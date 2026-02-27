Search here...

Rugbypelaaja, jonka katsottiin käyttäneen liikaa meikkiä kuntosalilla, vastaa kritiikkiin

Yhteiskunta
Léa Michel
@ilonamaher/Instagram

Miksi pitäisi valita meikin ja vahvuuden välillä? Miksi ripsiväri saisi käsipainot vapisemaan? Saatuaan kommentteja meikistään painonnostoharjoituksen aikana amerikkalainen maajoukkuerugbypelaaja Ilona Maher päätti vastata tyylillä – ja muutamalla hyvin nostetulla kilolla.

Kysymys, joka ärsyttää... ja motivoi

Ilona Maher julkaisi hiljattain videon Instagramissa. Aloituskuvatekstissä kysytään: "Miksi käytät meikkiä treenatessasi? " Tunnelma on nyt vakiintunut. Harmaissa legginsissä, korkealla poninhännässä ja hillityissä koruissa rugbypelaaja hymyilee rauhallisesti. Sitten hän siirtyy sarjaan harjoituksia: penkkipunnerruksia 34 kg:n painolla, siistejä leuanvetoja ja hallittuja soutoja. Kaikki tämä ripsivärin ja huulipunan kera.

Hänen vastauksensa, sekä yksinkertainen että vaikuttava: "Miksipä ei? Se ei tee minusta heikompaa!" Lause, joka resonoi kuin herätys. Hän jopa kirjoitti sen videonsa kuvatekstiin mustavalkoisena: "Ripsivärini ei laimenna lihaksiani eikä tee työmoraaliani olemattomaksi." Toisin sanoen, hänen ulkonäkönsä ei määrittele hänen suoritustaan tai päättäväisyyttään.

Vuonna 2025 hänestä tuli "Dancing with the Stars" -ohjelman finalisti ja ensimmäinen nainen, joka nosti mieskumppaninsa ilmaan ohjelmassa. Jälleen kerran Ilona Maher rikkoi kaavan: kyllä, voit olla voimakas, lihaksikas, näyttävä – ja rakastaa huulikiiltoa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Ilona Maherin (@ilonamaher) jakama julkaisu

Naisten vartaloita aina kommentoidaan

Tämän videon takana piilee laajempi todellisuus. Naisten vartaloita tarkastellaan, kommentoidaan ja analysoidaan jatkuvasti. "Liikaa meikkiä", "liian vähän", "Liian lihaksikas", "liian laiha", "Liian näkyvä", "liian huomaamaton". Mutta periaate on yksinkertainen: teet vartalollesi mitä haluat. Kasvoillesi. Tyylillesi.

On myönnettävä, että meikin käyttöä kuntosalilla ei suositella ihotautilääkärin näkökulmasta – varsinkin kun meikkivoide voi tukkia ihohuokoset ja estää ihoa hengittämästä liikunnan aikana – mutta se on silti henkilökohtainen valinta. Jos haluat luonnollisen ihonvärin, jotta voit hikoilla vapaasti, se on ihan ok. Jos tunnet olosi itsevarmemmaksi ripauksen ripsiväriä tai jotain muuta avulla, se on täysin oikeutettua. Voimaasi ei mitata huulipunalla tai sen puutteella.

Tukiaalto

Ilona Maherin julkaisuun tulvi reaktioita. "Meidän pitäisi voida vapaasti käyttää meikkiä tai olla meikkaamatta", "Kiitos, että puhuitte siitä", "Olympiamitalin ja näiden vaatimusten myötä meikki on viimeinen asia mielessäni." Yli 5,4 miljoonalla seuraajallaan Ilona Maher kantaa viestiä, joka ulottuu paljon pelikentän ulkopuolelle. Kehopositiivisuus, voimaantuminen, itsensä vahvistaminen: hän ilmentää sukupolvea, joka kieltäytyy valitsemasta monien puoliensa välillä. Voimakas ja tyylikäs. Lihaksikas ja viimeistelty. Vakava ja leikkisä: hän todistaa, että suorituskyky ja henkilökohtainen ilmaisu voivat elää rinnakkain ilman ristiriitoja.

Nostamalla painoja ja vastaamalla kritiikkiin Ilona Maher muistuttaa meitä olennaisesta totuudesta: kehosi kuuluu sinulle. Ja sinulla on täysi oikeus asuttaa sitä haluamallasi tavalla.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Sukupuoleen perustuva väkivalta kouluissa: tutkimus viittaa "huolestuttavaan kehitykseen" kouluilmapiirissä

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sukupuoleen perustuva väkivalta kouluissa: tutkimus viittaa "huolestuttavaan kehitykseen" kouluilmapiirissä

Useilla maailman alueilla viimeaikaiset tutkimukset ovat nostaneet esiin huolen naisvihamielisen ja LGBTQIA+-vastaisen käyttäytymisen lisääntymisestä joidenkin koulupoikien keskuudessa. Pitkään...

Merkitseekö "etanakirjeiden" trendi käsin kirjoitettujen kirjeiden paluuta nuorten keskuudessa?

Maailmassa, jossa kaikki kirjoitetaan sekunneissa ja pyyhitään pois sormen pyyhkäisyllä, ihastuttavan retro ele löytää paikkansa sydämissämme. Kirjekuoren avaaminen,...

Tämä urheilija lisää tietoisuutta kuukautisten hallinnasta kilpailun aikana.

Kun Milanon ja Cortinan vuoden 2026 talviolympialaiset päättyivät 22. helmikuuta 2026, Amber Glennin kommentit tekivät erityisen voimakkaan vaikutuksen....

"Hän valehtelee ulkonäöstään": Tätä vaikuttajaa syytetään "villittelystä" suodattimen vian jälkeen

Kohtaus levisi kulovalkean tavoin kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa ennen kuin se levisi maailmanlaajuisesti: aasialainen striimaaja paljasti oikean kasvonsa suorassa...

Hallinnollisten askareiden muuttaminen ystävälliseksi illaksi: ohimenevä villitys vai todellinen ratkaisu?

Sinulla on luultavasti se "kiireellinen" sähköposti, jonka avaamista lykkäät jatkuvasti, se tehtävä, jonka avaamista lykkäät jatkuvasti huomiseen... ja...

"Kukkakaalin korvat": virustrendi, joka huolestuttaa lääkäreitä

Jotkin sosiaalisen median trendit ovat yllättäviä. Uusin? "Kukkakaalin korvat", jotka ovat saaneet inspiraationsa kamppailulajeista. Tämän niin kutsutun "soturi"-estetiikan...

© 2025 The Body Optimist