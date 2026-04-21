באמצע ספארי, דואה ליפה נהנית מאימון שלא עובר מבלי לשים לב.

אפילו בעיצומה של הרפתקת ספארי, הזמרת-יוצרת דואה ליפה כנראה לא זנחה את שגרת הכושר שלה. היא שיתפה מקבץ תמונות באינסטגרם שמשך מיד את תשומת ליבם של מיליוני עוקביה.

ספארי בדרום אפריקה עם ארוסה

הקרוסלה שפרסמה דואה ליפה באינסטגרם עוקבת אחר טיול הספארי שלה בדרום אפריקה, אותו יצאה עם ארוסה, השחקן קאלום טרנר. התמונות משלבות נופים פראיים עם רגעים אינטימיים יותר מהטיול, ומציעות הצצה נדירה לחיי היומיום שלה הרחק מהבמות והאולפנים.

סלפי ספורטיבי שמגיע לפיד

במרכז הקרוסלה, תמונת סלפי במראה מראה את הזמרת בתלבושת אימון שחורה לחלוטין: חולצה קצרה ללא שרוולים בשילוב מכנסיים מתוחים תואמים. התמונה עוררה במהרה גל של תגובות חיוביות מצד מעריציה, שראו בה השתקפות של מחויבותה המתמדת לכושר, אפילו בזמן טיולים.

זו לא הפעם הראשונה שהזמרת משתפת הצצות לאימוני הכושר שלה ברשתות החברתיות: במרץ 2026 היא פרסמה סלפי מסטודיו כושר, לרגל שהשיר שלה "Houdini" הגיע למיליארד השמעות בספוטיפיי.

על ידי שילוב של נופים מרהיבים, רגעים אישיים והתייחסות לספורט שלה, דואה ליפה מדגימה שהיא נשארת נאמנה לאורח חייה, אפילו בצד השני של העולם. חופשת הספארי הזו מדגימה צד מאוזן של דואה ליפה, המסוגלת לשלב רגיעה, אהבה ורווחה, תחת עיניהם הפקוחות - והנלהבות תמיד - של מעריציה.

אני פביאן, כותבת באתר The Body Optimist. אני נלהבת מהכוח של נשים בעולם ומהיכולת שלהן לשנות אותו. אני מאמינה שלנשים יש קול ייחודי וחשוב להציע, ואני מרגישה מוטיבציה לעשות את חלקי לקידום שוויון. אני עושה כמיטב יכולתי לתמוך ביוזמות שמעודדות נשים לעמוד על שלהן ולהישמע.
שמלתה וגזרתה של הזמרת כריסטינה אגילרה עוררו סנסציה על השטיח האדום.

