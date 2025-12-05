Indossare gli UGG in inverno: qualcosa che nessuno ti ha mai detto

Mentre le fashioniste online passeggiano sulla neve con i loro stivali UGG, è meglio evitare di imitare questo look. Questi stivali foderati di pelliccia, spesso paragonati a pantofole da esterno, sono più adatti alle spiagge sabbiose che ai sentieri innevati dell'inverno. Anche se sono innegabilmente comodi e foderati in lana di pecora, gli UGG dovrebbero rimanere nell'armadio da ottobre a marzo.

UGG, una cattiva idea in inverno

Con la loro silhouette morbida e arrotondata, l'interno ultra-confortevole, lo stile tipicamente californiano e il morbido materiale scamosciato, gli stivali UGG possiedono un'estetica immediatamente riconoscibile. Amati o odiati, questo comodo paio di calzature suscita regolarmente dibattiti di moda. Considerati un passo falso da alcuni, un segno di tendenza da altri, sono diventati soprattutto il grido di battaglia visivo dei primi ad adottare uno stile pulito. Gli appassionati di UGG li indossano d'estate e d'inverno, sull'asfalto rovente o sui marciapiedi scivolosi.

Ultimamente, posano in mezzo a foreste innevate, indossando i loro amati stivali UGG, avvolti in pelliccia sintetica e sciarpe oversize. Ma quello che non mostrano è lo stato dei loro stivali dopo pochi minuti di cammino nella neve fresca. Tornano dalla loro avventura con gli UGG inzuppati, i piedi bagnati e una smorfia che tradisce il loro temporaneo disagio.

E no, gli stivali UGG non sono calzature adatte a tutti i terreni. Certo, il loro design doposci può essere piuttosto fuorviante. Una suola in gomma spessa, una fodera imbottita, un materiale con proprietà termiche... tutto fa pensare che questi stivali siano stati progettati per la stagione fredda e le temperature sotto lo zero. Questi stivali simili a pantofole sono caldi quasi quanto una borsa dell'acqua calda. Tuttavia, non sono adatti alla neve, alle pozzanghere o a qualsiasi altro clima invernale. Il materiale è troppo fragile per resistere all'umidità e all'acqua.

Scarpe pensate per la spiaggia

Per quanto sorprendente possa sembrare, gli UGG sono scarpe estive. Apparsi per la prima volta ai piedi dei surfisti, sono diventati rapidamente un elemento essenziale del look degli uomini belli dagli occhi azzurri. Gli UGG erano quindi più spesso abbinati a pantaloncini e cappelli che a berretti e piumini pesanti. La loro missione all'alba del successo? Riscaldare i piedi ghiacciati dei surfisti. Mentre sandali e infradito sono più adatti degli stivali in estate, gli UGG rappresentano in un certo senso un'eccezione alla regola.

Queste scarpe, graziose e robuste al tempo stesso, si sono diffuse ovunque, abbandonando il loro habitat originale per adornare l'asfalto ghiacciato e i prati incontaminati. Da stivali di nicchia, riservati a una minoranza sportiva, sono diventati un fenomeno globale. Queste scarpe morbide, che sono tra le più grandi fobie dei podologi, sono tuttavia intrinsecamente legate alla spiaggia. È meglio indossarle sotto il sole o sotto gli alberi in fiore che sotto i fiocchi di neve e un minaccioso cielo invernale.

Cosa puoi fare per proteggerli

Gli stivali UGG, il massimo del comfort, l'equivalente di una coperta di pile per i nostri piedi, sono perfetti per il clima asciutto, ma non per la pioggia o la neve. Naturalmente, come tutte le scarpe realizzate in materiali delicati, possono essere protetti dagli agenti atmosferici impermeabilizzandoli. Tuttavia, per le uscite piovose, è meglio scegliere stivali in pelle (preferibilmente vegani).

Il marchio che ha dato vita a questi "brutti stivali" ultra-regressivi ha ovviamente in serbo altri modelli più adatti. Ha infatti ampliato la sua collezione, a beneficio dei nostri piedi freddolosi, con modelli più robusti e, soprattutto, impermeabili, a metà strada tra gli scarponi da trekking e gli anfibi. Per mantenere un aspetto familiare, ha mantenuto il fascino degli UGG originali. Così, i classici UGG presentano borchie rinforzate e suole con tacchetti.

Gli stivali UGG, simbolo dello stile casual e simbolo internazionale di stile cool, sono tutt'altro che finiti. Indossati con scaldamuscoli , leggings spessi o abiti in maglia , si integrano perfettamente anche nei nostri outfit invernali.