: pelon. Pelon tehdä virheitä. Pelon epäonnistua. Myös pelon kasvaa aikuiseksi. Koska kehittyminen vaatii rohkeutta, liikkumista ja vastuuta. Ja kun nämä sanat herättävät enemmän ahdistusta kuin motivaatiota, uhrin roolista tulee lohduttava turvapaikka, vaikka se tukahduttaakin kaiken henkilökohtaisen kasvun.

Uhrin roolin esittäminen välttää toiminnan aloittamiseen liittyvän riskin. Niin kauan kuin "vika" on muualla, ei ole tarvetta muuttaa mitään itsessään. Se on tapa paeta valinnan painetta: "Jos en päätä mitään, en voi epäonnistua." Paitsi että tällä psykologisella lohdulla on korkea hinta. Ihmissuhteissa tiedostamaton uhriutuminen luo epätasapainoa. Kommunikaatioon tulee sävyä valituksilla, peitellyillä moitteilla ja joskus valtavilla emotionaalisilla odotuksilla. Läheisistä tulee puolestaan uskottuja, pelastajia ja spontaaneja terapeutteja. He yrittävät auttaa, rauhoitella ja kuunnella yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes uupumus iskee.

Koska uhriutuminen, jopa tahatonta, kuluttaa muiden energiaa. Suhteesta tulee yksisuuntainen katu: toinen osapuoli ilmaisee kärsimystään kyseenalaistamatta sitä, kun taas toinen imee ja tarjoaa tukea. Ajan myötä tämä voi johtaa turhautumiseen, etäisyyteen tai jopa hiljaisen vihan muotoon. Uhria esittävälle henkilölle tämä suhteellinen seuraus voi tuntua epäreilulta. Hän tuntee itsensä hylätyksi, väärinymmärretyksi, yksin jääneeksi kärsiessään. Paradoksi on julma: mitä enemmän hän hakee tukea lukkiutumalla tähän rooliin, sitä suurempi on riski työntää se pois.

Kohti tunnustusta ja vastuullisuutta

Tästä kaavasta irtautuminen vaatii ennen kaikkea sen tunnustamista. Ei itsensä syyllistämistä, vaan sen ymmärtämistä, mitä se suojelee. Tiedostamaton uhriutuminen ei ole poispyyhittävä vika; se on signaali ottaa siitä vaarin. Se paljastaa usein pitkäaikaisen väsymyksen, itsetunnon puutteen tai henkilökohtaisen historian, johon ovat leimanneet ajat, jolloin vastuun ottaminen oli liian tuskallista.

Ensimmäinen askel on korostaa sitä, mihin henkilö voi vaikuttaa. Tämä voi sisältää pieniä päätöksiä, tarpeidensa esiin nostamista ja yksinkertaisia tekoja, jotka palauttavat vallan tunteen omaan elämäänsä. Se on eräänlainen emotionaalinen kuntoutus, joka kärsivällisyydellä rakentaa itseluottamusta uudelleen. Läheisilleen rajojen asettaminen on olennaista. Uhrin roolissa olevan tukeminen ei tarkoita hänen tappiomielisten narratiiviensa vahvistamista. Se tarkoittaa myötätuntoista kuuntelemista, mutta myös heidän lempeää ohjaamistaan takaisin omaan vastuuntuntoonsa. Ja tietenkin ammatillinen tuki voi olla korvaamatonta.

Viime kädessä tämän mekanismin ymmärtäminen ja tunnistaminen tarjoaa siihen loukussa oleville mahdollisuuden yhdistyä uudelleen omaan voimaansa. Se antaa myös mahdollisuuden muuttaa tuskallisen kierteen liikkeeksi kohti suurempaa selkeyttä, vastuullisuutta ja täyttymystä. Tiedostamattomasta uhriutumisen hengestä irtautuminen tarkoittaa hyväksymistä tarkastella omaa elämäänsä selkeästi, rohkeasti ja lempeästi. Ja se on pohjimmiltaan yksi suurimmista lahjoista, joita ihminen voi itselleen antaa.