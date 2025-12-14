Search here...

Lasciare i capelli sotto il cappotto: la tendenza ispirata alle gemelle Olsen che sta facendo scalpore

Parrucchiere
Léa Michel
@michellengatimin/TikTok

Infili i capelli nel bavero del cappotto per un look disinvolto? Questa è la domanda che sta spopolando su TikTok con l'hashtag #Olsentuck, un trend per capelli semplicissimo ispirato alle sorelle Mary-Kate e Ashley Olsen. Divenuto popolare durante la New York Fashion Week Autunno/Inverno 2025/2026, questo trucco trasforma una dimenticanza quotidiana in un tocco di stile minimalista e sofisticato.

Le origini delle gemelle Olsen

Mary-Kate e Ashley Olsen, ex star degli anni 2000 e creatrici di The Row, incarnano l'eleganza disinvolta. Il loro segno distintivo? I capelli discretamente infilati in una sciarpa, una giacca o un cappotto per un effetto bohémien chic disinvolto. Questo gesto, avvistato per le strade di New York, è affascinante nella sua semplicità: evita ciocche ribelli che fluttuano nel vento, aggiungendo un tocco di mistero. Questa abitudine sartoriale delle sorelle Olsen sta ora conquistando le passerelle e i social media.

Viralità esplosiva su TikTok

L'hashtag #Olsentuck sta spopolando su TikTok, con migliaia di video che mostrano come realizzare questo "tuck" in pochi secondi. Le influencer lo stanno testando con cappotti oversize o sciarpe voluminose, dimostrandone la versatilità: perfetto per l'inverno, aggiunge volume e un tocco rilassato senza bisogno di styling complicati. Su Instagram, le fashioniste stanno elogiando questo trend per la sua accessibilità, ideale se si è in ritardo e si dimentica di districare i capelli. È l'antitesi dei look troppo elaborati, perfettamente in linea con l'estetica di The Row: minimal, chic e senza tempo.

@michellengatimin pov: il tuck di Olsen (ma con strati) #olsentuck #hairhack #winteroutfit #outfitideas #coldweatheroutfits ♬ Manhattan Serenade - Tommy Dorsey and His Orchestra & Jo Stafford

Perché funziona per tutti

Niente di più semplice: infila il cappotto, infila i capelli nel colletto e voilà, stile impeccabile garantito. Questo trucco valorizza tutte le forme del viso, incorniciandone delicatamente i lineamenti e proteggendo persino dall'umidità invernale. Democratizza lo stile Olsen, un tempo riservato all'élite newyorkese, rendendo la moda inclusiva e pratica per l'uso quotidiano.

Il tuck Olsen non è solo un vezzo estetico: è una filosofia di moda in cui la naturalezza trionfa sulla perfezione. Abbracciatela con tutto il cuore per un inverno elegante e disinvolto; questa tendenza ci ricorda che la vera eleganza spesso nasce da un gesto semplice.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Popolare negli anni '90, questa iconica acconciatura sta tornando inaspettatamente

