Queste piante repellenti possono tenere lontane le zanzare in modo naturale durante l'estate.

Verde
Fabienne Ba.
kaboompics / Pexels

Con l'arrivo della bella stagione, spesso compaiono anche le zanzare. La buona notizia è che esistono soluzioni naturali per rendere più piacevoli il patio, il balcone o il giardino. Alcune piante, tanto belle quanto profumate, aiutano a tenere lontani questi ospiti indesiderati, abbellendo al contempo gli spazi esterni.

Piante che ti depistano

A differenza degli insetticidi, le piante repellenti non uccidono le zanzare. Rilasciano oli essenziali i cui profumi interferiscono con il loro senso dell'olfatto, rendendo più difficile per loro individuare gli esseri umani. Di conseguenza, le zanzare spesso preferiscono starne alla larga. La loro efficacia varia a seconda della temperatura, dell'umidità e della posizione. Non offrono una protezione completa, ma in genere creano una utile barriera olfattiva intorno alle zone abitative.

Le stelle del giardino senza zanzare

  • La citronella rimane la scelta ideale. Il suo profumo di limone, molto apprezzato dagli appassionati di giardinaggio, è decisamente meno attraente per le zanzare. Sia in vaso che piantata direttamente nel terreno, prospera in pieno sole e necessita di annaffiature moderate. Posizionata vicino a porte o finestre, risplende davvero.
  • La lavanda è un'altra scelta affidabile. I suoi fiori viola emanano una piacevole fragranza, che risulta gradevole per chi la vede, ma molto meno per gli insetti. Richiede poca manutenzione ed è resistente alla siccità, aggiungendo inoltre un delizioso tocco mediterraneo ai vostri spazi esterni.
  • A differenza del geranio comune, anche i gerani profumati meritano un posto di rilievo. Quando le loro foglie vengono schiacciate, rilasciano un intenso profumo di limone, particolarmente efficace nel respingere le zanzare. Come ulteriore vantaggio, i loro fiori colorati ravvivano facilmente balconi e terrazze.

Aromatici ridondanti

Perché non unire affari e piacere?

  • Il basilico è una delle piante più interessanti. Oltre ad insaporire le ricette estive, le sue foglie emanano un profumo che le zanzare non gradiscono, soprattutto le varietà al limone.
  • Anche la melissa è un'ottima opzione grazie al suo profumo fresco che ricorda la citronella.
  • Quanto alla menta piperita, il suo aroma di mentolo aiuta a respingere le zanzare, donando al contempo freschezza a bevande e dessert.
  • Rosmarino e timo limone si abbinano perfettamente a questa selezione. Resistenti, facili da coltivare e con poche esigenze idriche, offrono sia prelibatezze culinarie che un naturale effetto repellente.

Fiori che uniscono bellezza ed efficacia

Anche alcune piante ornamentali possono partecipare a questa strategia naturale.

  • Calendule, tageti e nasturzi rilasciano profumi che infastidiscono molti insetti, comprese le zanzare. Inoltre, aggiungono colore ad aiuole e vasi.
  • Il tanaceto è noto per la sua azione contro vari insetti, ma richiede maggiori precauzioni nel suo utilizzo a causa della sua composizione.

La posizione giusta fa tutta la differenza.

Per beneficiare appieno delle loro proprietà, posizionate queste piante vicino alle zone in cui trascorrete del tempo: patio, mobili da giardino, balcone, davanzali o porta d'ingresso. L'ideale sarebbe combinare diverse specie anziché affidarsi a una sola. Una combinazione di citronella, lavanda, basilico, geranio profumato e menta piperita crea una barriera profumata più efficace.

In conclusione, è importante ricordare che, sebbene queste piante possano essere un valido aiuto, non sostituiscono le buone abitudini di giardinaggio . In particolare, è fondamentale eliminare l'acqua stagnante in sottovasi, grondaie o contenitori lasciati all'aperto, poiché questi rappresentano l'ambiente ideale per la proliferazione delle zanzare. Combinando alcune piante ben scelte con questi semplici accorgimenti, potrete godervi uno spazio esterno più accogliente, colorato e naturalmente più confortevole per tutta l'estate.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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