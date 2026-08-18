Questa donna, cieca da un occhio, ha trasformato la sua singolare caratteristica in un vero e proprio segno distintivo di stile.

Corpo positivo
Émilie Laurent
@lollystreek / Instagram

Con la benda sull'occhio, un accessorio che sembra uscito direttamente dal guardaroba dei pirati, e i capelli argentati che le incorniciano il viso come una corona, Lolly Streek è impossibile da non notare. Questo accessorio, che nasconde un occhio mancante, ha trovato una sua funzione estetica nel look di questa modella dai capelli argentati. E bisognerebbe essere ciechi per non notare il suo innato senso dello stile e la sua capacità di trasformare ogni outfit in un vero e proprio pezzo forte.

A 50 anni, si rifiuta di diventare invisibile.

Superata la cinquantina, le donne quasi cessano di esistere, avvolte in abiti efficaci come un mantello dell'invisibilità. Non usano più la moda per esprimersi e rivelare la propria personalità; la usano per scomparire. A quest'età, che si avvicina dolcemente alla pensione, rivalutano tutti i capi essenziali del loro guardaroba, e un tema predomina: la discrezione. Spesso ripongono gonne corte, top senza maniche, scollature sulla schiena e stampe stravaganti in una "scatola dei ricordi" insieme a vecchi ninnoli. Si sentono in dovere di rimpiangere la donna elegante e ispirata che erano un tempo.

Alcune donne sfidano questa modestia imposta e si rifiutano di lasciare che questi dettami si riflettano nel loro aspetto. Per queste donne, che non vogliono portare queste norme sulle spalle per il resto della loro vita, non esistono scelte giuste o sbagliate. Lolly Streek, una musa cinquantenne che si sta riscattando da anni di propaganda anti-invecchiamento, concepisce i suoi abiti come un riflesso di se stessa. Non si veste semplicemente per coprirsi o per pudore; lo fa per affermare se stessa in uno spazio pubblico che cerca di cancellarla dalla vista.

Con i suoi capelli grigi, le rughe visibili che non cerca di nascondere con il fondotinta e un deficit visivo simboleggiato da una benda sull'occhio che sembra uscita direttamente dal baule di un pirata, Lolly Streek amplia la nostra visione della bellezza. Avendo perso l'occhio sinistro a causa di una malattia infantile, ci offre una prospettiva unica sull'età e sulla libertà che può portare. Attraverso le sue fotografie dallo stile fortemente editoriale, ci impartisce una lezione di moda, sì, ma anche di accettazione di sé.

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Una donna determinata a vivere a colori

Diagnosticata con la malattia di Still quasi da neonata, Lolly Streek ha trascorso gran parte della sua infanzia nei corridoi sterili degli ospedali anziché frequentare la scuola. Questa malattia colpisce il sistema immunitario ed è accompagnata da artrite reumatoide. Durante questo lungo percorso medico, Lolly Streek ha perso l'occhio sinistro, ma in cambio ha acquisito resilienza e fiducia in se stessa. Sebbene la sua vita sia iniziata con il piede sbagliato, nel corso del tempo ha ampiamente recuperato.

In definitiva, per lei compiere cinquant'anni non era una fine, ma un inizio. Aveva già sacrificato abbastanza giorni della sua vita durante la giovinezza. Quindi non avrebbe certo trascorso il suo breve tempo sulla Terra ad anticipare ogni pettegolezzo e a privarsi di nulla. Non aveva scelto di essere confinata a look monotoni. E, a quanto pare, nel suo guardaroba non c'è un solo capo di quel genere.

Lolly farebbe impallidire le ragazze perbene di internet e le amanti del beige. Sciarpe colorate, blazer dai colori vivaci, abiti rosso vermiglio o giallo burro: adora gli abiti scintillanti. Porta il colore dove la società impone l'oscurità, persino al suo occhio non funzionante. Per lei, la disabilità è semplicemente un altro motivo per brillare. Lolly avrebbe potuto continuare a portare gli occhiali da sole per "giustificare" la sua diversità, ma l'ha trasformata in un affascinante pregio.

La sua benda sull'occhio, il fulcro di tutti i suoi abiti

Da Lolly Street nulla è lasciato al caso. La benda sull'occhio, da sempre associata all'immaginario piratesco e a un'estetica marginale, diventa un vero e proprio elemento di stile. Talvolta discreta, talvolta più elaborata, si integra nelle sue creazioni proprio come un gioiello, un paio di occhiali o una sciarpa. Invece di nascondere ciò che la rende unica, sceglie di metterlo in risalto.

Questo modo di rapportarsi al proprio aspetto va oltre la moda. Ci ricorda che l'abbigliamento può essere uno spazio di libertà, soprattutto quando il corpo e l'età sono ancora soggetti a una moltitudine di regole non scritte. Lolly non cerca di apparire più giovane, più convenzionale o meno diversa. Cerca semplicemente di essere pienamente se stessa.

I suoi abiti sgargianti, i capelli argentati e la caratteristica benda sull'occhio creano una silhouette immediatamente riconoscibile. Contrariamente alle aspettative che vorrebbero le donne della sua età più discrete, lei sceglie proprio l'opposto: occupare il proprio spazio, attirare l'attenzione e trasformare la sua storia in un punto di forza. In definitiva, è un modo per ricordare a tutti che non c'è limite di età per diventare la propria icona.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
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