Nukkuminen nähtävyyksien sijaan: miksi "uniturismi" on yleistymässä

Kesäloman lähestyessä uusi matkailutrendi houkuttelee yhä useampia ranskalaisia: "uniturismi". Käsite ? Matkustaminen ei ole tarkoitettu käymään kaupungissa tai maassa, vaan yksinkertaisesti kiinni saamiseksi univajeista. Tämä lähestymistapa kertoo paljon työssäkäyvien ihmisten viime vuosina kertyneestä väsymyksestä.

Mitä "uniturismi" oikeastaan on?

"Uniturismi" – kirjaimellisesti "uniturismi" – viittaa lomailuun, joka on kokonaan suunniteltu yhden tavoitteen ympärille: antaa matkailijoille mahdollisuus nukkua paremmin. Idea on yksinkertainen ja radikaali: sen sijaan, että lomailijat pitäisivät aikaa "tehdä asioita", he käyttävät sitä korvatakseen vuoden aikana kertyneen univajeen.

Konsepti syntyi kaksi tai kolme vuotta sitten useissa maissa, ja se on sittemmin levinnyt. Nykyään sitä löytyy Pohjois-Amerikasta, Aasiasta, Skandinaviasta, Sveitsistä, Espanjasta ja jopa Ranskasta, missä useat yritykset ovat alkaneet asemoimaan itseään tälle erityisen lupaavalle markkinaraolle.

Miksi tämä trendi on noussut esiin nyt?

Tämän trendin innostus ei ole sattumaa. Useiden viimeaikaisten tutkimusten mukaan ranskalaiset nukkuvat keskimäärin 6 tuntia ja 41 minuuttia yössä – huomattavasti alle asiantuntijoiden aikuisille suositteleman 7–9 tunnin yöunen. Tätä kroonista unenpuutetta lisäävät pitkittyneen etätyön, ruutuajan ja työperäisen stressin hyvin dokumentoidut vaikutukset unen laatuun.

Tulos: yhä suurempi osa väestöstä kertoo olevansa jatkuvasti uupunut – ja ajatus "aktiivisista" lomista, joissa täytyy käydä, kävellä, suunnitella ja kiirehtiä museosta toiseen, ei enää miellytä kaikkia. Monille pois lähtö tarkoittaa nyt ennen kaikkea lepoa.

Majoitustilat suunniteltu pienimpiä yksityiskohtia myöten

Tarjonnan puolella yritykset kilpailevat räätälöityjen majoitusten tarjoamisesta. Luksushotellit, syrjäiset mökit luonnon helmassa, erikoistuneet retriitit tai lääketieteelliset uniklinikat: jokainen muoto löytää nyt omat asiakaskuntansa.

Itse huoneet on suunniteltu palauttaviksi koteloiksi. Huippuluokan patjat, mittatilaustyönä tehdyt tyynyt, luonnonkuiduista valmistetut lakanat ja täydellisesti äänieristetyt huoneet, jotka pimenevät täysin teknisten pimennysverhojen ansiosta. Kaikki on suunniteltu niin, että keho voi löytää uudelleen syvän ja palauttavan unen vain muutamassa yössä.

Terveystarkastukset, jooga ja omat ruokalistat

Pelkän aineellisen mukavuuden lisäksi jotkut laitokset tarjoavat nykyään todella kattavia ohjelmia. Tarjolla on: päivän päätteeksi järjestettäviä meditaatio- ja joogatunteja, unta edistäviä kohdennettuja yrttiteetä, kronobiologiaan mukautettuja kevyitä ilta-aterioita ja jopa unilääkäreiden suorittamia kokonaisvaltaisia arviointeja unettomuuden taustalla olevien syiden selvittämiseksi.

Jotkut korkeatasoiset retriitit menevät vielä pidemmälle tarjoamalla biologisia analyysejä, henkilökohtaista seurantaa tai hengitystekniikoita. Kaikki tämä niin, että lähdet paitsi levänneenä myös paremmin valmistautuneena päivittäiseen uneen.

Jos "uniturismi" jatkaa vetovoimaansa, se johtuu siitä, että se vastaa syvään ja kollektiiviseen tarpeeseen: tarpeeseen antaa keholle ja mielelle tauko maailmassa, joka ei enää salli sitä. Ja lopulta se muistuttaa meitä siitä, että parhaat lomat eivät aina ole niitä, joilta palaamme eniten muistoja täynnä – vaan joskus niitä, joilta palaamme vain virkistyneinä.