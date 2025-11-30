Search here...

Hän asuu risteilyaluksella ympäri vuoden: 77-vuotiaana hän näyttää sen, mitä sinulle ei koskaan kerrota

Yhteiskunta
Fabienne Ba.
@elizabethatsea27/Instagram

77-vuotiaana Sharon Lane luopui kaikesta asettuakseen pysyvästi Odyssey Villa Vie Residencesille, risteilyalukselle, joka tarjoaa all-inclusive-majoitusta purjehtiessaan ympäri maailmaa. Hän kertoo avoimesti, mitä tämä elämä tuo tullessaan, mukaan lukien ainoan todellisen kohtaamansa haitan.

Unelmien eläke valtamerillä

Sharon on asettunut alukselle, joka tutkii 425 kohdetta 147 maassa 3,5 vuoden aikana. Hän nauttii ainutlaatuisesta ympäristöstä, jossa on pysyvä majoitus, 24 tunnin ateriat, lääketieteellinen hoito ja monenlaisia aktiviteetteja. Tämä laivalla majoittumiseen tarkoitettu vaihtoehto, jonka hinta laskee iän myötä, antaa hänelle mahdollisuuden matkustaa ilman lentokenttien rajoituksia ja elää aktiivista ja itsenäistä eläkettä.

Katso tämä postaus Instagramissa

Sharon E. Lanen (@elizabethatsea27) jakama julkaisu

Mitalin toinen puoli

Vaikka tämä elämä saattaa vaikuttaa idylliseltä, Sharon tunnustaa yksityiskohdan, joka saattaa vaikuttaa mitättömältä, mutta vaivaa häntä suuresti: hän ei pysty hakemaan välipalaa tai lämmittämään ateriaa kuten kotona. Tämä näkymätön rajoitus korostaa sopeutumista, joka on välttämätöntä elääkseen täysipainoisesti veneessä, kaikista tarjolla olevista palveluista huolimatta.

Katso tämä postaus Instagramissa

Sharon E. Lanen (@elizabethatsea27) jakama julkaisu

Haittojen lisäksi rikastuttava kokemus

Euroopan, Karibian, Japanin tai pian myös Etelä-Afrikan löytämisen ilo on paljon suurempi kuin heidän viehätyksensä. Sharon selittää nauttivansa ainutlaatuisesta tunteesta, kun hänen kotinsa on jatkuvassa liikkeessä, mikä antaa hänen eläkkeelle uuden tarkoituksen, yhdistäen löytöretket, mukavuuden ja kelluvan yhteisön.

Ympärivuotinen asuminen risteilyaluksella ei ole tyypillinen valinta, mutta Sharon Lanelle se lupaa ainutlaatuisia eläkkeelle jäämisen hetkiä. Päivittäisten ihmeiden, rikastuttavien kohtaamisten ja taatun mukavuuden avulla hän osoittaa, ettei ikä ole este seikkailuille. Sharon todistaa, että uskallus astua syrjään valtaväyliltä voi muuttaa elämästä unohtumattoman kokemuksen, jopa 77-vuotiaana.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Nämä 5 kallista tutkintoa... jotka (melkein) kannattavat
Article suivant
"En edes osannut pestä pyykkiä": nämä epätodennäköiset kurssit ovat hitti nuorten aikuisten keskuudessa

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hän soittaa väärään numeroon kiitospäivänä... ja luo epätodennäköisen ystävyyden, joka on kestänyt 10 vuotta.

Vuonna 2016 arizonalainen isoäiti Wanda Dench lähetti vahingossa kiitospäiväkutsun tekstiviestin 17-vuotiaalle teini-ikäiselle Jamal Hintonille pojanpoikansa sijaan. Liikuttuneena pojanpoikan...

"Lopettaminen": Tämä järkyttävä trendi Z-sukupolven keskuudessa mullistaa työelämää

Uusi trendi aiheuttaa kohua sosiaalisessa mediassa: "loppuunpääsy". Hienovaraisen ja perinteisen irtisanoutumisen sijaan jotkut Z-sukupolven edustajat päättävät kuvata hetken...

"En edes osannut pestä pyykkiä": nämä epätodennäköiset kurssit ovat hitti nuorten aikuisten keskuudessa

Vain muutama vuosi sitten olisit saattanut nauraa, jos joku olisi sanonut käyvänsä kurssilla oppiakseen pyykinpesua tai sähkölaskunsa ymmärtämistä....

Nämä 5 kallista tutkintoa... jotka (melkein) kannattavat

Toisin kuin yleisesti uskotaan, jotkut yliopistotutkinnot edustavat erittäin suurta investointia ilman, että ne takaavat vastaavaa taloudellista tuottoa. New...

Tämä amerikkalainen mies ei voi uskoa, mitä hän löysi ranskalaisesta supermarketista.

Amerikkalainen TikTok-käyttäjä, joka muutti hiljattain Etelä-Ranskaan, jakoi hämmästyksensä Leclercin supermarketin juustoosaston vaikuttavasta monimuotoisuudesta. Tottuneena amerikkalaisiin supermarketteihin, joissa cheddar...

Hän paljastaa miesten hänelle lähettämät viestit… ja se on yksinkertaisesti järkyttävää.

Sisällöntuottaja Camille (@camillelv) päätti Instagramissa tehdä näkyväksi miehiltä saamansa väkivaltaiset ja hyperseksualisoidut yksityisviestit. Jakamalla nämä yksityisviestien kuvakaappaukset hän...

© 2025 The Body Optimist