Secondo uno studio, più della metà degli oceani sta cambiando colore e diventando più verde.

Verde
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Damon Hall/Pexels

La Terra è sempre stata soprannominata "pianeta blu" per via della vasta distesa di oceani che ne ricopre la superficie. Tuttavia, recenti osservazioni scientifiche mostrano che questo colore iconico potrebbe gradualmente cambiare. Secondo diversi studi basati su dati satellitari, gran parte degli oceani del mondo ha già iniziato a cambiare tonalità negli ultimi decenni, diventando leggermente più verde.

Osservazioni effettuate in più di vent'anni

Il fenomeno è stato identificato attraverso l'analisi di immagini satellitari raccolte in un periodo di circa vent'anni. Questi dati hanno permesso ai ricercatori di studiare le variazioni di colore degli oceani su scala globale. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature indica che oltre il 56% degli oceani ha subito un cambiamento di colore misurabile durante questo periodo. I ricercatori hanno osservato che alcune aree oceaniche sono diventate più verdi.

Questi cambiamenti sono spesso difficili da percepire a occhio nudo, ma i sensori satellitari possono rilevare lievi variazioni nel modo in cui la luce viene riflessa dall'acqua. Gli scienziati considerano questi cambiamenti un indicatore importante delle trasformazioni che interessano gli ecosistemi marini.

Il ruolo del fitoplancton in questo cambiamento di colore

Una delle principali spiegazioni avanzate dai ricercatori riguarda il fitoplancton, un gruppo di microrganismi marini capaci di fotosintesi. Questi organismi contengono, tra le altre cose, la clorofilla, un pigmento che assorbe determinate lunghezze d'onda della luce e può conferire all'acqua una tinta più verde.

Quando la concentrazione di fitoplancton aumenta in determinate aree oceaniche, il colore dell'acqua può cambiare leggermente. Il fitoplancton svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio degli oceani. Costituisce la base di molte catene alimentari marine e partecipa anche all'assorbimento dell'anidride carbonica dall'atmosfera.

Un fenomeno forse legato al cambiamento climatico

Gli scienziati ritengono che queste variazioni di colore possano essere collegate ai cambiamenti ambientali che interessano gli oceani. L'aumento della temperatura dell'acqua, i cambiamenti nella circolazione oceanica e le variazioni nella disponibilità di nutrienti possono influenzare la distribuzione del fitoplancton.

Il cambiamento climatico potrebbe quindi favorire indirettamente la proliferazione di alcuni microrganismi marini in alcune regioni. Tuttavia, i ricercatori rimangono cauti: sebbene le osservazioni mostrino chiaramente un cambiamento di colore in molte aree oceaniche, sono necessarie ulteriori ricerche per comprenderne appieno i meccanismi.

Possibili conseguenze per gli ecosistemi marini

Questi cambiamenti potrebbero influenzare l'equilibrio degli ecosistemi oceanici. Poiché il fitoplancton costituisce la base di molte catene alimentari, qualsiasi alterazione nella sua distribuzione può influenzare le specie che ne dipendono. Alcune popolazioni di pesci o organismi marini potrebbero quindi prosperare in determinate aree, mentre altre potrebbero subire un declino.

Inoltre, il fitoplancton svolge un ruolo anche in alcuni processi atmosferici, in particolare rilasciando composti che contribuiscono alla formazione delle nubi. Queste complesse interazioni tra oceani, clima e biosfera sono attualmente oggetto di numerose ricerche scientifiche. Le osservazioni satellitari mostrano che il colore degli oceani non è statico. Negli ultimi due decenni, più della metà degli oceani ha subito un cambiamento misurabile, con una tendenza a diventare leggermente più verdi.

In definitiva, sebbene queste variazioni possano talvolta essere impercettibili all'occhio umano, costituiscono un segnale importante delle trasformazioni in atto negli ecosistemi marini. Per gli scienziati, monitorare questi cambiamenti potrebbe aiutare a comprendere meglio l'impatto del clima sull'equilibrio degli oceani.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
Pourquoi les e-liquides français séduisent de plus en plus les vapoteurs

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Questa enorme palla di fuoco avvistata nel cielo europeo è tanto intrigante quanto impressionante.

Diversi europei hanno recentemente assistito a un fenomeno spettacolare nel cielo notturno. Un intenso bagliore che attraversava l'atmosfera...

Perché queste statue "vomitano" nel cuore di Londra e diventano virali su Internet?

A Londra, una fontana insolita ha recentemente attirato molta attenzione: le statue sembrano "vomitare" acqua brunastra. Sebbene l'immagine...

"Incredibile": cammina sul Mar Baltico ghiacciato; il suo video affascina gli internauti

Camminare sul mare? No, non è un effetto speciale cinematografico, ma una scena reale girata sulle rive del...

Perché queste immagini di natura e sole si moltiplicano sui social media nel bel mezzo dell'inverno?

Di fronte alla malinconia invernale, molte persone sui social media stanno condividendo più foto di paesaggi soleggiati, fiori...

Quando l'acqua forma dei quadrati: questo lago nordamericano affascina gli osservatori

Una tempesta invernale ha creato uno spettacolo surreale sul lago Michigan alla fine di dicembre 2025: onde che...

I 5 eventi celesti da non perdere nel 2026

Se amate i corpi celesti che brillano intensamente, il 2026 vi conquisterà sicuramente. Il cosmo si mostrerà in...