Nämä rasvaa pelkäävät lauseet, joita luultavasti sanot tietämättäsi

Saatat ajatella olevasi suorapuheinen, mutta jotkut arkipäiväiset lauseet jättävät paljon painavamman jäljen kuin miltä ne näyttävät. Fatfobia ei aina huuda kovaa: se usein liukuu tavallisiin sanoihin, joita toistetaan ajattelematta, mutta ei koskaan tehottomasti.

Kun kielestä tulee vääristävä peili

Rasvakammo ei rajoitu avoimiin loukkauksiin. Se tunkeutuu näennäisesti harmittomiin tai huolestuneisiin kommentteihin ja lopulta muuttaa lihavien ihmisten kehot julkiseksi, keskustelunaiheeksi ja jatkuvasti arvioitavaksi aiheeksi. Nämä tahattomat, ilman pahansuopaisuutta tehdyt kommentit kuitenkin myötävaikuttavat hyvin todelliseen sosiaaliseen väkivaltaan.

Sanominen jollekulle: "Olet taas lihonnut", saattaa vaikuttaa havainnosta tai huolen osoitukselta. Todellisuudessa tämä huomautus pakottaa ulkoisen tulkinnan kehosta, ikään kuin se tarvitsisi vahvistusta tai korjausta. Se myös olettaa, että paino on pohjimmiltaan ongelma, ja pyyhkii pois kaiken muun: mielenterveyden, hyvinvoinnin, itse elämän. Kehosta tulee todistus, jota jokainen tuntee oikeutetuksi kommentoimaan.

Toinen yleinen esimerkki: ”Mikä ruokahalu! Muista jättää vähän myös muille.” Huumorin varjolla tämä lause muuttaa syömisen moraaliseksi epäonnistumiseksi. Se antaa ymmärtää, että joidenkin ihmisten tulisi rajoittaa itseään enemmän kuin toisten, ikään kuin syömisen nautinto olisi heistä itsestään riippuvainen. Lopputuloksena: pöydästä, jonka tarkoituksena on olla jakamisen paikka, tulee valvonnan tila.

Entäpä tuo pahamaineinen lause: "Olisit paljon kauniimpi, jos laihtuisit" ? Tämän vilpillisen kohteliaisuuden takana piilee raaka normi: kauneus on oletettavasti yhteensopimatonta lihavien vartaloiden kanssa. Viesti on selvä, vaikka sitä ei sanotakaan suoraan: nykyinen vartalosi ei ansaitse ihailua eikä rakkautta. Silti jokainen vartalo on jo arvokas, jo arvokas, jo kaunis.

Lääketieteen alalla tietyt lauseet saavat vielä vakavamman ulottuvuuden. Liian nopea reagointi "Se johtuu painostasi" erilaisiin oireisiin on sama kuin typistettäisiin henkilö vaa'alla olevaksi numeroksi. Tämä yksinkertainen lähestymistapa voi viivästyttää diagnooseja, minimoida todellisen kivun ja estää potilaita hakeutumasta lääkärin hoitoon. Ylipaino ei ole este lääketieteelle; se ansaitsee vakavaa, tarkkaavaista ja kunnioittavaa hoitoa.

Sanat, jotka jättävät pysyvät jäljet

Nämä toistuvat kommentit muodostavat niin sanottuja mikroaggressioita. Yksittäin tarkasteltuna ne saattavat vaikuttaa merkityksettömiltä. Kasaantuen ne kuitenkin luovat jatkuvan jännityksen ilmapiirin. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että ylipainoiset ihmiset ovat alttiimpia ahdistukselle, masennukselle ja sosiaaliselle eristäytymiselle. He joskus välttävät tiettyjä paikkoja, tiettyjä hoitoja ja tiettyjä tilaisuuksia pelätessään tulevansa tuomituiksi.

Muistetaan: Ranskassa lähes joka toinen ihminen on ylipainoinen. Tämä ei ole poikkeus, vaan todellisuus. Näiden lausuntojen trivialisoinnin jatkaminen normalisoi jokapäiväistä syrjinnän muotoa, joka vaikuttaa suureen osaan väestöä.

Ohuuden standardi, jatkuva taustamelu

Nämä lauseet tulevat mieleemme niin helposti, koska niitä ruokkii läpitunkeva kollektiivinen mielikuvitus. Mainokset, elokuvat, sosiaalinen media: laihuus yhdistetään usein menestykseen, kurinalaisuuteen ja onnellisuuteen. Tämä pelkistävä näkemys vaikuttaa tapaamme puhua, jopa silloin kun luulemme tekevämme oikein. Kielestä tulee sitten huomaamaton kanava tälle kapealle normille.

Valitse sanoja, jotka vapauttavat satuttavien sijaan

Hyviä uutisia: muutos on täysin mahdollista. Ensimmäinen sääntö on yksinkertainen: muiden ihmisten kehot eivät kuulu sinulle. Niitä ei tarvitse kommentoida. Jos haluat ilmaista hellyyttä tai iloa, lauseet kuten "Näytät säteilevältä" tai "Olen niin iloinen nähdessäni sinut" ovat enemmän kuin tarpeeksi.

Kehopositiivisen lähestymistavan omaksuminen tarkoittaa sen tunnustamista, että kaikilla kehoilla on arvo koosta riippumatta. Se tarkoittaa myös sen ymmärtämistä, että rasvafobia ei ole vain sosiaalinen ongelma: Ranskassa fyysiseen ulkonäköön perustuva syrjintä on laissa tunnustettua ja siitä voidaan rangaista rikosoikeudellisesti.

Viime kädessä rasvafobian torjunta alkaa kollektiivisesta tietoisuudesta. Muokkaamalla sanojasi, kyseenalaistamalla refleksejäsi ja juhlistamalla kehonmuotojen monimuotoisuutta autat luomaan oikeudenmukaisemman, lempeämmän ja kunnioittavamman tilan. Maailman, jossa jokainen voi olla olemassa täysillä ilman, että hänen tarvitsee pyydellä anteeksi kehoaan.