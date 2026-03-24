"मुझे बुढ़ापे से कभी डर नहीं लगा": 77 साल की उम्र में, यह मॉडल गर्व से अपनी उम्र का जश्न मनाती है।

बढ़ती उम्र एक संवेदनशील विषय बना हुआ है, जो अक्सर उम्मीदों और आशंकाओं से घिरा रहता है। फिर भी, कुछ जानी-मानी हस्तियाँ इस बारे में अलग तरह से बात करना पसंद करती हैं। 77 वर्ष की आयु में, मेय मस्क (एलन मस्क की माँ) उम्र के प्रति शांत दृष्टिकोण रखती हैं और अपनी दिखावट के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करती हैं।

बुढ़ापा एक ऐसा अनुभव है जिसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए।

अपनी किताब "ए वुमन मेक्स अ प्लान" और सोशल मीडिया पर, मेये मस्क एक सरल विचार साझा करती हैं: उन्हें बुढ़ापे से कभी डर नहीं लगा। उनके लिए, चेहरे और शरीर पर समय के निशान कोई खामी नहीं हैं जिन्हें सुधारा जाना चाहिए, बल्कि एक बीते हुए जीवन के निशान हैं। यह दृष्टिकोण उनके पारिवारिक इतिहास से भी जुड़ा है, विशेष रूप से उनकी मां के उदाहरण से, जो वयस्क होने के बाद भी अपनी दिखावट की चिंता किए बिना सक्रिय रहीं।

माये मस्क का संदेश इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह समय के बीतने को देखने का एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। बुढ़ापे को हानि के रूप में नहीं, बल्कि निरंतरता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बेशक, हर कोई इस बदलाव को अलग-अलग तरीके से अनुभव करता है। कुछ लोग इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जबकि अन्य को इसमें कठिनाई होती है, और ये सभी अनुभव मान्य हैं।

सोशल मीडिया पर एक उल्लेखनीय उपस्थिति

सार्वजनिक नजरों से ओझल होने के बजाय, माये मस्क इंस्टाग्राम पर बेहद सक्रिय हैं। वह फैशन कैंपेन से लेकर अपने शुरुआती दिनों की यादों और निजी पलों तक सब कुछ साझा करती हैं। कमेंट्स में, कई उपयोगकर्ता उनकी सक्रियता और ऊर्जा की प्रशंसा करते हैं और अक्सर उन्हें प्रेरणादायक पाते हैं। 50 से अधिक उम्र की किसी महिला का मीडिया में सक्रिय होना, ब्रांडों के लिए मॉडलिंग करना और सार्वजनिक रूप से अपनी राय रखना आज भी अपेक्षाकृत असामान्य है।

हालांकि, उनकी इस लोकप्रियता को हर कोई पसंद नहीं करता। कुछ इंटरनेट उपयोगकर्ता सतर्क हैं, यहाँ तक कि आलोचनात्मक भी हैं, खासकर एलन मस्क की माँ होने की वजह से, जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई है। कुछ अन्य लोग उनके द्वारा दिखाए गए आत्म-स्वीकृति के भाव पर सवाल उठाते हैं और सुझाव देते हैं कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई होगी, जिससे टिप्पणियों में कभी-कभी तीखी बहस छिड़ जाती है।

सौंदर्य की एक ऐसी छवि जो धीरे-धीरे विकसित होती है।

प्रमुख फैशन और कॉस्मेटिक ब्रांडों के चेहरे के रूप में, मेये मस्क सुंदरता के एक ऐसे रूप का प्रतीक हैं जो उम्र को मिटाने की कोशिश किए बिना उसे स्वीकार करती हैं। विज्ञापन अभियानों में उनकी उपस्थिति इन प्रस्तुतियों को कम से कम आंशिक रूप से व्यापक बनाने में मदद करती है।

हालांकि, यह दृश्यता एक सकारात्मक कदम है, फिर भी यह सीमित है। मेये मस्क उद्योग में प्रचलित सौंदर्य मानकों में से कई पर खरी उतरती हैं: शारीरिक बनावट, चेहरे की विशेषताएं और सौंदर्यबोध। दूसरे शब्दों में, फैशन जगत या टेलीविजन पर हर उम्र की मॉडलों को देखना एक सकारात्मक विकास है, लेकिन शरीर, चेहरे और पृष्ठभूमि की विविधता को अभी भी और अधिक तलाशने की आवश्यकता है।

अंततः, अपने उस वाक्य के साथ जो लगभग एक मंत्र बन चुका है, मेये मस्क आत्मचिंतन के लिए एक अवसर प्रदान करती हैं। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि किसी भी उम्र में सक्रिय और महत्वाकांक्षी बने रहना संभव है। और सबसे बढ़कर, बढ़ती उम्र को भी एक निश्चित सहजता के साथ स्वीकार किया जा सकता है।