Problemi della pelle: questo sorprendente legame con ansia e depressione

Acne, eczema e psoriasi colpiscono quasi 2 miliardi di persone in tutto il mondo e spesso causano profondo disagio. Queste condizioni visibili creano un circolo vizioso in cui stress e sintomi si alimentano a vicenda.

Un importante studio europeo

Lo studio "The Psychological Burden of Skin Diseases", pubblicato sul Journal of Investigative Dermatology, ha intervistato 3.635 pazienti dermatologici e 1.359 controlli in 13 paesi europei. Condotto da F.J. Dalgard et al., mostra che il 10,1% dei pazienti affetti da malattie della pelle presenta depressione clinica (contro il 4,3% dei controlli), il 17,2% ansia (contro l'11,1%) e il 12,7% ideazione suicidaria (contro l'8,3%).

Il circolo vizioso della pelle e dello stress

Il cortisolo rilasciato dallo stress peggiora l'infiammazione cutanea (psoriasi, eczema), mentre le lesioni visibili causano vergogna, isolamento e perdita di fiducia. Nei giovani con acne grave, il rischio di depressione raddoppia; l'eczema cronico triplica i disturbi d'ansia. Fino al 5% dei casi gravi porta a pensieri suicidi.

Dati scioccanti sulla patologia

Psoriasi (17,4% dei casi), infezioni cutanee (6,8%), eczema (6,4%) e acne (5,9%) sono le patologie più comuni. Le donne (56,5% dei pazienti) sono sovrarappresentate, con un'età media di 47 anni. Stress recenti (35,6%) e comorbilità fisiche (28,8%) aggravano il carico psicologico.