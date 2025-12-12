La figlia di Christina Aguilera ammette di preferire la madre senza trucco per questo motivo ben preciso.

Nota per il suo look glamour e il trucco audace, Christina Aguilera ha sorpreso tutti rivelando che la figlia di 10 anni, Summer Rain, la preferisce... al naturale. Ospite del Jennifer Hudson Show all'inizio di dicembre 2025, la cantante ha rivelato che la figlia più piccola adora il suo viso semplice e le sue lentiggini, una toccante testimonianza dell'autenticità e della semplicità del rapporto madre-figlia.

"Le piacciono le mie lentiggini."

Christina Aguilera ha spiegato con tenerezza che Summer adora il look da "mamma senza trucco". "Appena torno a casa da un servizio fotografico, mi dice: 'Puoi toglierti tutto adesso? È ora di stare comode'", racconta Christina. La bambina è particolarmente affezionata al viso naturale della madre: "Le piacciono le mie lentiggini, e spesso le copro, ma lei le adora", confida la cantante. Questa preferenza sta spingendo Christina Aguilera a riconsiderare il suo rapporto con la sua immagine, lei che incarna look molto glamour da oltre due decenni.

Le lentiggini di Tina sono così belle!!! pic.twitter.com/xmKeOizX41 — Luv (@cherrymagazinee) 11 dicembre 2025

Un bambino creativo e già un artista

Oltre al comune apprezzamento per la bellezza, Summer sembra aver ereditato il talento artistico della madre. La cantante descrive la figlia come "un'artista nell'anima", appassionata di pittura, disegno e creazione di maschere. Di recente, si è persino interessata alla recitazione e ha seguito alcuni corsi di teatro. Christina Aguilera, tuttavia, è attenta a non imporle nulla: "Voglio che segua le sue passioni e rimanga libera di fare le sue scelte".

Un figlio che era "più difficile da impressionare"

Mentre Summer è "la fan numero uno della mamma", Christina Aguilera ammette che i "punti da mamma cool" sono più difficili da ottenere con il figlio diciottenne Max. "I figli ti riportano alla realtà. Ti raccontano tutto, anche le cose che non vorresti sentire", dice con umorismo.

Dietro i riflettori, Christina Aguilera dimostra di essere, prima di tutto, una madre amorevole, attenta ai valori che infonde. L'ammirazione di sua figlia per il suo viso naturale ci ricorda una semplice verità: la bellezza autentica risiede nella sincerità, non nella perfezione. E a volte, basta lo sguardo di una bambina per farci riscoprire ciò che dimentichiamo di amare di noi stesse.