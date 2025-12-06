Dite addio all'incarnato abbronzato, questa nuova tendenza del trucco sta facendo scalpore

La nuova ondata di trucco "Cold Girl" sta conquistando i social media, sostituendo le carnagioni calde con toni freddi, rosati e glaciali che evocano un effetto "appena uscita dal freddo". Resa popolare dalla modella e imprenditrice americana Hailey Bieber, dalla cantante americana Sabrina Carpenter e dall'attrice americana diventata Duchessa del Sussex Meghan Markle, questa estetica invernale punta su guance rosee, labbra color mirtillo e ombretti con sfumature bluastre per un effetto luminoso naturale ed elegante.

Comprendere le sfumature per adottare il look

Per ottenere il look da "ragazza fredda", identifica prima i tuoi sottotoni: le vene blu/viola indicano una carnagione fredda, quelle verdi una calda. I toni freddi (rosa ghiaccio, malva, frutti di bosco) valorizzano naturalmente la pelle chiara, mentre le carnagioni calde optano per varianti più fredde come il lampone al posto del corallo.

Carnagioni chiare: malva tenui e rosa cipria per una profondità discreta.

Le cosiddette carnagioni medie: tonalità intense di frutti di bosco e prugna per un contrasto sorprendente.

Carnagioni più scure: intensi bordeaux e vinaccia per un finish lussuoso e dai toni gioiello.

Naturalmente, non ci sono regole fisse: ognuno è libero di scegliere il trucco che preferisce. Queste linee guida sono solo suggerimenti; scegliendo tonalità che si abbinano al proprio sottotono naturale, è possibile garantire un abbinamento perfettamente armonioso con la propria pelle.

Tecnica di applicazione per un effetto naturale

Applica un blush freddo sugli zigomi e sul naso per simulare un rossore invernale, quindi picchietta una tonalità color bacca al centro delle labbra, sfumando per un effetto "abbronzato". Mantieni la base del tono della tua pelle o leggermente più chiara, evitando un finish completamente opaco per lasciare trasparire la texture naturale della tua pelle.

Il kit essenziale "Cold Girl"

Crea il tuo kit con un blush malva/frutta, una tinta labbra lampone/bordeaux, ombretti grigio-viola o tortora freddi e un illuminante rosa/argento. Aggiungi glitter bianchi per gli occhi e eyeliner bianco per un effetto satinato, da cerbiatto, perfetto per le feste.

In breve, questa tendenza trasforma il look "Ho freddo" in un vero e proprio alleato di bellezza, ideale per l'inverno 2025 con il suo blush tostato e gli occhi smoky freddi. Universalmente valorizzante, si adatta a tutti i tipi di pelle e ne esalta la luminosità senza sforzo.