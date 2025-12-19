Calvizie maschile: questo Paese è uno dei più colpiti al mondo

Quasi un uomo su due soffre di una significativa perdita di capelli nel tempo. In Francia, questo fenomeno colpisce tutti, compresi gli uomini più giovani. Secondo uno studio del 2023 di Medihair , il 44,25% degli uomini francesi soffre di una marcata perdita di capelli, una cifra che colloca la Francia al terzo posto nel mondo, subito dopo Spagna e Italia. A livello globale, questo dato evidenzia una realtà spesso vissuta come fonte di insicurezza, ma che viene sempre più accettata apertamente.

Un fenomeno dalle cause multiple

La calvizie, o alopecia androgenetica, è causata principalmente da fattori ormonali e genetici. Gli elevati tassi osservati nell'Europa meridionale sono spiegati da predisposizioni ereditarie e da uno stile di vita talvolta associato a stress elevato o squilibri ormonali. Al contrario, i tassi sono molto più bassi in Colombia (27%) o Indonesia (26,9%), dove i fattori ambientali e genetici sembrano avere un ruolo più protettivo.

Dalla vergogna alla cura: la liberazione della parola

Considerata a lungo un tabù, la calvizie maschile sta ora entrando nel dibattito pubblico. Numerose celebrità, come Florent Pagny, Rafael Nadal ed Elton John, hanno ammesso di essersi sottoposte a trapianto di capelli, rendendo la procedura sempre più comune.

Nel frattempo, la tendenza delle extension o dei posticci sta attirando una clientela sempre più giovane. Su TikTok e Instagram, i video che mostrano l'applicazione di protesi per capelli stanno accumulando milioni di visualizzazioni. Queste trasformazioni istantanee, spesso spettacolari, stanno contribuendo a normalizzare il trattamento cosmetico della calvizie.

Questo cambio di prospettiva non riguarda solo la correzione o la dissimulazione. Un contro-movimento, guidato dai valori della body positivity, sostiene l'accettazione della calvizie come una fase naturale della vita. Che si depili o si accetti così com'è, perdere i capelli non è più visto come una tragedia o una fonte di vergogna, ma come una normale evoluzione corporea. Questo approccio incoraggia la riconciliazione con la propria immagine, ricordandoci che la scelta di agire – o di non fare nulla – è prima di tutto una questione di libertà individuale.

Un rapporto in rapida evoluzione con la mascolinità

Dietro questa evoluzione si cela un profondo cambiamento sociologico: il mutevole rapporto tra gli uomini e il loro aspetto. Per lungo tempo, la caduta dei capelli ha simboleggiato l'inevitabilità o, al contrario, la maturità. Oggi, tutti rivendicano la propria libertà di scelta – accettare la calvizie, nasconderla o curarla – senza vergogna o giudizio. Sia i marchi di cosmetici che gli influencer maschili incoraggiano questa diversità di scelte.

Con quasi il 45% degli uomini colpiti, la Francia è tra i paesi più colpiti dalla calvizie. Ciò che sta davvero cambiando, tuttavia, è la percezione del fenomeno. Tra innovazioni mediche, tendenze in fatto di capelli e testimonianze sincere, la caduta dei capelli non è più un tabù, ma una realtà accettata.