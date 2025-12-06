Il potere magico dei film Ghibli sulla salute (e la scienza lo conferma)

Oltre a risvegliare il bambino che è in noi e a instillare valori forti, i film dello Studio Ghibli sono antidoti a portata di mano. Un nuovo studio lo conferma: questi film d'animazione onirici, che sollevano interrogativi esistenziali e invitano all'introspezione, fanno bene alla salute. E se il nostro amato Totoro diventasse il nostro nuovo terapeuta?

I film Ghibli, una fonte inesauribile di felicità

Questi film poetici di Miyazaki non sono come le altre opere. Ci trasportano in un mondo incantato, fatto di metafore visive e popolato da personaggi accattivanti. Ci perdiamo volentieri in loro dopo una giornata faticosa. Ci liberiamo la mente in compagnia della Principessa Mononoke, di Kiki o di Ponyo. I film dello Studio Ghibli sono come le madeleine di Proust del piccolo schermo. Sono quasi una questione di urgenza mentale quando tutto va storto, e in questi tempi incerti, i film Ghibli sono essenziali. Se dobbiamo credere a un recente studio, dovrebbero addirittura essere inclusi nel kit di sopravvivenza del governo.

Anche se i film dello Studio Ghibli non fanno miracoli, offrono una tregua rilassante dalle nostre vite frenetiche. Questa è la conclusione di uno studio pubblicato sul "Journal of Medical Internet Research". Non c'è da stupirsi che in questi tempi deprimenti siamo più attratti dai film Ghibli che da thriller agghiaccianti o blockbuster frenetici. Sebbene i medici non possano ancora prescrivere film Ghibli insieme alla vitamina C, i ricercatori confermano senza dubbio la nostra scelta per Netflix.

Il loro metodo? Hanno diviso 500 studenti in quattro gruppi: videogiocatori iperconnessi, fan che guardano film dello Studio Ghibli ininterrottamente, multitasker (che fanno entrambe le cose contemporaneamente) e un gruppo di controllo... che letteralmente non ha fatto nulla. Poi, i ricercatori hanno valutato i loro livelli di calma, utilità e felicità utilizzando un questionario estremamente dettagliato. Il risultato: gli incantevoli film dello Studio Ghibli sono un rimedio contro la malinconia e la malinconia. Il mondo onirico di Miyazaki "potrebbe avere una capacità unica di evocare nostalgia e promuovere un senso di felicità negli spettatori di tutte le età".

L'infinito potere della nostalgia

I film dello Studio Ghibli hanno la capacità unica di sublimare anche le più semplici attività quotidiane. Le scene più banali assumono una qualità incredibilmente poetica. Un pasto in famiglia diventa una festa appetitosa, mentre una semplice passeggiata nei campi si trasforma in un'avventura emozionante. "Trasformando momenti ordinari in qualcosa di magico , le opere di Miyazaki risvegliano un desiderio universale di innocenza e meraviglia infantile", spiegano gli autori dello studio.

In breve: i film dello Studio Ghibli ci riconnettono con il nostro bambino interiore. Meglio ancora, ci permettono di dimenticare, per tutta la durata della visione, le nostre stressanti responsabilità. Lungi dall'essere opere superficiali o insignificanti come altri cartoni animati rivolti ai più piccoli, i film Ghibli ci arricchiscono spiritualmente e gettano luce sul nostro disagio. Incoraggiano sottilmente l'introspezione, e questo è prezioso in un mondo falsamente individualista in cui non sappiamo più come ascoltarci. "I giovani gestiscono lo stress e la tristezza approfondendo la loro curiosità, la loro pace interiore e il loro senso di scopo", spiegano i ricercatori.

Questi film Ghibli hanno il maggiore impatto

I film Ghibli agiscono come rimedio contro la malinconia invernale. Tuttavia, alcuni film di Miyazaki scatenano una scarica di dopamina maggiore di altri. È quanto rivela questo illuminante studio. "Kiki - Consegne a domicilio" e "Il mio vicino Totoro" dovrebbero essere in cima alla nostra lista di film. Perché? Perché sono classici di culto, da vedere almeno una volta nella vita, ma soprattutto perché affrontano emozioni forti come la paura e il dolore per "rafforzare le relazioni, contribuire alla comunità e provare una gioia silenziosa".

Ancora meglio: i ricercatori spiegano che l'effetto positivo dei film Ghibli si amplifica di dieci volte se abbinato a un videogioco open world, come "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". In pratica, la combinazione vincente contro la malinconia sarebbe... il tuo film Ghibli preferito + un po' di tempo trascorso giocando a Zelda.

I fan Disney potrebbero abbandonare la loro principessa esagerata per trascorrere del tempo con la strega goffa e la grande creatura dal ventre peloso. In definitiva, i film Ghibli sono come una coperta accogliente o una buona cioccolata calda per il nostro umore.