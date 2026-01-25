Search here...

Alla nascita, questo bambino di 6 chili ha sorpreso tutti.

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : the Amritdev/Pexels

Blandine, originaria di Tolosa, ha dato alla luce il suo secondo figlio, Émile, il 6 novembre 2025. Il bambino pesava 6 chili e misurava 51 centimetri, quasi il doppio del peso medio alla nascita in Francia (tra 2,5 e 3,5 kg). Il suo arrivo spettacolare ha lasciato un segno indelebile nell'intera équipe medica della clinica, ma il parto si è svolto senza complicazioni.

Un'ecografia che ha già rivelato una dimensione "anormale"

Due settimane prima della data prevista del parto, gli esami prenatali stimarono il peso di Émile a circa 4,6 kg. Questo dato avrebbe potuto destare preoccupazione, ma Blandine scelse di non informare il suo ginecologo, nonostante la pancia che cresceva stesse diventando difficile da portare. Il travaglio fu infine indotto per via vaginale. "L'ostetrica non poteva crederci; mi disse che sembrava un bambino di 6 mesi", racconta la madre.

Una rara ondata di attività nel reparto maternità

Alla nascita, l'emozione pervase la clinica. "Tutti vennero a trovare Émile", ricorda Blandine con un pizzico di umorismo. Troppo grande per i pannolini normali, gli fu subito vestita la taglia 6 mesi. Sebbene il suo peso avesse stabilito un record locale, il neonato era in perfetta salute.

Uno sviluppo monitorato attentamente, ma senza allarme.

Fin dalla nascita, Émile ha continuato a crescere armoniosamente. A metà gennaio 2026, misurava già 61 cm, pur mantenendo il suo peso iniziale di 6 kg. Nella madre non sono stati rilevati segni di diabete gestazionale e le cause di questo peso eccezionale rimangono inspiegabili. Questo caso ricorda quello di un bambino nato in Texas nel dicembre 2025 con un peso simile (5,9 kg), anch'esso in buona salute.

Un parto naturale accolto con favore dalla madre

"Sono contenta di aver rifiutato il cesareo, anche se non era una cosa sicura", dice Blandine, orgogliosa della sua esperienza di parto. Oggi, Émile è un bambino vivace e curioso, con un buon appetito e un sonno regolare. Un gigante buono che porta gioia ai suoi genitori.

Un fenomeno raro, ma che viene monitorato.

I neonati classificati come "macrosomi" (con peso superiore a 4,5 kg) possono essere esposti a rischi alla nascita, come ipoglicemia o problemi respiratori. Émile, invece, sfida tutte le statistiche: si sta sviluppando perfettamente. Un caso raro, ma che ci ricorda che la natura a volte riserva sorprese, anche per gli operatori sanitari più esperti.

In conclusione, la nascita di Émile sarà ricordata per sempre come un evento straordinario, sia per il suo peso impressionante che per il regolare svolgimento del parto. Oltre alla curiosità che suscita, la sua storia testimonia soprattutto la capacità del corpo umano di sorprendere e l'importanza di un'assistenza medica attenta. Un inizio di vita eccezionale per un bambino che già suscita ammirazione.

Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
