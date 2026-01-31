Miksi lentoemännät eivät koskaan suosittele tämän asun käyttämistä lentokoneessa

Lentämisen suhteen useimmat matkustajat priorisoivat mukavuutta. Lentoemäntien mukaan tiettyjä asuja tulisi kuitenkin välttää, koska ne voivat aiheuttaa ongelmia hätätilanteissa, lämpötilan muutoksissa tai yksinkertaisesti hygieniasyistä. Tästä syystä he suosittelevat, ettei tiettyjä vaatteita koskaan käytetä koneessa.

Tiukat vaatteet ovat verenkierron vihollinen

Kapeat farkut, erittäin tiukat housut tai äärimmäisen tiukat legginsit ovat kaikkea muuta kuin ihanteelliset 10 000 metrin korkeudessa. Ne puristavat vyötäröä ja jalkoja, edistävät turvotusta ja voivat lisätä huonon verenkierron tai jopa syvän laskimotromboosin riskiä pitkillä lennoilla. Lentoemännät suosittelevat siksi löysiä, mukavia vaatteita, kuten verkkareita tai liehuvia housuja, jotta pysyt mukavana istuessasi useita tunteja ja minimoit krampit ja epämukavuus.

Shortsit, lyhyet hameet ja haalarit: huijaushinta

Toinen vältettävä vaatekappale: shortsit, minihameet tai hyvin lyhyet mekot. Suora altistuminen istuimelle tarkoittaa, että olet suorassa kosketuksessa pintojen kanssa, joita harvoin desinfioidaan perusteellisesti, mikä lisää altistumistasi kankaissa ja käsinojissa oleville bakteereille ja sienille. Sama ongelma on ahtaissa wc-tiloissa, joissa lattia ja seinät ovat usein epähygieenisiä. Haalarit taas aiheuttavat käytännön ongelman: niitä on vaikea riisua pienissä wc-tiloissa, ja ne voivat koskettaa likaista lattiaa ja raahata sitä pitkin, mitä matkustamohenkilökunta vahvasti ei suosittele.

Syttyvät materiaalit, synteettiset leggingsit ja evakuoinnin aikana esiintyvät riskit

Mukavuuden lisäksi lentoemännät ja turvallisuusasiantuntijat muistuttavat meitä siitä, että tietyt kankaat ovat vaarallisia tulipalon tai hätäevakuoinnin sattuessa. Polyesteristä, nailonista tai akryylistä valmistetut leggingsit sekä hapsutetut vaatteet tai helposti syttyvistä materiaaleista valmistetut vaatteet voivat sulaa ihoon altistuessaan voimakkaalle kuumuudelle ja aiheuttaa vakavia palovammoja. He suosittelevat luonnonkuituja, kuten puuvillaa, villaa tai pellavaa, jotka tarjoavat paremman lämpösuojan ja minimoivat vauriot onnettomuuden sattuessa.

Sandaalit, varvassandaalit ja korkokengät: riski jaloillesi

Avoimet sandaalit, varvassandaalit ja stilettosandaalit ovat ehdottomasti kiellettyjä matkustamohenkilökunnalle. Ensinnäkin siksi, etteivät ne suojaa matkustamon kylmyydeltä, ja toiseksi siksi, että ne haittaavat merkittävästi nopeaa evakuointia hätäliukumäkien tai metalliportaiden kautta. Lentoemännät suosittelevat siksi suljettuja, tukevia kenkiä, jotka on helppo riisua ja vaihtaa turvatarkastuspisteissä, kuten lenkkareita tai loafereita, jotta matkustajat voivat kävellä, juosta tai laskeutua liukumäkeä pitkin loukkaantumatta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ilmailualan ammattilaiset suosittelevat vaatteita, jotka ovat peittäviä, mukavia ja käytännöllisiä. Ajatuksena on pitää mielessä hygienia, turvallisuus ja joskus arvaamattoman ympäristön todellisuus. Lentokoneessa puettavien vaatteiden valinta ei siis ole pelkästään ulkonäkökysymys: se on myös todellinen suojakeino kehollesi... ja tapa tehdä lennosta miellyttävämpi noususta laskeutumiseen.