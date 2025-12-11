Intiassa heidän avioliittonsa aiheutti skandaalin sulhasen ihonvärin vuoksi.

Intiassa rakkaushäät ovat aiheuttaneet kansallisen kiistan sulhasen ihonvärin vuoksi. Se on käynnistänyt kiivaan keskustelun värisyydestä ja yhteiskunnassa edelleen vallitsevista ennakkoluuloista. Madhya Pradeshista kotoisin oleva pariskunta Rishabh Rajput ja Sonali Chouksey näkivät häävideonsa leviävän kulovalkean tavoin, ei oman onnensa, vaan sulhasen tummaan ihoon ja morsiamen oletettuihin motiiveihin kohdistuneiden hyökkäysten vuoksi.

Satumainen hääjuhla… trollien pilaamana

Rishabh ja Sonali tapasivat yliopistossa vuonna 2014 ja pysyivät yhdessä 11 vuotta ennen kuin menivät naimisiin 23. marraskuuta perheidensä ja perinteisten rituaalien ympäröimänä. Heidän sosiaalisessa mediassa julkaisemansa valokuvat ja videot ilonsa jakamiseksi levisivät nopeasti, mutta onnitteluviestit hukkuivat sulhasen tummempaan ihoon kohdistuvien pilkan ja meemien alle.

Sekoitus nettirasismia ja naisvihaa

Trollit kuvailivat paria "huonosti yhteensopiviksi" ja vihjasivat, että "Sonali ei voisi olla onnellinen tummaihoisen miehen kanssa". Monet kutsuivat häntä "kullankaivajaksi" ja väittivät hänen menneen naimisiin Sonalin kanssa rahan tai virkapaikan vuoksi, ja menivät jopa niin pitkälle, että he väittivät Sonalin isän olleen ministeri, ilman minkäänlaisia ​​todisteita.

Arvokas ja suora vastaus

Ankaran kritiikin kohdattuaan pariskunta päätti vastata julkisesti hiljaisuuden sijaan. Instagram-julkaisussa ja useissa haastatteluissa Rishabh toisti, ettei hän ole virkamies, mutta että hän tekee kovasti töitä tarjotakseen perheelleen kunnollisen elämän, korostaen, että Sonali rakasti häntä silloinkin, kun tällä "ei ollut mitään", ja että hän seisoi hänen rinnallaan sekä hyvinä että huonoina aikoina.

Kolorismin ristiriitojen kohtaaminen

Rishabh kertoi BBC:lle kokeneensa syrjintää ihonvärinsä perusteella koko elämänsä ajan, mutta ei ollut koskaan 11 vuotta kestäneen suhteensa aikana kuullut, että he olisivat "huono pari", ennen kuin tuntemattomat ihmiset arvioivat videon verkossa. Sonali huomautti, että Intiassa useimmilla ihmisillä on tummempi iho, eikä vaalea iho tee kenestäkään parempaa, ja tuomitsi pariskunnan tuomitsemisen järjettömyyden ihonvärin perusteella heidän jakamansa rakkauden ja kunnioituksen perusteella.

Rakkaus, joka on vahvempi kuin ennakkoluulot

Pari väittää, ettei 30 sekunnin video kuvaile 11 vuoden työtä, kompromisseja ja keskinäistä tukea, jotka ovat rakentaneet heidän tarinansa. Niille, jotka kutsuvat heitä "erillisiksi", Rishabh vastaa yksinkertaisesti: "Katsokaa heidän kasvojaan; he eivät vaikuta onnettomilta, koska heillä on jotain, mitä monilla ei ole: minulla on hänet ja hänellä on minut."

Rishabhin ja Sonalin tarina paljastaa vilpittömän rakkauden lisäksi Intiassa vallitsevan kolorismin sitkeän stigman. Heidän liittonsa, jota on tarkoitus juhlia, on tuonut esiin perusteettomat tuomiot, joita ne kohtaavat edelleen, jotka eivät noudata vuosisatojen sosiaalisten hierarkioiden perimää esteettistä standardia. Päättämällä vastata arvokkaasti ja puolustaa tarinaansa pariskunta muuttaa vihan tietoisuudeksi. Heidän viestinsä on selvä: ihonväri ei määrittele ihmisen arvoa.