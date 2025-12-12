Search here...

Ecco il trucco che le donne coreane usano ogni sera per avere una pelle radiosa.

Cura
Léa Michel
@koocat/TikTok

Il trucco preferito dalle donne coreane per una pelle radiosa è il metodo della doppia detersione, utilizzato ogni sera. Consiste nella detersione del viso in due fasi: prima con un olio detergente, poi con un detergente a base d'acqua o schiumogeno. Questo rituale, radicato nella tradizione coreana, rimuove in profondità trucco, inquinamento, sebo e impurità idrosolubili accumulate durante il giorno, preservando la barriera cutanea.

I due passaggi della doppia pulizia

  • Primo passaggio: applicare un olio detergente sulla pelle asciutta, massaggiare delicatamente per sciogliere trucco, protezione solare e agenti inquinanti, quindi risciacquare.
  • Secondo passaggio: utilizzare un detergente a base d'acqua (gel, schiuma o crema) per rimuovere sudore, polvere e qualsiasi residuo, quindi risciacquare nuovamente.

Questo passaggio prepara la pelle a ricevere al meglio i trattamenti successivi (sieri, creme idratanti) e ne esalta la luminosità e la purezza dell'incarnato.

Suggerimenti per l'applicazione

Si consiglia di eseguire questa doppia detersione ogni sera, ed eventualmente anche al mattino se si ha una pelle mista o grassa. Assicuratevi di scegliere prodotti adatti al vostro tipo di pelle per ogni fase, per mantenerne l'equilibrio e prevenire la secchezza.

Benefici comprovati

Doppia pulizia:

  • Libera i pori e previene le imperfezioni.
  • Dona purezza e luminosità all'incarnato.
  • Ottimizza la penetrazione dei principi attivi nei prodotti per la cura della pelle applicati successivamente.
@koocat la doppia detersione è così soddisfacente @iUNIK @iunik_us_official#iunik #iunikskincare #beginnerskincare #doublecleansing #calendulacleansingoil #iunikcleansingoil #glassskin #affordableskincare #koreanskincare ♬ Aesthetic Vibes - sxldi

È grazie a questa disciplina quotidiana che molte donne coreane hanno un incarnato chiaro, luminoso e uniforme.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Questi prodotti per la cura della pelle 100% puliti sono un successo: perché tutti ne parlano?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Questi prodotti per la cura della pelle 100% puliti sono un successo: perché tutti ne parlano?

Formule semplificate, elenchi INCI facili da leggere ed etichette ben visibili: la cura della pelle "pulita" non è...

Il piano di coccole che la tua pelle aspettava da dicembre

Dicembre è arrivato, portando con sé giornate gelide e un'irresistibile voglia di rallentare. Con esso, anche la tua...

Questo rituale giapponese dopo la doccia aumenta senza sforzo la luminosità della pelle

Un rituale giapponese post-doccia molto preciso, basato sulla ricerca dermatologica, permette di aumentare la luminosità e l'idratazione della...

Questa crema all'acido ialuronico pluripremiata è già un successo.

Una crema idratante francese con acido ialuronico si sta affermando come uno dei prodotti skincare must-have della stagione....

Valutate 100/100 su Yuka, queste creme sono una sorpresa!

Alcuni prodotti catturano l'attenzione, e poi ci sono quelli che creano un vero e proprio fermento negli scaffali...

© 2025 The Body Optimist