Dite addio all'incarnato abbronzato, questa nuova tendenza del trucco sta facendo scalpore

La nuova ondata di trucco "Cold Girl" sta conquistando i social media, sostituendo le carnagioni calde con toni freddi, rosati e glaciali che evocano un effetto "appena uscita dal freddo". Resa popolare dalla modella e imprenditrice americana Hailey Bieber, dalla cantante americana Sabrina Carpenter e dall'attrice americana diventata Duchessa del Sussex Meghan Markle, questa estetica invernale punta su guance rosee, labbra color mirtillo e ombretti con sfumature bluastre per un effetto luminoso naturale ed elegante.
Comprendere le sfumature per adottare il look
Per ottenere il look da "ragazza fredda", identifica prima i tuoi sottotoni: le vene blu/viola indicano una carnagione fredda, quelle verdi una calda. I toni freddi (rosa ghiaccio, malva, frutti di bosco) valorizzano naturalmente la pelle chiara, mentre le carnagioni calde optano per varianti più fredde come il lampone al posto del corallo.
- Carnagioni chiare: malva tenui e rosa cipria per una profondità discreta.
- Le cosiddette carnagioni medie: tonalità intense di frutti di bosco e prugna per un contrasto sorprendente.
- Carnagioni più scure: intensi bordeaux e vinaccia per un finish lussuoso e dai toni gioiello.
Naturalmente, non ci sono regole fisse: ognuno è libero di scegliere il trucco che preferisce. Queste linee guida sono solo suggerimenti; scegliendo tonalità che si abbinano al proprio sottotono naturale, è possibile garantire un abbinamento perfettamente armonioso con la propria pelle.
Tecnica di applicazione per un effetto naturale
Applica un blush freddo sugli zigomi e sul naso per simulare un rossore invernale, quindi picchietta una tonalità color bacca al centro delle labbra, sfumando per un effetto "abbronzato". Mantieni la base del tono della tua pelle o leggermente più chiara, evitando un finish completamente opaco per lasciare trasparire la texture naturale della tua pelle.
@happybunnygrl ecco il tutorial 💋 ♬ suono originale - Suoni veloci
Il kit essenziale "Cold Girl"
Crea il tuo kit con un blush malva/frutta, una tinta labbra lampone/bordeaux, ombretti grigio-viola o tortora freddi e un illuminante rosa/argento. Aggiungi glitter bianchi per gli occhi e eyeliner bianco per un effetto satinato, da cerbiatto, perfetto per le feste.
@amberlyyanggg Trucco da principessa di ghiaccio per tutto l'inverno ❄️🫶🏼👸🏻 @Hourglass Cosmetics @Diorbeauty @milkmakeup @YSL Beauty @Huda Beauty @Judydoll_official @colorgram.official @makeupforever #wintermakeup ♬ Remix di Luxurious Ayesha Erotica - Dndndnd
In breve, questa tendenza trasforma il look "Ho freddo" in un vero e proprio alleato di bellezza, ideale per l'inverno 2025 con il suo blush tostato e gli occhi smoky freddi. Universalmente valorizzante, si adatta a tutti i tipi di pelle e ne esalta la luminosità senza sforzo.