Essendo affetta dalla sindrome di Down e ricoprendo il ruolo di consigliera comunale, diffonde felicità nella sua città.

Attiva in politica ad Arras dal 2020, Éléonore Laloux dimostra che "impossibile" non è una parola francese. Questa trentenne sfata da sola tutti i luoghi comuni sulla sindrome di Down. Indossa la fascia tricolore sulle spalle, ma anche i colori del cambiamento. Con questo "cromosoma di gioia", porta una ventata di aria fresca nel suo consiglio comunale e si impegna per l'inclusione, il sostegno reciproco e la gentilezza.

Un viaggio che suscita ammirazione

La vita non è sempre stata clemente con Eleonore Laloux, ma fin dal suo primo respiro, la vivace giovane donna ha mostrato il suo spirito combattivo. Affettata da un difetto cardiaco, i suoi primi mesi di vita sono stati tutt'altro che sereni. A un'età in cui gli altri bambini tubano felici e fanno strillare le giraffe, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico a cuore aperto. I medici erano piuttosto allarmisti e le predissero una vita breve. Eppure oggi, Eleonore è una figura ispiratrice, per non parlare di una celebrità locale.

Già all'età di quattro anni, il suo volto era ben visibile sui cartelloni pubblicitari di tutta la città di Arras, insieme agli auguri di Capodanno. Sembrava destinata a una brillante carriera politica. Dopo aver frequentato la scuola tradizionale fino al liceo, ottenne un impiego fisso nel reparto fatturazione dell'ospedale di Arras. Nonostante gli sguardi beffardi e i continui dubbi su se stessa, si è forgiata la propria strada con un'innata positività e un contagioso ottimismo. Per lei, la disabilità è principalmente uno stato d'animo.

Inoltre, ha preferito adottare un'etichetta diversa, più concreta e meno stigmatizzante, iscrivendosi alla lista del sindaco Frédéric Letruque nel 2020. Un traguardo importante per Eléonore, che porta la fascia e la sua diversità. Ma soprattutto, è la logica prosecuzione di una battaglia condotta dai suoi genitori. Nel 2010, hanno creato il collettivo "Les Amis d'Éléonore" (Amici di Eléonore) per difendere i diritti e la voce delle persone con sindrome di Down . Questo spiega il temperamento ribelle e l'eloquenza della trentenne, abituata a dibattere su questo argomento che la preoccupa più di chiunque altro.

Una donna che incarna il cambiamento

Eletta consigliera comunale responsabile della transizione inclusiva e del benessere, è ben lungi dall'essere una semplice figura di rappresentanza. Lungi dall'essere una semplice presenza allegra, è una forza trainante, che mette in pratica idee che dovrebbero essere la norma. Mentre molti hanno perso fiducia nei politici, Éléonore sta ripristinando quella fiducia con azioni significative. E da quando ha assunto questo incarico, la città di Arras è diventata un luogo più accessibile e accogliente.

Éléonore è la forza trainante dei semafori con timer per il conto alla rovescia, che forniscono ulteriore supporto alle persone con disabilità. Con questo obiettivo in mente, ha anche duplicato 40 segnali stradali, portandoli a un'altezza di 1,20 metri, in modo che persone come lei possano orientarsi meglio negli spazi pubblici. Ha anche creato un nuovo evento divertente e unificante chiamato Incluthon, per riunire persone normodotate e persone con disabilità. Niente promesse o parole vuote qui: Éléonore lavora instancabilmente per trasformare questi spazi condivisi, assicurandosi che nessuno venga lasciato indietro.

Una mentalità positiva che si respira in città

A differenza di altri politici che agiscono per migliorare la propria immagine e aumentare la propria popolarità, Éléonore è benevola per natura. Non ha secondi fini, solo buona volontà. Mentre gli abitanti del paese la vedono come un'eroina, la giovane donna si considera una cittadina comune. Lo ribadisce nella sua autobiografia, "Triso et alors!" (E se avessi la sindrome di Down!), un libro dal titolo eloquente che la dice lunga sul suo modo di pensare.

Oltre alla sciarpa e al mantello che alcune persone le prestano, Éléonore ha ricevuto anche la Medaglia di Cavaliere dell'Ordine Nazionale al Merito. Questa onorificenza riconosce la sua perseveranza, determinazione e impegno per una società più equa. Qualche anno dopo, ha posato accanto alla prima bambola Barbie con sindrome di Down, di cui è ambasciatrice.

Il suo viaggio è stimolante, commovente e rimette l'umanità al centro delle priorità. Eléonore dà un volto, una voce e una nuova energia a questa lotta, e aiuta a cambiare prospettiva con il suo sorriso contagioso. Se l'altruismo avesse un volto, sarebbe Eléonore, la nostra Marianne dei giorni nostri.