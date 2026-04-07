Nello spazio, i pasti degli astronauti del programma Artemis sono molto diversi da quelli consumati sulla Terra.

Cosa si mangia quando si viaggia sulla Luna? A bordo della missione Artemis II, gli astronauti devono adattare le proprie abitudini alimentari a un ambiente in cui la gravità è quasi inesistente. Nella capsula Orion, è impossibile cucinare o impiattare un pasto come si farebbe sulla Terra. I pasti sono appositamente studiati per evitare che briciole o liquidi galleggino nella cabina, danneggiando le apparecchiature o venendo inalati dall'equipaggio.

Alimenti liofilizzati e reidratati prima del consumo.

Durante una discussione con studenti canadesi, trasmessa su YouTube da Reuters , l'astronauta americana Christina Koch ha descritto come vengono preparati i pasti nello spazio. Nel menù: cocktail di gamberi, fagiolini e maccheroni al formaggio. Piatti familiari, ma confezionati in sacchetti ermetici che consentono di consumarli in sicurezza in microgravità.

Gran parte del cibo consumato dagli astronauti è liofilizzato. Questo processo prevede la rimozione dell'acqua dagli alimenti a temperature molto basse per preservarne le qualità nutrizionali e facilitarne la conservazione. Prima di mangiare, gli astronauti utilizzano un distributore di acqua potabile integrato nella capsula Orion per reidratare i pasti.

Christina Koch ha citato l'esempio del cocktail di gamberi scelto dal suo collega Jeremy Hansen. Aggiungendo semplicemente la quantità d'acqua consigliata, i gamberi riacquistano una consistenza simile a quella dei gamberi freschi. Le bustine possono quindi essere consumate direttamente utilizzando appositi utensili. Alcuni piatti possono anche essere riscaldati utilizzando un piccolo scaldavivande a bordo. Tuttavia, i metodi di cottura tradizionali rimangono impossibili, poiché liquidi e grassi non si comportano allo stesso modo in microgravità.

Menù studiati per la salute degli astronauti

I pasti a bordo della missione Artemis II sono preparati da team scientifici specializzati in nutrizione spaziale. L'obiettivo è garantire un apporto equilibrato di proteine, vitamine e minerali per mantenere la salute degli astronauti durante la missione.

Nello spazio, il corpo umano può subire diverse modifiche, tra cui una diminuzione della massa muscolare e della densità ossea. Una dieta adeguata contribuisce a mitigare questi effetti e fornisce l'energia necessaria per svolgere le attività quotidiane. I menù sono inoltre studiati per essere vari, poiché il piacere di mangiare contribuisce al benessere psicologico durante le missioni lunghe e in isolamento. Secondo Christina Koch, i pasti offerti sono "davvero buoni", nonostante il loro aspetto a volte insolito.

Una questione fondamentale per le future missioni spaziali

Il cibo è un elemento chiave dell'esplorazione spaziale. Con l'allungarsi delle missioni, in particolare nell'ambito del programma Artemis, le agenzie spaziali devono sviluppare soluzioni in grado di garantire pasti nutrienti limitando al contempo il peso trasportato dalla Terra.

Sono in corso ricerche per migliorare la qualità del cibo spaziale ed esplorare la possibilità di produrlo direttamente nello spazio. Queste innovazioni potrebbero svolgere un ruolo cruciale nelle future missioni con equipaggio sulla Luna o su Marte.

I pasti serviti agli astronauti della missione Artemis dimostrano quanto la vita nello spazio richieda adattamenti anche nelle attività più semplici. Dietro i pasti liofilizzati si cela un lavoro scientifico fondamentale per garantire la salute, l'energia e il comfort dell'equipaggio. Mangiare nello spazio non è più solo un vincolo tecnico; è anche un passo fondamentale verso il futuro delle missioni con equipaggio sulla Luna e oltre.