Search here...

Questa sferzata di energia prima di andare a dormire non è poi così positiva come sembra.

Benessere
Émilie Laurent
énergie avant dormir
Photo d'illustration : Teksomolika/Freepik

Mentre è ora di infilarsi sotto le coperte e salutare Morfeo, sei pieno di energia. Mentre la mattina trascini i piedi, prima di andare a letto ti senti fantastico. Certo, questa vitalità notturna ti permette di lavare i piatti, stendere il bucato e completare una buona parte della tua lista di cose da fare, ma è segno di uno squilibrio interiore.

Quando il corpo perde la sincronia

In un organismo ben regolato, il cortisolo, spesso chiamato "ormone del risveglio", segue un ciclo preciso. Raggiunge il picco al mattino per aumentare l'energia e diminuisce gradualmente durante il giorno, lasciando il posto alla melatonina, l'ormone del sonno . Quando questo ritmo si inverte – quando il cortisolo raggiunge il picco la sera – il corpo invia falsi segnali: ci sentiamo pieni di energia proprio nel momento in cui dovremmo rallentare. Il risultato: sonno ritardato, sonno leggero, risvegli notturni ... e stanchezza cronica al risveglio.

Questa inversione del ciclo ormonale è un po' come il jet lag interno. Il corpo non sa più quando riposare o quando essere attivo. A lungo termine, questo può compromettere l'equilibrio dell'intero sistema nervoso e aumentare lo stress, l'irritabilità o la difficoltà di concentrazione.

Le cause più frequenti

Questo squilibrio non è casuale. Spesso è il risultato di un accumulo di piccole abitudini quotidiane che mantengono il sistema nervoso in stato di allerta.

  • Sovrastimolazione serale: schermi, social media, email di lavoro o serie TV stimolanti... tutto ciò che mantiene attiva l'attenzione impedisce al cervello di spegnersi. La luce blu, in particolare, blocca la produzione naturale di melatonina.
  • Una cena tardiva o troppo zuccherata: un pasto ricco di carboidrati semplici o grassi pesanti altera i livelli di zucchero nel sangue e induce l'organismo a secernere cortisolo per stabilizzare la glicemia. Questo è il famoso "picco di energia" che spesso viene scambiato per un apporto energetico naturale.
  • Un ritmo circadiano alterato: andare a letto o mangiare a orari irregolari, rimandare costantemente l'ora di andare a letto o vivere spesso alla luce artificiale finiscono per destabilizzare la secrezione ormonale notturna.

Un segnale da tenere presente, non da ignorare

Questa "seconda ventata" serale non è una semplice coincidenza: è un avvertimento del corpo. In sostanza, sta dicendo: "Sono esausto, ma non so come riposare". Ignorare questo segnale non fa che perpetuare il circolo vizioso: più tardi si va a letto, più alti rimangono i livelli di cortisolo e più leggero e meno ristoratore diventa il sonno.

Il primo passo, quindi, è osservare questo momento di rinnovata energia: a che ora si verifica? Dopo che tipo di giornata? Questi indizi spesso aiutano a capire cosa lo ha innescato: una cena abbondante, una serata prolungata davanti allo schermo o stress accumulato.

I consigli dei naturopati per ritrovare la calma

  • Rallenta a partire dalla fine del pomeriggio. Cerca di non pianificare attività stimolanti dopo le 19:00: lascia che i livelli di energia del tuo corpo diminuiscano gradualmente.
  • Crea un rituale rilassante. Luci soffuse, respirazione consapevole, lettura, una tisana rilassante o un leggero stretching segnalano al cervello che la notte si avvicina.
  • Cena presto e in modo leggero. Idealmente, prima delle 20:00, concentrandoti su verdure cotte, proteine magre e grassi sani (avocado, frutta secca, olio d'oliva).
  • Evita gli schermi. Sostituisci lo scorrimento infinito del telefono con un momento di tranquillità, lontano da stimoli luminosi.
  • Riconnettiti con il tuo ritmo naturale. Prova a esporti alla luce del giorno al mattino e a ridurre le fonti di luce artificiale la sera per risincronizzare il tuo orologio interno.

Quindi, la prossima volta che ti sentirai "spronato" la sera, non cedere alla tentazione di riordinare gli armadi o di lanciare un nuovo progetto alle 23:00. Prendilo come un messaggio dal tuo corpo: ha bisogno di regolarità, delicatezza e riposo.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
Article précédent
Una volta in pensione, queste scelte di vita sono spesso quelle di cui ci si pente di più.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Una volta in pensione, queste scelte di vita sono spesso quelle di cui ci si pente di più.

La pensione spesso segna una pausa gradita, un momento per respirare, guardarsi indietro e ridefinire le priorità. Per...

Perché queste donne si alzano di soprassalto appena sveglie? Questa tendenza cinese è intrigante.

Quest'anno, il 2026, una routine mattutina sta facendo scalpore: pochi minuti di leggeri salti sul posto al risveglio,...

Mangiare un kiwi la sera? Gli studi ne evidenziano i benefici per il sonno

E se la tua routine serale potesse essere resa più dolce da un semplice frutto? Sempre più persone...

Riordinare per calmarsi: cosa rivela questo sorprendente riflesso

Riordinare non è solo un dovere: per molte persone, è un modo efficace per gestire lo stress e...

Indossare i calzini di notte può facilitare l'addormentamento.

Indossare i calzini di notte può sembrare banale, persino fuori moda, ma diversi studi e specialisti del sonno...

I nonni che si prendono cura dei nipoti potrebbero essere meno esposti al declino cognitivo

Una ricerca recente evidenzia un legame tra il coinvolgimento dei nonni nella cura dei bambini e una migliore...

© 2025 The Body Optimist