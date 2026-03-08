Accompagnare il proprio figlio a un colloquio di lavoro: la nuova abitudine della Generazione Z

In passato, i genitori ci incoraggiavano da lontano durante i nostri primi colloqui di lavoro e ci spronavano a essere intraprendenti. Ora, varcano le porte delle aziende con i loro figli e li guidano per mano nel loro ingresso nel mondo del lavoro, proprio come hanno fatto per i loro primi giorni di scuola.

Portare i genitori al colloquio è diventata la nuova norma?

I giovani adulti amano l'idea di uscire di casa per mangiare dolci a tutte le ore, giocare a videogiochi tutta la notte, lasciare i piatti ammucchiati nel lavandino e stare fuori fino a tardi senza dover dare spiegazioni. Tuttavia, nonostante questa sete di indipendenza, fanno fatica a tagliare il cordone ombelicale e si affidano ai genitori per ogni piccola faccenda. Vedono i genitori come i loro life coach, i loro consiglieri personali. Li chiamano quando si perdono davanti al pannello di controllo della lavatrice e anche quando non sono sicuri che il loro hamburger sia cotto correttamente (vegetale o meno).

La Generazione Z avrà pur sempre la chatGPT in tasca, ma preferisce comunque chiedere direttamente ai genitori le risposte. Anche se amano comportarsi da adulti, le vecchie abitudini infantili riaffiorano rapidamente, soprattutto nel mondo del lavoro, che non conoscono. Per fare bella figura ai colloqui di lavoro, questi giovani adulti si presentano con un portafortuna che occupa molto più spazio di un portachiavi a forma di trifoglio. Entrano in azienda accompagnati dai genitori, che non si limitano più a lasciarli nel parcheggio. E questo non è affatto raro.

Secondo un recente sondaggio , un quarto dei candidati della Generazione Z, di età compresa tra 18 e 27 anni, ha ammesso di portare un genitore al colloquio di lavoro. Questo ha suscitato sospiri da parte delle generazioni più anziane, che parlano di una "generazione dipendente". I genitori, dal canto loro, accompagnano i figli ai colloqui con i manager, proprio come facevano alle visite dal pediatra.

Una pratica che divide le generazioni

Sebbene questa pratica possa sembrare vagamente divertente, fa infuriare anche le generazioni più anziane: coloro che hanno fatto domanda di lavoro con coraggio, che si sono fatti strada a forza invece di insistere e che hanno lavorato per necessità fin dall'età di 16 anni. I baby boomer e quelli prima di loro sono indignati da quello che chiamano un "rituale di accudimento". Tuttavia, il mercato del lavoro si è evoluto notevolmente ed è diventato più competitivo nel frattempo. Tra l'imminente arrivo dell'intelligenza artificiale, la forte concorrenza e le infinite richieste di determinate posizioni, i giovani sentono il bisogno di rinforzi.

I genitori non sono lì per difendere i figli e perorare la loro causa, ma semplicemente per fornire loro la legittimità che a volte manca e ricordare loro il loro posto. Mentre i genitori supervisionano i compiti durante gli anni scolastici, a volte estendono questa pratica anche oltre l'adolescenza. Alcuni di loro, mostrando sottili segnali di "genitorialità elicottero", non esitano a prendere l'iniziativa per garantire ai propri figli un futuro stabile e sicuro. Infatti, il 75% della Generazione Z afferma che un genitore ha già presentato la propria candidatura per loro conto. Ancora più sorprendentemente, il 65% ammette di aver delegato un test di candidatura a un genitore, come se si trattasse di una semplice presentazione di storia.

E quando i loro figli trovano un impiego, i genitori più audaci arrivano persino a sporgere denuncia ai datori di lavoro, chiedendo un riconoscimento migliore e orari di lavoro flessibili. Questo scenario si è già verificato per due figli della Generazione Z su tre. Alcuni genitori vedono ancora i propri figli come neonati indifesi, mentre altri rimangono semplici spettatori della loro carriera.

Come lo percepiscono i manager

Portare un genitore a un colloquio di lavoro sembra impensabile per molti di noi. Preferiremmo avere palpitazioni, mani sudate e un nodo alla gola piuttosto che presentarci con nostra madre come bambini dell'asilo. Temeremmo di compromettere le nostre possibilità e di fare una brutta figura. Eppure, i manager non sono del tutto contrari alla presenza dei genitori in questo colloquio aziendale a tu per tu.

Secondo loro, i genitori possono fornire dettagli interessanti sui loro candidati e approfondire il CV, che è scritto per presentare il candidato nella migliore luce possibile. "La loro disponibilità a condividere i punti di forza e di debolezza dei loro figli potrebbe fornirmi informazioni che altrimenti non avrei mai scoperto", osserva Gene Marks, un piccolo imprenditore, in un'intervista al Guardian . Sebbene i genitori siano pieni di elogi per i loro figli, sono anche i primi a lamentarsi della loro pigrizia, a sottolineare la loro disorganizzazione e ad ammettere l'inconfessabile. "Come responsabile delle assunzioni, voglio ascoltare queste lamentele per avere un quadro più chiaro della vera personalità del bambino e del suo potenziale come dipendente", spiega il responsabile.

Presentarsi a un colloquio di lavoro non è mai molto rassicurante e, in queste circostanze, i genitori sono un po' come delle coperte di sicurezza viventi. La Generazione Z non può fare a meno della loro presenza e i manager li accolgono a braccia aperte. L'ideale per grattare sotto la superficie di un CV.