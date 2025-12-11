Pesa 70 kg ed è considerata "troppo pesante" per il suo sport

Viktoria Hansova, campionessa mondiale juniores di skeleton 2024, si trova ad affrontare un paradosso assurdo: alta 1,78 metri e con un peso di 70 kg, è considerata "troppo pesante" per il suo sport. A causa di una rigida normativa che limita il peso totale dell'atleta e della slitta a 102 kg, il suo futuro olimpico è a rischio. In una toccante testimonianza, l'atleta tedesca denuncia una norma che spinge le atlete a comportamenti pericolosi e ne chiede una riforma urgente.

Una regola che penalizza le corporature "normali"

Lo skeleton femminile, uno degli sport invernali più antichi, impone un peso massimo combinato di 102 kg, di cui 38 kg per lo slittino. Questo vincolo mette Viktoria Hansova in una posizione insostenibile: con la sua altezza e la sua massa muscolare naturale, spesso supera questo limite. A Lillehammer, in Norvegia, durante le qualificazioni, pesava 106 kg, 4 kg in più rispetto al limite. Il risultato: intense sessioni di dimagrimento e una lotta contro il proprio corpo.

Quando la performance diventa sofferenza

Per raggiungere il peso consentito, la giovane atleta si è sottoposta a pratiche estreme. Racconta di aver corso alle 4 del mattino a stomaco vuoto, di aver fatto docce bollenti e di aver ridotto quasi a zero l'assunzione di cibo. "Tremavo, completamente svuotata", confida, descrivendo una spirale di pensieri assurdi: calcolare il peso del suo reggiseno, valutare l'idea di tagliarsi i capelli, tutto per pochi grammi in meno. Fisicamente e psicologicamente esausta, Viktoria Hansova non era in grado di esibirsi, vittima di un sistema che antepone la bilancia alla salute.

Un appello alla riforma

Al di là della sua esperienza personale, Viktoria Hansova denuncia una disuguaglianza strutturale. Le donne più alte o più atletiche sono svantaggiate da un numero arbitrario. "Si finisce per pensare costantemente al proprio peso", si lamenta su Welt am Sonntag , menzionando persino lo stress di bere tra una batteria e l'altra per paura di superare il limite. Sostiene che le regole debbano essere modificate per tenere conto dell'altezza o dell'IMC, in modo che la competizione rimanga equa e sana.

In definitiva, la storia di Viktoria Hansova mette in luce le falle di un sistema sportivo in cui la pura prestazione ha la precedenza sul benessere fisico e mentale. Denunciando pubblicamente queste pratiche, la giovane tedesca ha aperto un dibattito cruciale sulla salute degli atleti e sull'urgente necessità di adattare i regolamenti alla diversità degli organismi.