Rugbypelaaja, jonka katsottiin käyttäneen liikaa meikkiä kuntosalilla, vastaa kritiikkiin

Miksi pitäisi valita meikin ja vahvuuden välillä? Miksi ripsiväri saisi käsipainot vapisemaan? Saatuaan kommentteja meikistään painonnostoharjoituksen aikana amerikkalainen maajoukkuerugbypelaaja Ilona Maher päätti vastata tyylillä – ja muutamalla hyvin nostetulla kilolla.

Kysymys, joka ärsyttää... ja motivoi

Ilona Maher julkaisi hiljattain videon Instagramissa. Aloituskuvatekstissä kysytään: "Miksi käytät meikkiä treenatessasi? " Tunnelma on nyt vakiintunut. Harmaissa legginsissä, korkealla poninhännässä ja hillityissä koruissa rugbypelaaja hymyilee rauhallisesti. Sitten hän siirtyy sarjaan harjoituksia: penkkipunnerruksia 34 kg:n painolla, siistejä leuanvetoja ja hallittuja soutoja. Kaikki tämä ripsivärin ja huulipunan kera.

Hänen vastauksensa, sekä yksinkertainen että vaikuttava: "Miksipä ei? Se ei tee minusta heikompaa!" Lause, joka resonoi kuin herätys. Hän jopa kirjoitti sen videonsa kuvatekstiin mustavalkoisena: "Ripsivärini ei laimenna lihaksiani eikä tee työmoraaliani olemattomaksi." Toisin sanoen, hänen ulkonäkönsä ei määrittele hänen suoritustaan tai päättäväisyyttään.

Vuonna 2025 hänestä tuli "Dancing with the Stars" -ohjelman finalisti ja ensimmäinen nainen, joka nosti mieskumppaninsa ilmaan ohjelmassa. Jälleen kerran Ilona Maher rikkoi kaavan: kyllä, voit olla voimakas, lihaksikas, näyttävä – ja rakastaa huulikiiltoa.

Naisten vartaloita aina kommentoidaan

Tämän videon takana piilee laajempi todellisuus. Naisten vartaloita tarkastellaan, kommentoidaan ja analysoidaan jatkuvasti. "Liikaa meikkiä", "liian vähän", "Liian lihaksikas", "liian laiha", "Liian näkyvä", "liian huomaamaton". Mutta periaate on yksinkertainen: teet vartalollesi mitä haluat. Kasvoillesi. Tyylillesi.

On myönnettävä, että meikin käyttöä kuntosalilla ei suositella ihotautilääkärin näkökulmasta – varsinkin kun meikkivoide voi tukkia ihohuokoset ja estää ihoa hengittämästä liikunnan aikana – mutta se on silti henkilökohtainen valinta. Jos haluat luonnollisen ihonvärin, jotta voit hikoilla vapaasti, se on ihan ok. Jos tunnet olosi itsevarmemmaksi ripauksen ripsiväriä tai jotain muuta avulla, se on täysin oikeutettua. Voimaasi ei mitata huulipunalla tai sen puutteella.

Tukiaalto

Ilona Maherin julkaisuun tulvi reaktioita. "Meidän pitäisi voida vapaasti käyttää meikkiä tai olla meikkaamatta", "Kiitos, että puhuitte siitä", "Olympiamitalin ja näiden vaatimusten myötä meikki on viimeinen asia mielessäni." Yli 5,4 miljoonalla seuraajallaan Ilona Maher kantaa viestiä, joka ulottuu paljon pelikentän ulkopuolelle. Kehopositiivisuus, voimaantuminen, itsensä vahvistaminen: hän ilmentää sukupolvea, joka kieltäytyy valitsemasta monien puoliensa välillä. Voimakas ja tyylikäs. Lihaksikas ja viimeistelty. Vakava ja leikkisä: hän todistaa, että suorituskyky ja henkilökohtainen ilmaisu voivat elää rinnakkain ilman ristiriitoja.

Nostamalla painoja ja vastaamalla kritiikkiin Ilona Maher muistuttaa meitä olennaisesta totuudesta: kehosi kuuluu sinulle. Ja sinulla on täysi oikeus asuttaa sitä haluamallasi tavalla.