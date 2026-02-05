Search here...

Perché queste immagini di natura e sole si moltiplicano sui social media nel bel mezzo dell'inverno?

Verde
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Nam Quân Nguyễn/Pexels

Di fronte alla malinconia invernale, molte persone sui social media stanno condividendo più foto di paesaggi soleggiati, fiori e scene naturali per rallegrare i propri feed di notizie. Questo fenomeno, osservato ogni anno in questo periodo, può essere spiegato da diversi fattori psicologici e sociali.

Una risposta alla mancanza di luce e al basso morale

L'inverno è spesso associato a una minore esposizione alla luce solare, che può influire sull'umore e sui livelli di energia delle persone. Ricercatori psicologici hanno dimostrato che l'interazione tra luce solare, orologio biologico e umore è complessa e che la mancanza di luce può contribuire a un calo dell'umore in alcune persone.

In questo contesto, le immagini di sole, verde o paesaggi luminosi sui social media fungono da antidoto visivo alla monotonia invernale: ci ricordano la primavera e risvegliano emozioni positive.

L'effetto benefico delle immagini della natura

Secondo la ricerca psicologica , la semplice visione di immagini della natura può essere sufficiente per migliorare il benessere emotivo e ridurre lo stress. Questa risposta positiva è in parte spiegata da teorie come la teoria della riduzione dello stress e la teoria del ripristino dell'attenzione, che sottolineano come gli scenari naturali calmino la mente e ripristinino l'attenzione.

Gli studi hanno dimostrato che le foto naturalistiche evocano più sentimenti di pace, gioia e speranza rispetto alle immagini urbane o neutre, il che potrebbe spiegare perché sono particolarmente apprezzate durante i periodi freddi o cupi.

Un modo per coltivare l'ottimismo collettivo

Sui social media, questi post non sono solo un modo per condividere belle immagini, ma partecipano anche a una sorta di rituale collettivo che ci aiuta ad attendere la primavera. Ricordando le passeggiate soleggiate passate o immaginando quelle future, le persone creano una sorta di "conto alla rovescia visivo" per le giornate più calde.

Questo fenomeno è ulteriormente amplificato dal fatto che l'uso delle piattaforme aumenta naturalmente quando il clima è freddo o difficile, perché le persone trascorrono più tempo in casa e si rivolgono alla tecnologia digitale per interagire e divertirsi.

Dal piacere estetico alla salute mentale

Al di là dell'aspetto stagionale, questo comportamento sottolinea l'importanza di entrare in contatto con la natura, anche a distanza. Immagini di verde, luce e spazi naturali possono fungere da fonte di conforto e rigenerazione mentale, rafforzando così il legame psicologico con ambienti percepiti come rilassanti.

Con l'avanzare dell'inverno, queste scene naturalistiche condivise online possono aiutare ad alleviare la sensazione di mancanza di luce e a coltivare un umore più positivo nei feed delle notizie fino all'arrivo della primavera.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
Quando l'acqua forma dei quadrati: questo lago nordamericano affascina gli osservatori

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Quando l'acqua forma dei quadrati: questo lago nordamericano affascina gli osservatori

Una tempesta invernale ha creato uno spettacolo surreale sul lago Michigan alla fine di dicembre 2025: onde che...

I 5 eventi celesti da non perdere nel 2026

Se amate i corpi celesti che brillano intensamente, il 2026 vi conquisterà sicuramente. Il cosmo si mostrerà in...

Freddo polare: questa "bomba meteorologica" si abbatte sull'Europa

La tempesta Emilia si è abbattuta nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 2025, colpendo inizialmente...

Questi ricchi indiani fuggono dall'inquinamento estremo e diventano "rifugiati dello smog".

A Nuova Delhi, ogni respiro sembra uno sforzo. Quando l'aria diventa pesante, aggressiva e nociva per l'organismo, alcune...

© 2025 The Body Optimist