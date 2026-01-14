"Laihduttaminen ei ole minun tehtäväni!": Hän vastaa lihavuutta häpäiseviin hyökkäyksiin, joiden kohteeksi hän on joutunut

Kirjailija ja sisällöntuottaja Harmony Albertini saa päivittäin kommentteja kehostaan ja kehotuksia "ryhdistäytyä". Hiljaisuuden sijaan hän päätti vastata suoraan puheessa, joka levisi kulovalkean tavoin: ei ole hänen tehtävänsä laihtua, vaan maailman on lopetettava syrjintä.

"Laihduttaminen ei ole minun tehtäväni."

Filtre-mediakanavan kutsumana Harmony Albertini selittää, että rasvakammo ei ole pelkästään "mielipidekysymys", vaan syrjinnän muoto, joka vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin: julkisiin tiloihin, työhön, terveyteen ja intiimiin elämään. Hän muistuttaa meitä siitä, että lihavuus ei automaattisesti tarkoita epäterveyttä, ja pyytää yhtä yksinkertaista asiaa: että ihmiset ottavat itselleen selvää asioista ennen kuin tuomitsevat. Kohdatessaan viestejä, kuten "olet liian lihava" tai "sinä olet ongelma", hän kääntää näkökulman toisin päin: kehojen ei pitäisi mukautua, vaan normien on lopetettava niiden ihmisten rankaiseminen, jotka eivät sovi muottiin.

Nöyryytykset, jotka vaanivat kaikkialla

Sisällöntuottaja kuvailee kertomuksessaan arkea, joka on täynnä esteitä: liian ahtaat tuolit ravintoloissa, liian ahtaat lentokoneistuimet, nähtävyydet tai teatterit, joihin hän ei aivan "sopi". Hän selittää, että hänelle sanotaan jatkuvasti, että hänen on "sopeuduttava" – käytettävissä olevaan tilaan, tuijotuksiin, kommentteihin – ikään kuin maailma ei olisi tarkoitettu majoittamaan kaikkia kehoja.

Väkivalta on usein raa'inta yksityisellä alueella: miehet sanovat nauttivansa hänen seurastaan, mutta kieltäytyvät kaikesta suhteesta, kunnes hän laihtuu. Nämä lausunnot kiteyttävät kaksinkertaisen torjunnan: rasvakammon ja naisvihamielisen.

Hyvin dokumentoitu systeeminen syrjintä

Harmonyn viesti perustuu tilastolliseen todellisuuteen. Gabrielle Deydierin lainaama tutkimus osoittaa, että lihavalla naisella on jopa kahdeksan kertaa pienempi todennäköisyys tulla palkatuksi ja lihavalla miehellä kolme kertaa pienempi todennäköisyys tulla palkatuksi, kun kaikki muut tekijät pysyvät samoina. Palkat ovat alhaisemmat, ylennykset harvinaisempia ja rasvakammo on edelleen yleistä yrityksissä. Jopa muodissa, jossa inklusiivisia muotinäytöksiä on yhä enemmän ylistetty, "paluu laihuuteen", jota Ozempicin ja vastaavien tuotteiden käyttö vauhdittaa, syrjäyttää plus-kokoiset mallit ja alentaa kehopositiivisuuden pelkäksi "julkisuustempuksi".

"Ongelma ei ole kehomme."

Kieltäytymällä tekemästä painonpudotuksesta onnellisuutensa ehtoa Harmony Albertini kyseenalaistaa ajatuksen, että laihuus on rakkauden, menestyksen tai kunnioituksen edellytys. Hän muistuttaa meitä siitä, että "ihanteellisen vartalon" tavoittelu voi tuhota enemmän kuin "parantaa" elämää, varsinkin kun tämä pyrkimys esitetään moraalisena velvollisuutena.

Hänen viestinsä on kristallinkirkas: kehojamme ei tarvitse antaa anteeksi olemassaoloamme. Muutoksen ei tarvitse koskea siluettejamme, vaan rakenteita – ahtaista istuimista syrjiviin rekrytoijiin – ja asenteita, jotka edelleen uskovat, että lihavien ihmisten nöyryyttäminen on mielipide eikä väkivallanteko.