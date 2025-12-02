Questo rituale giapponese dopo la doccia aumenta senza sforzo la luminosità della pelle

Un rituale giapponese post-doccia molto preciso, basato sulla ricerca dermatologica, permette di aumentare la luminosità e l'idratazione della pelle senza sforzo. Un recente studio giapponese dimostra che applicare la crema idratante rispettando determinati parametri derivati dalla fisiologia cutanea ne ottimizza significativamente gli effetti.
Il principio del rituale
Lo studio condotto in Giappone ha cercato di determinare il metodo ottimale per applicare una crema idratante, in base alle funzioni naturali della pelle. I ricercatori hanno misurato l'idratazione dello strato corneo (SCW) in individui sani in base al momento, alla quantità e alla frequenza di applicazione. Ecco i principali risultati:
- Applicando il trattamento subito dopo la doccia o il bagno (entro 5 minuti) la pelle riesce a trattenere più acqua rispetto a quando si aspetta 90 minuti.
- L'uso di una dose sufficiente, maggiore o uguale a 1 mg/cm², fornisce risultati migliori rispetto a un dosaggio inferiore.
- Eseguire questa azione due volte al giorno (mattina e sera) è più efficace che eseguirla una volta sola.
- In una seconda parte, questo protocollo da applicare due volte al giorno è stato applicato a pazienti affetti da pelle secca per 8 settimane: la pelle era significativamente più idratata e i marcatori di sofferenza cutanea (tripsina, desmogleina 1) erano regolati.
Istruzioni operative ottimali
Per seguire questo rituale giapponese, è necessario:
- Applicare il trattamento idratante entro 5 minuti dalla doccia (quando la pelle è più permeabile e ricettiva).
- Dare priorità a una buona quantità di crema idratante (da 1 a 2 mg di crema per cm²).
- Ripetere l'operazione mattina e sera per ottenere il massimo effetto.
Questo protocollo, convalidato dalla fisiologia cutanea, migliora la luminosità, la morbidezza e la funzione barriera della pelle, il tutto in modo semplice e accessibile a tutti, indipendentemente dal tipo di pelle.
Lo studio condotto dai ricercatori giapponesi evidenzia quindi l'importanza del tempismo e della regolarità nella cura quotidiana, confermando che un gesto ben mirato, svolto subito dopo la doccia, ha benefici di gran lunga superiori alla classica routine.