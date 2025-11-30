Ha dato (quasi) lo stesso nome ai suoi tre gemelli, e il motivo vi sorprenderà.

Search here...

Léa Michel
Artisha Davis, una mamma di New Orleans (Louisiana - USA), ha scelto un nome originale per i suoi gemelli nati nell'ottobre 2024.

Tre nomi propri… che nessuno sa pronunciare

Secondo Today , Artisha Davis spiega che, mentre cercava nomi con significati forti durante una sessione notturna su Instagram, si è imbattuta in "Daviane", un nome che ha scoperto significare "amata". Toccata da questo significato, ha creato due varianti: "Davianna" e "Davian", regalando così a ciascuno dei suoi figli una versione personalizzata di questo nome che le stava a cuore.

Tuttavia, questa scelta insolita ha un curioso inconveniente: "Nessuno sa come pronunciare i loro nomi", dice ridendo. I nomi sono così simili che persino lei a volte li confonde. Per chiarire, "Davianna" si pronuncia "Dah-vee-AH-nuh", "Davian", il suo unico figlio, si pronuncia "Day-vee-in" e "Daviane" si pronuncia "Day-vee-on".

Una tradizione di famiglia che si tramanda

Artisha Davis, lei stessa gemella, spiega che questa usanza deriva dalla sua esperienza personale, poiché lei e sua sorella hanno nomi molto simili e sono state spesso vittime di disguidi amministrativi. Per evitare di emarginare la sua quarta figlia, nata questo autunno, ha scelto un nome simile nel suono e nel ritmo, "Devyn", in modo da sentirsi inclusa in questo gruppo di sorelle così vicine d'età.

Questa insolita storia fonde amore, originalità e un sincero desiderio di creare un legame forte tra i suoi figli attraverso i loro nomi.

La scelta di questa madre cinquantenne sta dividendo Internet

