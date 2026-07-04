Il filtro anti-età diventa uno strumento inaspettato per amare se stessi a qualsiasi età.

In genere, sui social media i filtri levigano la grana della pelle, ingrandiscono le labbra, sollevano gli zigomi e danno l'illusione di un'iniezione di acido ialuronico. È una sorta di chirurgia virtuale che riproduce gli standard di bellezza sui volti. Sebbene siano spesso criticati nei dibattiti sull'accettazione di sé, alcuni utenti di internet ritengono che i filtri abbiano uno scopo benefico, utilizzando l'opzione di invecchiamento per immaginarsi meglio a diverse età.

Il filtro dell'invecchiamento, riadattato come tecnica di accettazione

Boicottati e considerati quasi incomprensibili inganni visivi, i filtri di bellezza abituano i nostri occhi a questa idea di perfezione e rafforzano gli standard estetici. Un tempo usati per divertimento, i filtri non sono più mediocri caricature, ma parametri essenziali per "ottimizzare" un selfie o correggere un ritratto ritenuto poco lusinghiero nella sua versione originale.

Incarnano un ideale di bellezza sullo schermo. Modificano i tratti del viso, distendono la pelle come un lifting, affinano le sopracciglia, imitano l'effetto del Botox sulle labbra e creano volti su misura ispirati direttamente agli standard di bellezza. Questi filtri sono la chirurgia estetica a portata di mano. È la magia nera 2.0. Tuttavia, mentre la maggior parte dei filtri si concentra sul levigare e scolpire il viso degli utenti, ne esiste anche uno che simula il nostro aspetto tra qualche anno.

Questo filtro, che abbiamo già applicato a molte foto, ci tinge i capelli di grigio , ci disegna rughe sul viso e ci conferisce segni di mezza età. Utilizzato perlopiù per curiosità o per strapparci qualche risata, questo filtro ci prepara mentalmente a come saremo tra 40 anni. Alcuni creatori di contenuti, come @josiehadac, lo usano per rassicurarsi e affrontare meglio i cambiamenti fisici dell'invecchiamento . In un post in cui mostra come sarà nel 2078, scrive al centro: "La bellezza non svanisce, solo la giovinezza scompare". Una massima molto saggia che sembra uscita direttamente da un libro sull'autostima. Secondo lei, questa tecnologia spesso criticata può aumentare la fiducia in se stessi e aiutarci a familiarizzare con il nostro futuro, nel crepuscolo della vita.

La paura ossessiva del passare del tempo

In una società ossessionata dalla lotta contro l'invecchiamento, dove la cura della pelle assomiglia sempre più alla fantascienza, è difficile accettare l'invecchiamento con serenità. Oggi, i giovani hanno appena terminato la pubertà che già desiderano ritornarvi e anticipare quelli che molti chiamano "i segni del tempo". Vogliono congelare il tempo sulla propria pelle e sfidare le leggi della natura con creme rassodanti, trattamenti all'avanguardia che promettono l'immortalità estetica e iniezioni ispirate alle più grandi visioni distopiche della cultura pop.

I numeri parlano da soli: i giovani tra i 18 e i 34 anni ricorrono alla chirurgia estetica più spesso di quelli sopra i 50. Se potessero congelare il loro aspetto o modificare il loro corpo a cinquant'anni per rimanere sempre giovani, lo farebbero.

Il filtro anti-invecchiamento, d'altro canto, offre uno sguardo più concreto sull'età, permettendo agli utenti di affrontarla non con fatalismo, ma con una prospettiva filosofica. Invece di fuggire dalla realtà, la affronta. Sui social media, gli influencer hanno tutti affrontato le proprie ansie ricorrendo a questa moderna strategia. Alcuni si considerano "più fortunati" di altri, sfoggiando solo qualche ruga, mentre altri scoprono con stupore la predisposizione genetica dei genitori. I ventenni, cresciuti con immagini digitalmente modificate fin dall'adolescenza, mostrano un senso di disperazione di fronte a questo risultato, ben lontano dalle aspettative della società.

Questo filtro riflette fedelmente l'aspetto futuro del viso?

Per testare l'accuratezza di questo filtro di invecchiamento, pubblicizzato come il più affidabile e sofisticato mai creato per TikTok, alcuni utenti esperti di internet lo hanno applicato a celebrità agli inizi della loro carriera. Hanno poi confrontato il risultato con l'aspetto attuale delle star, ed è evidente che il risultato è straordinariamente realistico. Il risultato è fedele alla realtà.

"C'è qualcosa di molto credibile in questo filtro. Si può davvero notare la perdita di grasso, l'incavamento delle tempie, l'approfondimento delle pieghe nasolabiali", ha dichiarato la dermatologa Marie Jourdan al quotidiano Le Parisien . Secondo il suo occhio esperto, questo filtro è piuttosto convincente. Non è un'invenzione. "Non siamo tutti uguali quando si tratta di invecchiare", ci ricorda la specialista, sottolineando i fattori etnici, genetici e dermatologici.

Questo filtro anti-invecchiamento potenziato dall'intelligenza artificiale allena la nostra percezione di un volto che la società demonizza costantemente, resettando al contempo la nostra mentalità. Perché, in fondo, nonostante i sieri bioattivi e i prodotti per la cura della pelle resuscitati dal film "The Substance", è impossibile controllare il proprio riflesso. E ancor meno combattere il naturale corso della vita.