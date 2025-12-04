Varma temppu, jolla estät rakkaitasi hemmottelusta lapsiasi liikaa

Jouluna lapset saavat vuoria lahjoja. Niin paljon, ettei kuusen juurta edes näe. Te vanhemmat raivoatte hiljaa joulupukille, joka ei selvästikään tiedä sanan "kohtuullisuus" merkitystä. Jotta rakkaasi eivät saapuisi paikalle lahjoja pursuava säkki mukanaan ja säilyttäisitte uskottavuutenne minimalistisessa lähestymistavassanne, tässä on muutamia hyödyllisiä vinkkejä asiantuntijoilta.

Ole selkeä alusta alkaen

Joka vuosi sama näky toistuu värikkäiden seppeleiden alla. Lukemattomia paketteja on pinottu korkealle lattialle, ja sukulaiset syyttävät viattomin ilmein joulupukkia . Ennen lasten täytyi tyytyä appelsiiniin ja suklaapalaan, mutta nykyään heillä on enemmän lahjoja kuin he tietävätkään.

Vanhempana pyrit juurruttamaan lapsiisi joulun hengen ja siihen liittyvät arvot: jakamisen, anteliaisuuden ja ystävällisyyden. Ennen kaikkea saat heidät ymmärtämään, ettei kyseessä ole materialistinen juhla. Pyydät heitä olemaan kohtuullisia joululahjatoivelistansa kanssa. Mutta sitten sukulaisesi saapuvat ovellesi lahjoja täynnä ja antavat heille leluja, joita lapset eivät edes pyytäneet.

Ei ole mitään syytä nostaa kulmakarvoja kuin käänteinen kolmio ja omaksua syyttävä ilme. Jos haluat, että rakkaasi lopettavat lasten hemmottelun, anna heille varoitus noin kuukausi etukäteen. Eikä ole mitään syytä järjestää kriisikokousta perheen olohuoneeseen. Valitse epämuodollisempi lähestymistapa, ehkä kahvikupin äärellä tai lähetä kohtelias tekstiviesti.

Älä unohda käyttää oikeaa lomaketta.

Esittele aihe hienovaraisesti. Idea on yksinkertainen: kääri viestisi kuplamuoviin, jotta se ei ole liian suora tai liian ärsyttävä. Kuten HuffPostin asiantuntijat suosittelevat, voisit esimerkiksi mainita artikkelin joululahjojen liikakäytöstä saadaksesi viestin perille lempeästi.

Diane Gottsman, kirjan ”Modern Etiquette for a Better Life” kirjoittaja ja ”The Protocol School of Texasin” perustaja, ehdottaa vielä inhimillisempää lähestymistapaa. ”Voisitko lahjoittaa rahat, jotka olisit käyttänyt lahjaan, jollekulle vähemmän onnekkaalle? Tai voisit jopa tehdä lahjoituksen heidän puolestaan.”

Anna heille lahjalista

Olet luultavasti jo saanut tai luonut vauvarekisterin , hyödyllisen oppaan, jonka avulla rakkaat voivat valita oikeat lahjat. Mikset tekisi samaa jouluksi? Ainakin se välttää tarpeettomia ostoksia ja kannustaa hyödyllisiin lahjoihin. Joululistoillaan lapset usein pyytävät kaikkea mahdollista: kauko-ohjattavasta autosta, joka hajoaa viiden käyttökerran jälkeen, mikroskooppiin, joka kerää pölyä kaappiin. Asiantuntijat jopa ehdottavat kokeiluja lahjojen vaihtoehdoksi. Jos lapsesi on intohimoinen leipomisesta, mikset yhdistäisi rahojasi lähettääksesi hänelle luokan?

Luo uusia perinteitä

Miksi ei järjestettäisi perheenä salaista joulupukkilahjavaihtoa? Tiedättehän, se leikki, jossa sokkona piirretään vastaanottajan nimi. Se ei ole vain avokonttorin rituaali, ja se voi hillitä liiallista anteliaisuutta. Tai miksi ei laadittaisi "kotitekoista" sääntöä, joka takaa lahjoille vahvan tunnearvon? Idea? Luo lahja omin käsin, olipa kyseessä sitten kierrätysmateriaalit, kreppipaperi tai perhekuvat. Se on paras tapa saada rakkaat lopettamaan lasten liika hemmottelu.

Osoita empatiaa

Vaikka nämä pyytämättä saadut lahjat ärsyttäisivät sinua, aseta itsesi niiden antajien asemaan. Et toki tiedä, mihin laitat ne, ja olet huolissasi, että lapsesi unohtaa ne heti, kun ne avataan paketista, mutta rakkaillesi se voi olla hellyydenosoitus. Se tulee hyvästä lähteestä. "Joskus ihmiset sanovat 'rakastan sinua' lahjojen kautta ja pitävät joulunaikaa ja lahjoja erittäin tärkeinä", toteaa Jodi RR Smith, Mannersmith Etiquette Consultingin toimitusjohtaja.

Ja ennen kaikkea, sano "kiitos"

Se on etikettisääntö, jota opetat lapsillesi koko päivän. Tämä pieni taikasana, kuten sitä mielelläsi kutsutaan, ei ole valinnainen. Vaikka olisit pyytänyt rakkaitasi olemaan hemmottelematta lapsiasi liikaa, he ovat lopulta vastuussa päätöksestään (ja salaliitossa tonttujen kanssa). Joulunaika voi joskus olla jännittynyt, ja saatat tuntea kiusausta vastata puolustuskannalle "hänellä on jo kaikki mitä hän tarvitsee" tai "ei ollut tarvetta ostaa lahjaa". Ota tämä lahja vastaan kiitollisuudella ja arvostuksella.

Ei ole olemassa taikakaavaa, jolla saisit rakkaat lopettamaan lasten hemmottelun jouluna ja osoittamaan hillintää. Ehkä heille se on tapa hyvittää se, mitä heillä ei koskaan ollut.