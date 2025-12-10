A 20 anni, questa icona pop giapponese rivela la sua identità "transmascolina"

Il 6 dicembre 2025, giorno del suo ventesimo compleanno, Cocona, membro del gruppo femminile giapponese XG, ha fatto un annuncio toccante e storico. In un messaggio pubblicato su Instagram, l'artista ha rivelato di essere transmascolina e non binaria, condividendo il suo percorso personale e il suo desiderio di vivere in accordo con la sua identità. Questo coming out, accolto con favore da molti fan e supportato dal suo team artistico, segna una svolta simbolica nell'industria musicale asiatica.

Un annuncio segnato dal coraggio e dalla sincerità

Nel suo messaggio, condiviso con oltre 3,2 milioni di follower, Cocona ha parlato della sua transizione, menzionando di aver subito un intervento chirurgico al torace all'inizio di quest'anno. L'artista ha spiegato che le era stato assegnato il genere femminile alla nascita (AFAB), ma che non si era mai identificata con quell'etichetta. Questa rivelazione personale riflette un profondo desiderio di autenticità e accettazione di sé.

Cocona confida che il percorso verso questa rivelazione è stato lungo e difficile: accettare la sua vera identità gli ha permesso di "aprire una nuova porta", di riconnettersi con se stesso e di vedere il mondo sotto una luce più libera e pacifica. Questa testimonianza sincera è stata percepita come un messaggio di speranza per i giovani in cerca di identità o di rappresentazione nella comunità artistica.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da XG (@xgofficial)

Il forte sostegno del suo entourage e della sua etichetta

All'interno del collettivo XG, la solidarietà è stata subito evidente. Il produttore e CEO dell'etichetta XGALX, Simon Jakops, ha espresso profonda ammirazione per il coraggio di Cocona, ribadendo l'impegno dell'etichetta nel supportare ogni membro nel proprio sviluppo personale e artistico.

In un post sentito, Simon Jakops ha sottolineato che l'essenza stessa di XG risiede nella sincerità, nella crescita e nel rispetto dell'individualità: "questo è il cuore, il CENTRO, di ciò che siamo e di ciò che vogliamo trasmettere al mondo".

Un momento storico per la musica asiatica

Con questa dichiarazione, Cocona diventa la prima figura transmascolina non binaria a identificarsi apertamente come tale nel pop asiatico. Mentre altri artisti, come il cantante, presentatore e attore sudcoreano Jo Kwon o la boy band K-pop sudcoreana XLOV, si sono già identificati come "genderless" o non binari, questo annuncio rappresenta una pietra miliare significativa: offre una nuova e necessaria rappresentazione per la comunità LGBTQ+ all'interno di un settore che rimane altamente normativo.

Fin dal loro debutto nel 2022, gli XG hanno raggiunto il successo internazionale, intraprendendo numerosi tour mondiali e collaborazioni prestigiose. Alla vigilia dell'uscita del loro primo album, "THE CORE", prevista per gennaio 2026, questo annuncio aggiunge una dimensione umana e sincera all'immagine del gruppo: quella dell'autenticità e del coraggio di essere se stessi.

Celebrando il suo ventesimo anniversario, Cocona non solo ha vissuto una rinascita personale, ma ha anche aperto la strada a un dialogo più inclusivo all'interno della scena musicale asiatica. Il suo messaggio di libertà e accettazione risuona ben oltre il fandom di XG, gettando nuova luce sulle questioni di genere e identità. Con il supporto della sua famiglia, dei suoi colleghi e dei suoi fan, Cocona illustra splendidamente il potere di abbracciare la propria verità: la verità di esistere pienamente, senza compromessi.