Pitääkö naisten työpaikalla edelleen käyttää meikkiä "näyttääkseen ammattimaiselta"?

Kysymys saattaa vaikuttaa kuuluvan toiseen aikakauteen. Silti paineen keskellä olla "hoitamaton", "tyylikäs" tai "ammattimainen", meikki esitetään joskus edelleen lähes pakollisena askeleena naisille. Miksi tämä refleksi siis jatkuu, kun mitään taitoa ei voida mitata meikkivoiteella?

Onko meikki oikotie "ammattimaisuuteen"?

Mikään työpaikkailmoitus ei virallisesti vaadi ripsivärin levittämistä. Silti monet naiset käyttävät edelleen muutaman minuutin joka aamu meikkaamiseen ennen töihin lähtöä. Eivät välttämättä siksi, että he haluaisivat. Joskus yksinkertaisesti siksi, että he tietävät, että heidän ulkonäköään tarkkaillaan, kommentoidaan tai tulkitaan.

Tämä paine on sitäkin mielenkiintoisempaa, koska se harvoin perustuu nimenomaiseen sääntöön. Pikemminkin se on joukko sääntöjä: näyttää "hoidetulta", edustavalta, elegantilta, "ammattimaiselta". Odotukset, jotka saattavat vaikuttaa harmittomilta, mutta jotka lopulta asettavat naisille lisätaakan: aikaa, rahaa ja jatkuvaa huomiota ulkonäköönsä.

Mitä tutkimukset osoittavat

Bostonin yliopiston ja Dana-Farber Cancer Instituten tutkijoiden Nancy Etcoffin johtamaa tutkimusta lainataan usein keskusteltaessa meikistä ja ammatillisesta käsityksestä. Kaksikymmentäviisi 20–50-vuotiasta naista valokuvattiin ilman meikkiä ja sitten vaihtelevilla meikin voimakkuuksilla. Valokuvat näytettiin sitten osallistujille, joillekin hyvin lyhyen aikaa, toisille loputtomiin.

Tulos: meikkiä käyttäviin kasvoihin liittyi yleisesti suurempi pätevyys, miellyttävyys ja luotettavuus. Toisin sanoen meikki ei tietenkään tee ihmisestä pätevämpää. Se voi kuitenkin muuttaa sitä, miten pätevyys havaitaan. Ja juuri siinä kohtaa aiheesta tulee mielenkiintoinen.

Varo liiallista yksinkertaistamista: meikin käyttäminen ei tarkoita parempaa osaamista.

Tutkimuksella on kuitenkin yksi merkittävä rajoitus: sen rahoitti kosmetiikka-alan toimija. Tutkijat toteavat säilyttäneensä itsenäisyytensä työn suorittamisessa, mutta tämä rahoituslähde on luonnollisesti otettava huomioon tuloksia tulkittaessa. Muissa riippumattomissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu samanlaisia suuntauksia.

Erityisesti vuonna 2016 julkaistussa saksalaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin naisten käsityksiä vastuutehtävissä. Se tarjoaa mielenkiintoisen vivahteen: vaikka kevyt meikki voidaan yhdistää positiiviseen imagoon, liian raskaaksi koettu meikki voi päinvastoin aiheuttaa negatiivisen vaikutuksen. Tämä osoittaa, että edes meikin suhteen naiset eivät voi voittaa: liian vähän meikkiä ja näytät "hoitamattomalta"; liian paljon ja vaarana on, että sinua pidetään "liiallisena".

Puolueellisuus ei ole sääntö, jota tulisi noudattaa

Näiden havaintojen edessä on kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on pragmaattinen: koska ennakkoluuloja on olemassa, miksi ei käyttäisi niitä edukseen? Meikin käyttäminen voi olla henkilökohtainen valinta, tapa tuntea olonsa hyväksi, ilmaista itseään tai yksinkertaisesti aloittaa päivä haluamallaan tavalla. Ja se on täysin oikeutettua.

Toinen tulkinta on kuitenkin ratkaiseva: nämä tutkimukset mittaavat ensisijaisesti sosiaalista havaintoa, eivät todellista ammatillista arvoa. Ne osoittavat, että yhdistämme edelleen tiettyjä esteettisiä koodeja ominaisuuksiin, kuten vakavuuteen tai pätevyyteen. Kysymys kuuluukin: miksi näiden ominaisuuksien pitäisi välittyä naisten kasvojen kautta? Varsinkin kun miehiltä harvoin pyydetään kompensoimaan meikin puutettaan siistiytymisrutiinilla, niin sanotulla moitteettomalla kampauksella tai huolellisesti valitulla asulla joka aamu.

Entä laki tässä kaikessa?

Ranskassa työnantaja voi asettaa tiettyjä pukeutumiskoodeja, jos se on perusteltua "objektiivisista syistä", kuten turvallisuuden, hygienian tai asiakaskohtaamisen tarpeista. Näiden vaatimusten on kuitenkin pysyttävä oikeasuhteisina eivätkä ne saa aiheuttaa syrjintää. Siksi naisten vaatiminen meikkaamaan olisi erityisen vaikeaa perustella. Ja onneksi: kasvosi eivät ole univormu.

”Hyvä pukeutuminen” ja ”hyvin hoidettu ulkonäkö”: ovatko ne sama asia?

Ongelma ulottuu paljon meikkiä pidemmälle. Kuulemme edelleen, että naisen tulisi "pukeutua hyvin" ollakseen uskottava, "näyttää tyylikkäältä" edustaakseen yritystään tai "olla eheämpi" välittääkseen hyvän imagon. Mutta kenen mielestä "pukeutua hyvin"? Ja ennen kaikkea, miksi näiden vaatimusten pitäisi vaihdella sukupuolen mukaan?

Voit rakastaa huulipunaa tai olla käyttämättä sitä koskaan. Voit rakastaa pukuja, lenkkareita, mekkoja, kirkkaita värejä tai maailman yksinkertaisimpia vaatteita. Voit meikata kymmeneksi minuutiksi, tunniksi tai olla meikkiä ollenkaan. Kehosi ei ole kommunikaatioväline, jota työnantajasi voi muokata mielensä mukaan.

Todellinen edistys: kyky valita

Asenteet muuttuvat, vaikka muutokset vaihtelevat huomattavasti eri toimialoilla. Luovat ja teknologiset ammatit ovat usein höllentäneet näitä sääntöjä, kun taas jotkut asiakaspalvelutehtävät pitävät yllä vahvempia esteettisiä odotuksia. Etätyö on myös muuttanut monien naispuolisten työntekijöiden suhdetta ulkonäköön: kun kamera on pois päältä, on vaikea väittää, että huulipuna määrää työn laadun.

Vastaus on yksinkertainen, vaikka todellisuudessa se ei olekaan yhtä yksinkertainen: ei, naisten ei tarvitse meikata ollakseen ammattimaisia. Jos pidät meikkaamisesta, meikkaa. Jos et halua, älä meikkaa. Jos muutat mielesi huomenna, sekin on täysin ok. Pätevyytesi ei tarvitse ripsiväriä. Uskottavuutesi ei tarvitse korkokenkiä. Eikä ammattitaitoasi todellakaan tarvitse maalata kasvoillesi.