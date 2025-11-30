Nämä 5 kallista tutkintoa... jotka (melkein) kannattavat

Toisin kuin yleisesti uskotaan, jotkut yliopistotutkinnot edustavat erittäin suurta investointia ilman, että ne takaavat vastaavaa taloudellista tuottoa. New Yorkin keskuspankin tuoreiden tietojen mukaan esimerkiksi koulutuksen, sosiaalityön ja taiteiden aloilla mediaanitulot ovat itse asiassa alhaisimpia viiden työssäolon jälkeen.

Yliopiston jälkeen halvimmin palkatut tutkinnot

New Yorkin keskuspankin tuoreiden tietojen mukaan viiden työvuoden jälkeen pienimmän taloudellisen tuoton tuottavista yliopistotutkinnoista seuraavat ovat:

”Vieraat kielet”, joiden mediaanipalkka on noin 40 000 dollaria vuodessa (34 500 euroa = 2 875 euroa kuukaudessa). "Yleiset yhteiskuntatieteet", noin 41 000 dollaria (35 320 euroa = 2 943,33 euroa kuukaudessa) ”Esittävät taiteet” hieman yli 41 900 dollarilla (36 170 euroa = 3 014 euroa kuukaudessa). "Antropologia" ja "Varhaiskasvatus", joiden määrärahat ovat noin 42 000 dollaria (36 240 euroa = 3 020 euroa kuukaudessa ).

On tärkeää asettaa nämä luvut perspektiiviin: vaikka nämä opintoalat johtavatkin alhaisimpiin mediaanituloihin viiden vuoden jälkeen, esimerkiksi vieraiden kielten tutkinnon suorittaneen 2 875 euron kuukausipalkka on silti korkeampi kuin mitä monet ihmiset ansaitsevat. Kaikki on siis suhteellista, ja nämä tutkinnot voivat tarjota muita etuja, kuten työtyytyväisyyttä, luovuutta tai monipuolisia uramahdollisuuksia.

Tutkintojen inflaatio, joka laimentaa niiden arvoa markkinoilla

New Yorkin keskuspankin mukaan tätä ilmiötä selittää korkeakoulutuksen laajeneminen ja koulutusohjelmien tarjonnan kasvu, joka ylittää ammattitaitoisten työpaikkojen kysynnän. Samaan aikaan lukukausimaksut nousevat jyrkästi, erityisesti Yhdysvalloissa, jossa maisterin tutkinnon opiskelijavelka on keskimäärin lähes 50 000 dollaria (43 000 euroa). Tämä on korkea kustannus, jota korkeammat palkat eivät aina kompensoi.

Tekniset alat ovat edelleen palkkatulojen kärjessä

Sitä vastoin STEM-tutkinnot (tiede, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) johtavat jatkuvasti paremmin palkattuihin uriin teknologia- ja rahoitusalan vahvan kysynnän ansiosta. New Yorkin keskuspankin mukaan tämä todellisuus kannustaa pohtimaan koulutusvalintoja suhteessa sijoitetun pääoman odotettuun tuottoon.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nämä tiedot korostavat urapolun valinnan tärkeyttä paitsi intohimosta, myös työmarkkinoiden taloudellisten realiteettien huomioon ottamisen kautta.