Selviytymiskurssit: ohimenevä villitys vai uusi tapa matkustaa?

Sen sijaan, että Mike Hornin ja muiden Robinsonin fanit rentoutuisivat palmujen alla, he opettelevat tekemään tulta äärimmäisissä olosuhteissa ja selviytymään vihamielisissä ympäristöissä. Viime aikoina selviytymiskurssien varausmäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti, ikään kuin ihmiset olisivat valmistautumassa uhkaavaan katastrofiin. Onko tämä siis ohimenevä villitys vai aito vaihtoehto perinteisille aurinkotuoleilla vietetyille lomille?

Selviytymiskurssit, trendikäs käytäntö

Entä jos seuraavalla lomallasi eksyisit metsään vain välttämättömimmät tavarat ja yksinkertainen kompassi oppaanasi? Entä jos sen sijaan, että hyppäisit hotellin uima-altaaseen merinäköalalla, tekisit nuotion kuten esihistorialliset ihmiset ja nukkuisit muutamasta oksasta rakennetussa väliaikaisessa suojassa? Nämä matkat, jotka luovat illuusion "Lost"-sarjasta tai "Survivor"-elokuvasta, houkuttelevat väkijoukkoja.

Samalla kun mukavuutta ja all-inclusive-paketteja kaipaavat viettävät lomansa auringossa siemaillen kookospähkinöistä cocktaileja, MacGyverit pohjimmiltaan harjoittelevat maailmanlopun varalle. He hiovat kekseliäisyyttään reppu ja kartta ainoana oppaanaan. Eikä tämä ole suinkaan marginaalista toimintaa, jota vain pessimistiset salaliittoteoreetikot varaavat. Tilastojen mukaan noin 10 000 ihmistä osallistuu selviytymiskurssille vuosittain, ja niitä järjestetään noin 1 500 Ranskassa.

Partioleirejä kaipaavat, luontoa rakastavat ja jännityksen etsijät kerääntyvät näihin ohjelmiin toivoen viikon jälkeen nousevansa kypsemmiksi ja maailmanloppuun valmistautuneemmiksi ihmisiksi. Nämä ohjelmat, jotka lupaavat muuttaa osallistujat paremmiksi versioiksi itsestään ja parantaa heidän sopeutumiskykyään, eivät jätä sijaa levolle. He hiovat suuntavaistoaan, rakentavat vesisuodattimia kaikista saatavilla olevista materiaaleista ja nukkuvat paljaalla maalla hyönteisten rinnalla. Joillekin se rajoittuu puhtaaseen masokismiin, kun taas niille, jotka ovat eniten mukana, se on arvokas, jopa elintärkeä oppimiskokemus.

Hänen seuraajiensa esittämät argumentit

Selviytymiskurssit, huolimatta hieman primitiivisestä ja kulttimaisesta imagostaan, kannustavat ensisijaisesti paluuta perusasioihin aikakaudella, jossa jokaista toimintaa avustetaan. Lopulta osallistujat löytävät uudelleen metsästäjä-keräilijäesi-isiemme elämän, joilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin olla omavaraisia. He löytävät lohtua yksinkertaisemmasta, vähemmän materialistisesta elämäntavasta.

Ne ovat toki riippuvaisia vaihtelevista ilmasto-olosuhteista, niiden on sopeuduttava hyvin perustason, ellei jopa olemattomiin, mukavuuksiin ja syötävä mitä tahansa löytävät varoen myrkyttämästä itseään. Mutta samaan aikaan ne tekevät tervetulleen digitaalisen detoxin, oppivat kuuntelemaan vaistojaan, kehittävät omavaraisuuttaan vaaroja kuhisevissa metsissä ja harjoittavat mieltään aamusta iltaan.

Tietenkin on myös luonnon läheisyys, rauhan tyyssija, josta voi nopeasti tulla kaikkien pelkojemme näyttämö, varsinkin jos punamuurahaisia, jättiläishämähäkkejä tai selittämättömiä ääniä esiintyy keskellä yötä. Nämä ovat tärkeimmät edut, joista mainitaan tälle tieteiskirjallisuuden arvoiselle selviytymisinhiitiolle omistetuilla verkkosivuilla.

Ankarat oleskelut, joita ei aina valvota hyvin

Nämä selviytymiskurssit, urbaanien pakopelien ja bivouac-retkien hardcore-versio, vetoavat haasteista pitäviin, dystopisten fanien ja perheiden, jotka etsivät yhteenkuuluvuutta luovia kokemuksia, suosioon. Vaikka osallistujia ei jätetä oman onnensa nojaan ja heillä on oppaat, nämä retket, jotka muistuttavat enemmän sotilaskoulutusta kuin miellyttävää irtiottoa, eivät ole minkään erityisen Ranskan lain alaisia.

"Jos nykyään haluan järjestää purjelautailukurssin tai nyrkkeilykurssin kotini naapurikaupungissa, tarvitsen valtion myöntämän luvan. Toisaalta, jos haluan viedä kymmenen ihmistä luontoon pakottaakseni heidät syömään minkä tahansa kasvin väittäen olevani asiantuntija, voin tehdä sen ilman lupaa", valittaa antropologi Mathieu Burgalassi Geo- lehden sivuilla.

Voit siis nopeasti löytää itsesi tuntemattoman ihmisen luota, joka julistaa itsensä laumanjohtajaksi ja jonka luontotuntemus tulee yksinomaan internet-opetusohjelmista. "Muutaman kuukauden kuluttua noissa piireissä minulle opetettiin, miten ihmisiä kuristetaan takaapäin köydellä", lisää asiantuntija, joka vietti neljä vuotta näillä oletettavasti koettelevilla selviytymiskursseilla. Selviytymiskurssit ovat myös yhteinen alue maskulinisteiksi pyrkiville ja salaliittoteoreetikoille. Joskus niitä käytetään propagandavälineinä.

Selviytymiskurssit, jotka ovat paljon vaativampia ja ankarampia kuin lapsuutemme suunnistus, voivat siis olla hyödyllisiä "siltä varalta", että tapahtuu ennennäkemätön tragedia tai kriisi. Vaikka ne muistuttavatkin "siirtymisriittiä", ne vaativat silti joitakin oikeudellisia mukautuksia.