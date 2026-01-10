Quando l'acqua forma dei quadrati: questo lago nordamericano affascina gli osservatori

Una tempesta invernale ha creato uno spettacolo surreale sul lago Michigan alla fine di dicembre 2025: onde che formano quadrati geometrici perfetti sulla superficie dell'acqua. Questo fenomeno naturale, tanto affascinante quanto pericoloso, ci ricorda l'imprevedibile potenza dei Grandi Laghi.

Quando due sistemi di onde si scontrano

Questo strano spettacolo è il risultato di un "mare a croce" o "mare quadrato". Due sistemi di onde, provenienti da direzioni perpendicolari, si sovrappongono e creano questa geometria perfetta. La tempesta ha generato venti trasversali che hanno scolpito l'acqua in spettacolari angoli retti. Sul lago Michigan, particolarmente esposto alle tempeste invernali, questo fenomeno non è senza precedenti, ma rimane eccezionale. Video virali mostrano quadrati netti che si formano e poi si deformano sotto l'influenza delle correnti sottostanti.

Modello di onde a griglia assolutamente PAZZESCO nel lago Michigan al largo di Port Washington, WI 🌊 @SamKuffelWx pic.twitter.com/umSwJUbM0S — Michael Salm, MLS (@MichaelSalm) 30 dicembre 2025

Un pericolo nascosto sotto la bellezza

Sebbene l'immagine possa sembrare tratta da una simulazione al computer, la realtà è ben più minacciosa. Queste onde quadre generano correnti di risacca particolarmente violente, invisibili dalla riva. Un'imbarcazione intrappolata rischia di capovolgersi immediatamente, mentre un nuotatore verrebbe trascinato lontano dalla riva.

Negli Stati Uniti, queste correnti sono responsabili dell'80% degli interventi di salvataggio in acqua e sono la principale causa di morte per annegamento. Anche in un lago d'acqua dolce, la forza idrodinamica rivaleggia con quella dell'oceano.

Il lago Michigan, luogo di fenomeni estremi

Quinto lago più grande al mondo per superficie, il Lago Michigan concentra venti e correnti in un bacino poco profondo (profondità media 85 metri). Le tempeste invernali possono generare onde alte fino a 7 metri, paragonabili a quelle dell'Oceano Atlantico. Questo "lago interno" a volte si comporta come un mare in tempesta.

Il fenomeno si osserva anche nei pressi dell'Île de Ré in Francia o nel Mare del Nord, sempre in zone di venti trasversali e correnti convergenti. Durata: da pochi minuti a diverse ore a seconda dell'intensità meteorologica.

La geometria naturale, una minaccia molto reale

Queste onde quadre illustrano perfettamente come la natura crei complessità da fenomeni semplici. Due venti perpendicolari, una sovrapposizione di onde, e l'acqua adotta spontaneamente questa forma cristallina. La bellezza matematica, tuttavia, nasconde una violenza letale.

Insomma, uno spettacolo da ammirare da lontano, mai da provocare. Il lago Michigan ci ricorda che le sue acque, anche quando sono dolci, esigono il rispetto assoluto degli elementi.