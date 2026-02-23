È sicuro mangiare cibo caduto a terra? Il parere definitivo di un medico

Quando il cibo sfugge dal piatto e cade a terra, finisce in bocca o nell'aspirapolvere. Chi ha ragione e chi ha torto? Questo pezzetto di cibo, questa avventura fuori pista, è inadatto al consumo o può comunque essere mangiato senza rischi? Un medico interviene.

La regola dei 5 secondi, una falsa credenza

Sei a metà pasto quando la crocchetta di patate ti scappa dal piatto e atterra sul pavimento appena lavato. Mentre i fanatici dell'igiene e gli ipocondriaci non correrebbero il rischio e getterebbero semplicemente il boccone rimasto come rifiuto alimentare, tu non sprechi un solo boccone. Lo porti alla bocca e ti rassicuri, pensando: "Non è un grosso problema, ti aiuterà a sviluppare gli anticorpi". Dopotutto, i nostri antenati usavano lo stesso coltello per tutto e non si lavavano le mani prima di un banchetto.

Ti affidi alla "regola dei cinque secondi", insegnatati dai tuoi genitori, e raccogli quel pezzetto di cibo vagante immediatamente prima che i germi possano attecchire. Ma che il cibo sia rimasto a terra per tre secondi o dieci minuti non fa differenza. È un po' una leggenda metropolitana. Il dottor Jimmy Mohamed è stato molto chiaro nel programma mattutino di RTL . Non dovresti mai mangiare cibo che è stato a contatto con il terreno, nemmeno per un breve periodo. Il terreno può sembrare perfettamente pulito, ma contiene migliaia di microbi invisibili a occhio nudo, ma sicuramente percepiti dall'organismo. Escherichia coli, salmonella, stafilococco... tutti questi batteri pullulano sotto i tuoi piedi.

Mangiare cibo caduto a terra può facilmente portare a una brutta gastroenterite. Prevenire è meglio che curare, quindi evita di tentare la sorte trasformandoti in un tritarifiuti. Il medico più seguito su internet è irremovibile: "Il cibo che cade a terra dovrebbe finire nella spazzatura". E non nello stomaco.

Le condizioni del terreno aumentano il rischio di contaminazione

Ovviamente, quando il cibo cade sul pavimento unto e appiccicoso di un fast-food, non lo tocchi. Tuttavia, quando atterra su un pavimento che hai pulito con cura, gli dai una possibilità e fai un piccolo gesto per ridurre lo spreco alimentare. E questo è un po' più "tollerato" in questa situazione. Un posto dove si cammina in pantofole è più pulito di un posto calpestato da scarpe sporche, questo è ovvio.

Anche il tipo di cibo è importante. Più è "umido", più facilmente attrae i batteri. Quindi, un pezzo di pollo cotto o una fragola hanno più probabilità di causare problemi rispetto a una torta secca o un cracker. Tuttavia, il rischio zero non esiste. Non è detto che il giorno dopo vi ritroverete a monopolizzare il bagno, ma è comunque una possibilità. Questa piccola scelta alimentare, che sicuramente allarma il nostro caro Monaco, avrà anche un impatto maggiore o minore a seconda del vostro sistema immunitario .

Soffiare sul cibo è un riflesso inutile.

Quando il cibo cade a terra, hai questa piccola abitudine quasi inconscia: ci soffi sopra come se il tuo alito avesse proprietà antisettiche. Un'abitudine ereditata dai tuoi genitori, senza dubbio. Tuttavia, questo riflesso, che pensi sia benefico, è controproducente. Non fa che peggiorare la qualità del cibo.

Un millilitro di saliva può contenere fino a 750 milioni di batteri, quindi soffiare sul cibo aggiunge un ulteriore strato. I genitori, soffiando sui tortellini dei loro figli, trasmettono indirettamente i loro germi. In alternativa, è possibile sciacquare il cibo con acqua pulita, come raccomandato dal Dr. Jimmy Mohamed. Tuttavia, questa tecnica ha i suoi limiti. Non è una buona idea "lavare" una fetta di pane tostato o un pezzo di manzo alla borgognona.

In breve, mangiare cibo caduto a terra non è un errore fatale, ma una cattiva abitudine. E non ha senso chiamare il cane o il gatto per pulire i vostri incidenti a tavola. Sarebbe incredibilmente dannoso per il loro apparato digerente.