"Adoro gli addominali!": a 38 anni, questa modella sta facendo scalpore a Rio

Rosie Huntington-Whiteley ha ancora una volta incantato i suoi fan con una serie di foto delle sue vacanze pubblicate su Instagram. L'ex modella di Victoria's Secret emana una serenità che ispira migliaia di follower.

Una fuga luminosa in Brasile

Durante la sua permanenza a Rio de Janeiro, la modella e attrice britannica ha condiviso diverse foto scattate tra il mare e la vegetazione tropicale, accompagnate dal tenero messaggio "Rio, mi hai rubato il cuore!". Nelle foto, Rosie appare radiosa in un completo da spiaggia bianco, impreziosito da un taglio moderno che mette in risalto i suoi addominali.

Una bellezza ammirata dai suoi fan

Gli utenti di Internet hanno reagito rapidamente al post. I commenti traboccavano di ammirazione e gentilezza: alcuni ne hanno elogiato la disciplina, altri il carisma ( "Adoro i tuoi addominali!" ) e la sua incrollabile semplicità. Uno dei commenti più frequenti su Instagram, "Così naturale!" , testimonia l'apprezzamento dei suoi fan per la sua autenticità. Molti hanno anche sottolineato come incarni una bellezza sicura di sé e senza pretese, al tempo stesso stimolante e accessibile.

Una nuova vita lontano dai riflettori

Da quando si è trasferita a Londra con l'attore Jason Statham e i loro due figli, Rosie ha trovato un ambiente più sereno. Lontano dalla frenesia di Hollywood, dedica più tempo alla famiglia e ai progetti personali. In recenti interviste, parla con emozione della sua gioia nel vedere i suoi figli crescere circondati dalla natura e dai propri cari, continuando a coltivare la sua passione per la moda e il design.

Tra eleganza e gioia di vivere, Rosie Huntington-Whiteley continua ad affascinare un pubblico sempre più affezionato, conquistato da questa modella e attrice che sa coniugare naturalezza e raffinatezza.