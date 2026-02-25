Naisten kilpailuista suljettu pois tämä transsukupuolinen urheilija on haastava

Naisten kilpailuista suljettu transsukupuolinen pikajuoksija Halba Diouf valittaa oikeuden päätöksestä. Hän jatkaa taisteluaan Ranskan yleisurheiluliittoa (FFA) vastaan, joka vapautettiin syrjinnästä tammikuun 2026 lopussa.

Halba Diouf uhmaa urheilukieltoa

Pariisin rikostuomioistuin vapautti 28. tammikuuta 2026 Ranskan urheiluliiton (FFA), jota Halba Diouf oli haastanut oikeuteen "sukupuoli-identiteettiin perustuvasta syrjinnästä" ja "psykologisesta häirinnästä". 23-vuotias pikajuoksija, 60 metrin ja 200 metrin erikoisjuoksija, on ollut vuodesta 2023 lähtien suljettu osallistumaan alueellisiin ja kansallisiin naisten kilpailuihin, ja kilpailukielto on rajoitettu osastotasolle karsintatuloksistaan huolimatta. Le Monden mukaan hänen asianajajansa Jean Boudot tuomitsi "oikeuden epäämisen" ja "naurettavan päätöksen" ja ilmoitti valittavansa Pariisin hovioikeuteen. Ranskan urheiluliitto (FFA) vahvisti puolustavansa kantaansa.

Kansainvälisten sääntöjen ja Ranskan lain välinen ristiriita

Ranskan yleisurheiluliitto (FFA) soveltaa tiukasti Maailman yleisurheilun sääntöjä, jotka "sulkevat Y-kromosomin omaavat urheilijat pois naisten sarjoista oikeudenmukaisuuden säilyttämiseksi" vedoten "miesten murrosiän etuun". Halba Dioufin asianajaja huomauttaa ristiriidasta: maailman yleisurheiluliiton vaatimat geenitestit ovat kiellettyjä Ranskassa, eikä Maailman yleisurheiluliitto nimenomaisesti kiellä kansallisia kilpailuja. Vuodesta 2021 lähtien alhaisen testosteronitason vuoksi uraansa aloittanut Halba Diouf hyväksyy tieteellisesti todistetun poissulkemisen, mutta kiistää stereotypiat ja ennakkoluulot.

Katso tämä postaus Instagramissa @halbadiouf jakoi julkaisun

Henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen kamppailu

Rikosoikeuden opiskelija Halba Diouf kuvailee esteiden täyttämää matkaa: jännittynyttä kuulemista 17. joulukuuta 2025, jota puolustus piti "realistisena", mutta hänen asianajajansa piti "pahempana kuin koskaan". Tuomion kuulemisesta poissa ollessaan Halba Diouf ilmaisee "valtavan pettymyksensä", mutta jatkaa eteenpäin, ei aktivistina, vaan aidon tasa-arvon puolesta. Tähän mennessä (24. helmikuuta 2026) ei ole raportoitu uusia käänteitä valituksen suhteen; tapaus korostaa kansainvälisen urheilun ja Ranskan transsukupuolisten oikeuksien suojelun välisiä jännitteitä.

Senegalissa syntynyt ja lapsena Ranskaan saapunut Halba Diouf hallitsee osavaltioiden rankingia ja tähtää Ranskan sisäratamestaruuskilpailuihin helmikuun 2026 lopussa, joissa hän toivoo kilpailevansa, vaikka hänet suljettiin pois kilpailusta. Hänen tapauksensa kuvaa maailmanlaajuista keskustelua: Maailman yleisurheiluliitto (WOR) on tiukentanut sääntöjään vuodesta 2023 lähtien ja sulkenut pois "murrosiän ohittaneet transsukupuoliset miespuoliset henkilöt", kun taas muut urheilulajit, kuten uinti ja pyöräily, joko seuraavat perässä tai vastustavat sitä. Ilman yksimielisiä tieteellisiä tutkimuksia jäljellä olevista hyödyistä oikeustoimet voisivat vaikuttaa Ranskan ja Euroopan osallistavaa urheilua koskeviin käytäntöihin.