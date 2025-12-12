Ecco il trucco che le donne coreane usano ogni sera per avere una pelle radiosa.

Il trucco preferito dalle donne coreane per una pelle radiosa è il metodo della doppia detersione, utilizzato ogni sera. Consiste nella detersione del viso in due fasi: prima con un olio detergente, poi con un detergente a base d'acqua o schiumogeno. Questo rituale, radicato nella tradizione coreana, rimuove in profondità trucco, inquinamento, sebo e impurità idrosolubili accumulate durante il giorno, preservando la barriera cutanea.
I due passaggi della doppia pulizia
- Primo passaggio: applicare un olio detergente sulla pelle asciutta, massaggiare delicatamente per sciogliere trucco, protezione solare e agenti inquinanti, quindi risciacquare.
- Secondo passaggio: utilizzare un detergente a base d'acqua (gel, schiuma o crema) per rimuovere sudore, polvere e qualsiasi residuo, quindi risciacquare nuovamente.
Questo passaggio prepara la pelle a ricevere al meglio i trattamenti successivi (sieri, creme idratanti) e ne esalta la luminosità e la purezza dell'incarnato.
Suggerimenti per l'applicazione
Si consiglia di eseguire questa doppia detersione ogni sera, ed eventualmente anche al mattino se si ha una pelle mista o grassa. Assicuratevi di scegliere prodotti adatti al vostro tipo di pelle per ogni fase, per mantenerne l'equilibrio e prevenire la secchezza.
Benefici comprovati
Doppia pulizia:
- Libera i pori e previene le imperfezioni.
- Dona purezza e luminosità all'incarnato.
- Ottimizza la penetrazione dei principi attivi nei prodotti per la cura della pelle applicati successivamente.
È grazie a questa disciplina quotidiana che molte donne coreane hanno un incarnato chiaro, luminoso e uniforme.