Secondo uno studio, più della metà degli oceani sta cambiando colore e diventando più verde.

La Terra è sempre stata soprannominata "pianeta blu" per via della vasta distesa di oceani che ne ricopre la superficie. Tuttavia, recenti osservazioni scientifiche mostrano che questo colore iconico potrebbe gradualmente cambiare. Secondo diversi studi basati su dati satellitari, gran parte degli oceani del mondo ha già iniziato a cambiare tonalità negli ultimi decenni, diventando leggermente più verde.

Osservazioni effettuate in più di vent'anni

Il fenomeno è stato identificato attraverso l'analisi di immagini satellitari raccolte in un periodo di circa vent'anni. Questi dati hanno permesso ai ricercatori di studiare le variazioni di colore degli oceani su scala globale. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature indica che oltre il 56% degli oceani ha subito un cambiamento di colore misurabile durante questo periodo. I ricercatori hanno osservato che alcune aree oceaniche sono diventate più verdi.

Questi cambiamenti sono spesso difficili da percepire a occhio nudo, ma i sensori satellitari possono rilevare lievi variazioni nel modo in cui la luce viene riflessa dall'acqua. Gli scienziati considerano questi cambiamenti un indicatore importante delle trasformazioni che interessano gli ecosistemi marini.

Il ruolo del fitoplancton in questo cambiamento di colore

Una delle principali spiegazioni avanzate dai ricercatori riguarda il fitoplancton, un gruppo di microrganismi marini capaci di fotosintesi. Questi organismi contengono, tra le altre cose, la clorofilla, un pigmento che assorbe determinate lunghezze d'onda della luce e può conferire all'acqua una tinta più verde.

Quando la concentrazione di fitoplancton aumenta in determinate aree oceaniche, il colore dell'acqua può cambiare leggermente. Il fitoplancton svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio degli oceani. Costituisce la base di molte catene alimentari marine e partecipa anche all'assorbimento dell'anidride carbonica dall'atmosfera.

Un fenomeno forse legato al cambiamento climatico

Gli scienziati ritengono che queste variazioni di colore possano essere collegate ai cambiamenti ambientali che interessano gli oceani. L'aumento della temperatura dell'acqua, i cambiamenti nella circolazione oceanica e le variazioni nella disponibilità di nutrienti possono influenzare la distribuzione del fitoplancton.

Il cambiamento climatico potrebbe quindi favorire indirettamente la proliferazione di alcuni microrganismi marini in alcune regioni. Tuttavia, i ricercatori rimangono cauti: sebbene le osservazioni mostrino chiaramente un cambiamento di colore in molte aree oceaniche, sono necessarie ulteriori ricerche per comprenderne appieno i meccanismi.

Possibili conseguenze per gli ecosistemi marini

Questi cambiamenti potrebbero influenzare l'equilibrio degli ecosistemi oceanici. Poiché il fitoplancton costituisce la base di molte catene alimentari, qualsiasi alterazione nella sua distribuzione può influenzare le specie che ne dipendono. Alcune popolazioni di pesci o organismi marini potrebbero quindi prosperare in determinate aree, mentre altre potrebbero subire un declino.

Inoltre, il fitoplancton svolge un ruolo anche in alcuni processi atmosferici, in particolare rilasciando composti che contribuiscono alla formazione delle nubi. Queste complesse interazioni tra oceani, clima e biosfera sono attualmente oggetto di numerose ricerche scientifiche. Le osservazioni satellitari mostrano che il colore degli oceani non è statico. Negli ultimi due decenni, più della metà degli oceani ha subito un cambiamento misurabile, con una tendenza a diventare leggermente più verdi.

In definitiva, sebbene queste variazioni possano talvolta essere impercettibili all'occhio umano, costituiscono un segnale importante delle trasformazioni in atto negli ecosistemi marini. Per gli scienziati, monitorare questi cambiamenti potrebbe aiutare a comprendere meglio l'impatto del clima sull'equilibrio degli oceani.