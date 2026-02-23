Search here...

È sicuro mangiare cibo caduto a terra? Il parere definitivo di un medico

Nutrizione
Émilie Laurent
Manger aliment tombé au sol mauvais
Photo d'illustration : Freepik

Quando il cibo sfugge dal piatto e cade a terra, finisce in bocca o nell'aspirapolvere. Chi ha ragione e chi ha torto? Questo pezzetto di cibo, questa avventura fuori pista, è inadatto al consumo o può comunque essere mangiato senza rischi? Un medico interviene.

La regola dei 5 secondi, una falsa credenza

Sei a metà pasto quando la crocchetta di patate ti scappa dal piatto e atterra sul pavimento appena lavato. Mentre i fanatici dell'igiene e gli ipocondriaci non correrebbero il rischio e getterebbero semplicemente il boccone rimasto come rifiuto alimentare, tu non sprechi un solo boccone. Lo porti alla bocca e ti rassicuri, pensando: "Non è un grosso problema, ti aiuterà a sviluppare gli anticorpi". Dopotutto, i nostri antenati usavano lo stesso coltello per tutto e non si lavavano le mani prima di un banchetto.

Ti affidi alla "regola dei cinque secondi", insegnatati dai tuoi genitori, e raccogli quel pezzetto di cibo vagante immediatamente prima che i germi possano attecchire. Ma che il cibo sia rimasto a terra per tre secondi o dieci minuti non fa differenza. È un po' una leggenda metropolitana. Il dottor Jimmy Mohamed è stato molto chiaro nel programma mattutino di RTL . Non dovresti mai mangiare cibo che è stato a contatto con il terreno, nemmeno per un breve periodo. Il terreno può sembrare perfettamente pulito, ma contiene migliaia di microbi invisibili a occhio nudo, ma sicuramente percepiti dall'organismo. Escherichia coli, salmonella, stafilococco... tutti questi batteri pullulano sotto i tuoi piedi.

Mangiare cibo caduto a terra può facilmente portare a una brutta gastroenterite. Prevenire è meglio che curare, quindi evita di tentare la sorte trasformandoti in un tritarifiuti. Il medico più seguito su internet è irremovibile: "Il cibo che cade a terra dovrebbe finire nella spazzatura". E non nello stomaco.

Le condizioni del terreno aumentano il rischio di contaminazione

Ovviamente, quando il cibo cade sul pavimento unto e appiccicoso di un fast-food, non lo tocchi. Tuttavia, quando atterra su un pavimento che hai pulito con cura, gli dai una possibilità e fai un piccolo gesto per ridurre lo spreco alimentare. E questo è un po' più "tollerato" in questa situazione. Un posto dove si cammina in pantofole è più pulito di un posto calpestato da scarpe sporche, questo è ovvio.

Anche il tipo di cibo è importante. Più è "umido", più facilmente attrae i batteri. Quindi, un pezzo di pollo cotto o una fragola hanno più probabilità di causare problemi rispetto a una torta secca o un cracker. Tuttavia, il rischio zero non esiste. Non è detto che il giorno dopo vi ritroverete a monopolizzare il bagno, ma è comunque una possibilità. Questa piccola scelta alimentare, che sicuramente allarma il nostro caro Monaco, avrà anche un impatto maggiore o minore a seconda del vostro sistema immunitario .

Soffiare sul cibo è un riflesso inutile.

Quando il cibo cade a terra, hai questa piccola abitudine quasi inconscia: ci soffi sopra come se il tuo alito avesse proprietà antisettiche. Un'abitudine ereditata dai tuoi genitori, senza dubbio. Tuttavia, questo riflesso, che pensi sia benefico, è controproducente. Non fa che peggiorare la qualità del cibo.

Un millilitro di saliva può contenere fino a 750 milioni di batteri, quindi soffiare sul cibo aggiunge un ulteriore strato. I genitori, soffiando sui tortellini dei loro figli, trasmettono indirettamente i loro germi. In alternativa, è possibile sciacquare il cibo con acqua pulita, come raccomandato dal Dr. Jimmy Mohamed. Tuttavia, questa tecnica ha i suoi limiti. Non è una buona idea "lavare" una fetta di pane tostato o un pezzo di manzo alla borgognona.

In breve, mangiare cibo caduto a terra non è un errore fatale, ma una cattiva abitudine. E non ha senso chiamare il cane o il gatto per pulire i vostri incidenti a tavola. Sarebbe incredibilmente dannoso per il loro apparato digerente.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
Article précédent
Cosa mangeranno gli atleti alle Olimpiadi invernali del 2026?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cosa mangeranno gli atleti alle Olimpiadi invernali del 2026?

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il cibo è molto più di una semplice questione nutrizionale: è una...

Dopo un pasto "troppo ricco", questa verdura poco conosciuta potrebbe disintossicare il fegato

Hai gustato un pasto abbondante, generoso e davvero appagante... e ora senti lo stomaco un po' pesante? Non...

Questo sottile dettaglio delle nostre stoviglie potrebbe influenzare l'appetito

A tavola, spesso prendiamo il primo piatto che ci capita a tiro senza prestare troppa attenzione al suo...

A 44 anni ha perso 21 kg semplicemente cambiando la composizione del suo piatto

Dopo anni di diete yo-yo e sensi di colpa legati al cibo, Arpita Nandi, una contabile di Kalkallo,...

Conservare le uova in frigorifero: una cattiva idea?

Si potrebbe pensare che il frigorifero sia il posto più sicuro per conservare le uova. Tuttavia, in Francia,...

Senso di colpa dell'ultimo boccone: il sottile fenomeno che rovina i pasti

Il tuo stomaco è pieno e il tuo appetito è soddisfatto, ma nel piatto c'è ancora qualcosa da...

© 2025 The Body Optimist