"Liikaturismin" vuoksi tämä ikoninen japanilainen festivaali on peruttu.

Matka
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Bagus Pangestu/Pexels

Fujiyoshidan (Yamanashin prefektuuri, Japani) viranomaiset ovat päättäneet perua vuoden 2026 kirsikankukkafestivaalin, joka on perinteisesti erittäin suosittu kevättapahtuma. Tämä toimenpide on vastaus turistien paineeseen, jota pidetään kestämättömänä asukkaille ja paikalliselle ympäristölle.

Merkittävä tapahtuma pysäytettiin

Joka kevät viimeisen vuosikymmenen ajan Arakurayama Sengen -puistossa järjestetty kirsikankukkafestivaali (Sakura Matsuri) on houkutellut kymmeniätuhansia kävijöitä ihailemaan kirsikankukkia ja Chureito-pagodin reunustamaa ikonista näkymää Fuji-vuorelle. Vuonna 2026 Yamanashin prefektuurissa sijaitseva Fujiyoshidan kaupungintalo ilmoitti tapahtuman täydellisestä peruuttamisesta. Tämä lopettaa väliaikaisesti perinteen, joka houkutteli vuosittain noin 200 000 ihmistä.

Yliturismi motivoi päätöstä

Viranomaiset selittivät, että "kasvava turistien virta oli ylittänyt paikan kapasiteetin ja häirinnyt asukkaiden jokapäiväistä elämää". Raportoidut ongelmat vaihtelivat liikenneruuhkista aitoihin kaupunkien häiriöihin, kuten kaduille jätettyihin roskiin ja epäkunnioittavaan käytökseen. Pormestari Shigeru Horiuchi korosti, että maiseman kauneudesta huolimatta kansalaisten rauha ja ihmisarvo olivat uhattuina, mikä oikeutti festivaalin keskeyttämisen.

Tapahtumat ja yleinen turvallisuus

Ongelmallisiksi katsottujen käyttäytymisten joukossa viranomaiset mainitsivat vierailijoiden luvattoman pääsyn yksityisalueelle wc-tiloja varten ja jopa tapauksia, joissa ulosteita oli jätetty asuinrakennusten pihoille. Vanhemmat ilmaisivat myös huolensa nähtyään lasten tönimistä ruuhkaisilla jalkakäytävillä, mikä lisäsi huolta paikallisten asukkaiden turvallisuudesta.

Peruutuksesta huolimatta kausi on edelleen odotettu innolla

Vaikka virallista festivaalia ei järjestetäkään, kirsikkapuut jatkavat kukintaansa keväällä, ja Arakurayama Sengen -puiston odotetaan houkuttelevan paljon kävijöitä, jotka haluavat nähdä sakurat ja Fuji-vuoren. Tämän tulvan vaikutusten hallitsemiseksi kaupunki suunnittelee toimenpiteitä, kuten väliaikaisten wc-tilojen lisäämistä, turvallisuuden lisäämistä ja pysäköinnin parantamista.

Laajempi trendi Japanissa

Tämä peruutus heijastaa pohjimmiltaan yleisempää vaikeutta, jota useat erittäin suositut japanilaiset matkakohteet kohtaavat. Massaturismi – jota heikko jeni ja sosiaalisessa mediassa leviävät kuvat ovat vauhdittaneet – asettaa nyt haasteita matkavirtojen hallinnalle ja rinnakkaiselolle paikallisten yhteisöjen kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Fuji-vuoren kirsikankukkafestivaalin lopettaminen vuonna 2026 korostaa kasvavaa jännitystä kansainvälisen matkailun ja paikallisen elämänlaadun suojelemisen välillä. Vaikka kukinta-aika on edelleen Japanin kohokohta, tämä päätös on merkittävä askel siinä, miten ikoniset kohteet hallitsevat kävijävirtaa.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
