He menivät naimisiin saman miehen kanssa Las Vegasissa… ja riitelevät nyt 2,4 miljoonan dollarin ylityksestä

Kaksi brittiläistä naista, jotka menivät naimisiin saman miehen kanssa Las Vegasissa muutaman vuoden välein, taistelevat nyt oikeudessa arviolta 2,4 miljoonan dollarin perinnön hallinnasta. Tapaus korostaa kaksinaisen avioliiton oikeudellisia seurauksia ja perintölainsäädännön tarjoamaa suojaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Kaksinaamaisen aviomiehen ja 2,4 miljoonan omaisuuden

Brittiläinen kirjanpitäjä James Dinsdale, joka kuoli syöpään 55-vuotiaana lokakuussa 2020, meni naimisiin kosmeettisen hammaslääkärin tohtori Victoria Fowellin kanssa Las Vegasissa vuonna 2012 ja sitten vuonna 2017 kosmetologi Margaret Dinsdalen kanssa, myös Las Vegasissa, purkamatta laillisesti ensimmäistä avioliittoaan. Laillisesti toista avioliittoa Margaretin kanssa pidetään siksi "mitättömänä", mikä automaattisesti sulki hänet pois kuolinpesästä. Victoriasta tuli hänen laillisesti tunnustettu vaimonsa ja James Dinsdalen pojasta Williamista perilliset noin 1,8 miljoonan punnan (2,4 miljoonan dollarin) omaisuudelle.

Margaretin oikeustaistelu

Independentin mukaan Margaret väittää asuneensa James Dinsdalen kanssa vuodesta 2015 lähtien, menneensä naimisiin hänen kanssaan "vilpittömässä mielessä" ja hoitaneensa häntä kokopäiväisesti tämän sairauden aikana, jopa luopuen työstään. Tuntuen kohdelluksi väärin, hän on nostanut kanteen vaatien "kohtuullista säännöstä" Yhdistyneen kuningaskunnan perintölain nojalla ja vaatii ainakin puolta perinnöstä, noin 900 000 puntaa.

Perintölain rooli ja puolison asemaa koskeva kysymys

Testamentin puuttuessa James Dinsdalen omaisuus jaettiin perintöoikeuden sääntöjen mukaisesti, jotka asettavat etusijalle laillisen puolison ja lapset. Heinäkuussa tuomari kuitenkin tunnusti Margaretin oikeudet puolisonaan perintölain nojalla, mikä mahdollisti Margaretin vaatia oikeudellista osuutta omaisuudesta, vaikka hänen avioliittonsa on teknisesti mitätön tiukan avioliittolain mukaan.

Syytökset ensimmäistä vaimoa vastaan ja varojen jäädyttäminen

Margaret syyttää Victoria Fowellia perinnön "ryöstämisestä", omaisuuden kohtelusta ikään kuin hän olisi ainoa edunsaaja, ja kahden kiinteistön myymisestä noin 600 000 punnalla ilman, että on selvää, mitä jäljelle jääneille varoille on tapahtunut. Margaret hankki jäädyttämismääräyksen estääkseen omaisuuden katoamisen ennen oikeudenkäynnin päättymistä, minkä tarkoituksena on taata mahdollisuus panna täytäntöön mahdollinen hänen hyväkseen annettu tuomio.

Hirvittävä tapaus, jonka lopputulos on epävarma.

Margaretin asianajaja väittää tehneensä kaiken "luottamuksen varassa" uskoen Jamesin ensimmäisen avioliiton olevan ohi, ja korostaa tämän oikeustaistelun psykologisia ja taloudellisia vaikutuksia hänen asiakkaaseensa.

Viime kädessä tämä "epätavalliseksi" kuvailtu tapaus havainnollistaa, kuinka testamentin puuttuminen, kaksinnaimoisuus ja siviilisäätyyn liittyvä hämmennys voivat aiheuttaa pitkiä, kalliita ja emotionaalisesti tuhoisia perintökiistoja, joiden lopputulos riippuu nyt tuomarin arviosta siitä, mikä on "kohtuullinen järjestely" eloonjääneelle puolisolle. Jatkoa seuraa...