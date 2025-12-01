"Adoro gli addominali!": a 38 anni, questa modella sta facendo scalpore a Rio

Léa Michel
@rosiehw/Instagram

Rosie Huntington-Whiteley ha ancora una volta incantato i suoi fan con una serie di foto delle sue vacanze pubblicate su Instagram. L'ex modella di Victoria's Secret emana una serenità che ispira migliaia di follower.

Una fuga luminosa in Brasile

Durante la sua permanenza a Rio de Janeiro, la modella e attrice britannica ha condiviso diverse foto scattate tra il mare e la vegetazione tropicale, accompagnate dal tenero messaggio "Rio, mi hai rubato il cuore!". Nelle foto, Rosie appare radiosa in un completo da spiaggia bianco, impreziosito da un taglio moderno che mette in risalto i suoi addominali.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Rosie HW (@rosiehw)

Una bellezza ammirata dai suoi fan

Gli utenti di Internet hanno reagito rapidamente al post. I commenti traboccavano di ammirazione e gentilezza: alcuni ne hanno elogiato la disciplina, altri il carisma ( "Adoro i tuoi addominali!" ) e la sua incrollabile semplicità. Uno dei commenti più frequenti su Instagram, "Così naturale!" , testimonia l'apprezzamento dei suoi fan per la sua autenticità. Molti hanno anche sottolineato come incarni una bellezza sicura di sé e senza pretese, al tempo stesso stimolante e accessibile.

Una nuova vita lontano dai riflettori

Da quando si è trasferita a Londra con l'attore Jason Statham e i loro due figli, Rosie ha trovato un ambiente più sereno. Lontano dalla frenesia di Hollywood, dedica più tempo alla famiglia e ai progetti personali. In recenti interviste, parla con emozione della sua gioia nel vedere i suoi figli crescere circondati dalla natura e dai propri cari, continuando a coltivare la sua passione per la moda e il design.

Tra eleganza e gioia di vivere, Rosie Huntington-Whiteley continua ad affascinare un pubblico sempre più affezionato, conquistato da questa modella e attrice che sa coniugare naturalezza e raffinatezza.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
L'outfit che indossa per giocare a tennis affascina gli internauti
Article suivant
A 78 anni, questa icona del "Cabaret" affascina con un abito nero

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Anya Taylor-Joy sfoggia un abito dorato sul red carpet

L'attrice anglo-americana Anya Taylor-Joy, membro della giuria del 22° Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, ha recentemente incantato...

A 56 anni Jennifer Lopez brilla in cucina con un abito di raso

Jennifer Lopez ha recentemente trasformato la sua cucina in una vera e propria sfilata di moda per il...

Criticata per il suo fisico, questa ex cheerleader parla apertamente della pressione dello sport

L'ex cheerleader Claire Wolford, nota per aver fatto parte delle leggendarie Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), ha recentemente parlato...

A 78 anni, questa icona del "Cabaret" affascina con un abito nero

L'attrice ed ex modella americana Marisa Berenson ha recentemente affascinato i fotografi al 22° Festival Internazionale del Cinema...

L'outfit che indossa per giocare a tennis affascina gli internauti

Isidora (@isidorapjv), allenatrice di tennis certificata e modella, sta infiammando Instagram con i suoi video in cui sfila...

L'improbabile outfit da spiaggia di Kim Kardashian sta dividendo gli utenti di Internet

Kim Kardashian ha recentemente suscitato scalpore nuotando di notte nell'oceano di Rio de Janeiro indossando un abito vintage...