Search here...

Nämä 5 kallista tutkintoa... jotka (melkein) kannattavat

Yhteiskunta
Léa Michel
8photo/Freepik

Toisin kuin yleisesti uskotaan, jotkut yliopistotutkinnot edustavat erittäin suurta investointia ilman, että ne takaavat vastaavaa taloudellista tuottoa. New Yorkin keskuspankin tuoreiden tietojen mukaan esimerkiksi koulutuksen, sosiaalityön ja taiteiden aloilla mediaanitulot ovat itse asiassa alhaisimpia viiden työssäolon jälkeen.

Yliopiston jälkeen halvimmin palkatut tutkinnot

New Yorkin keskuspankin tuoreiden tietojen mukaan viiden työvuoden jälkeen pienimmän taloudellisen tuoton tuottavista yliopistotutkinnoista seuraavat ovat:

  1. ”Vieraat kielet”, joiden mediaanipalkka on noin 40 000 dollaria vuodessa (34 500 euroa = 2 875 euroa kuukaudessa).
  2. "Yleiset yhteiskuntatieteet", noin 41 000 dollaria (35 320 euroa = 2 943,33 euroa kuukaudessa)
  3. ”Esittävät taiteet” hieman yli 41 900 dollarilla (36 170 euroa = 3 014 euroa kuukaudessa).
  4. "Antropologia" ja "Varhaiskasvatus", joiden määrärahat ovat noin 42 000 dollaria (36 240 euroa = 3 020 euroa kuukaudessa ).

On tärkeää asettaa nämä luvut perspektiiviin: vaikka nämä opintoalat johtavatkin alhaisimpiin mediaanituloihin viiden vuoden jälkeen, esimerkiksi vieraiden kielten tutkinnon suorittaneen 2 875 euron kuukausipalkka on silti korkeampi kuin mitä monet ihmiset ansaitsevat. Kaikki on siis suhteellista, ja nämä tutkinnot voivat tarjota muita etuja, kuten työtyytyväisyyttä, luovuutta tai monipuolisia uramahdollisuuksia.

Tutkintojen inflaatio, joka laimentaa niiden arvoa markkinoilla

New Yorkin keskuspankin mukaan tätä ilmiötä selittää korkeakoulutuksen laajeneminen ja koulutusohjelmien tarjonnan kasvu, joka ylittää ammattitaitoisten työpaikkojen kysynnän. Samaan aikaan lukukausimaksut nousevat jyrkästi, erityisesti Yhdysvalloissa, jossa maisterin tutkinnon opiskelijavelka on keskimäärin lähes 50 000 dollaria (43 000 euroa). Tämä on korkea kustannus, jota korkeammat palkat eivät aina kompensoi.

Tekniset alat ovat edelleen palkkatulojen kärjessä

Sitä vastoin STEM-tutkinnot (tiede, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) johtavat jatkuvasti paremmin palkattuihin uriin teknologia- ja rahoitusalan vahvan kysynnän ansiosta. New Yorkin keskuspankin mukaan tämä todellisuus kannustaa pohtimaan koulutusvalintoja suhteessa sijoitetun pääoman odotettuun tuottoon.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nämä tiedot korostavat urapolun valinnan tärkeyttä paitsi intohimosta, myös työmarkkinoiden taloudellisten realiteettien huomioon ottamisen kautta.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Tämä amerikkalainen mies ei voi uskoa, mitä hän löysi ranskalaisesta supermarketista.
Article suivant
Hän asuu risteilyaluksella ympäri vuoden: 77-vuotiaana hän näyttää sen, mitä sinulle ei koskaan kerrota

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hän soittaa väärään numeroon kiitospäivänä... ja luo epätodennäköisen ystävyyden, joka on kestänyt 10 vuotta.

Vuonna 2016 arizonalainen isoäiti Wanda Dench lähetti vahingossa kiitospäiväkutsun tekstiviestin 17-vuotiaalle teini-ikäiselle Jamal Hintonille pojanpoikansa sijaan. Liikuttuneena pojanpoikan...

"Lopettaminen": Tämä järkyttävä trendi Z-sukupolven keskuudessa mullistaa työelämää

Uusi trendi aiheuttaa kohua sosiaalisessa mediassa: "loppuunpääsy". Hienovaraisen ja perinteisen irtisanoutumisen sijaan jotkut Z-sukupolven edustajat päättävät kuvata hetken...

"En edes osannut pestä pyykkiä": nämä epätodennäköiset kurssit ovat hitti nuorten aikuisten keskuudessa

Vain muutama vuosi sitten olisit saattanut nauraa, jos joku olisi sanonut käyvänsä kurssilla oppiakseen pyykinpesua tai sähkölaskunsa ymmärtämistä....

Hän asuu risteilyaluksella ympäri vuoden: 77-vuotiaana hän näyttää sen, mitä sinulle ei koskaan kerrota

77-vuotiaana Sharon Lane luopui kaikesta asettuakseen pysyvästi Odyssey Villa Vie Residencesille, risteilyalukselle, joka tarjoaa all-inclusive-majoitusta purjehtiessaan ympäri maailmaa....

Tämä amerikkalainen mies ei voi uskoa, mitä hän löysi ranskalaisesta supermarketista.

Amerikkalainen TikTok-käyttäjä, joka muutti hiljattain Etelä-Ranskaan, jakoi hämmästyksensä Leclercin supermarketin juustoosaston vaikuttavasta monimuotoisuudesta. Tottuneena amerikkalaisiin supermarketteihin, joissa cheddar...

Hän paljastaa miesten hänelle lähettämät viestit… ja se on yksinkertaisesti järkyttävää.

Sisällöntuottaja Camille (@camillelv) päätti Instagramissa tehdä näkyväksi miehiltä saamansa väkivaltaiset ja hyperseksualisoidut yksityisviestit. Jakamalla nämä yksityisviestien kuvakaappaukset hän...

© 2025 The Body Optimist