Questa sferzata di energia prima di andare a dormire non è poi così positiva come sembra.

Mentre è ora di infilarsi sotto le coperte e salutare Morfeo, sei pieno di energia. Mentre la mattina trascini i piedi, prima di andare a letto ti senti fantastico. Certo, questa vitalità notturna ti permette di lavare i piatti, stendere il bucato e completare una buona parte della tua lista di cose da fare, ma è segno di uno squilibrio interiore.

Quando il corpo perde la sincronia

In un organismo ben regolato, il cortisolo, spesso chiamato "ormone del risveglio", segue un ciclo preciso. Raggiunge il picco al mattino per aumentare l'energia e diminuisce gradualmente durante il giorno, lasciando il posto alla melatonina, l'ormone del sonno . Quando questo ritmo si inverte – quando il cortisolo raggiunge il picco la sera – il corpo invia falsi segnali: ci sentiamo pieni di energia proprio nel momento in cui dovremmo rallentare. Il risultato: sonno ritardato, sonno leggero, risvegli notturni ... e stanchezza cronica al risveglio.

Questa inversione del ciclo ormonale è un po' come il jet lag interno. Il corpo non sa più quando riposare o quando essere attivo. A lungo termine, questo può compromettere l'equilibrio dell'intero sistema nervoso e aumentare lo stress, l'irritabilità o la difficoltà di concentrazione.

Le cause più frequenti

Questo squilibrio non è casuale. Spesso è il risultato di un accumulo di piccole abitudini quotidiane che mantengono il sistema nervoso in stato di allerta.

Sovrastimolazione serale: schermi, social media, email di lavoro o serie TV stimolanti... tutto ciò che mantiene attiva l'attenzione impedisce al cervello di spegnersi. La luce blu, in particolare, blocca la produzione naturale di melatonina.

Una cena tardiva o troppo zuccherata: un pasto ricco di carboidrati semplici o grassi pesanti altera i livelli di zucchero nel sangue e induce l'organismo a secernere cortisolo per stabilizzare la glicemia. Questo è il famoso "picco di energia" che spesso viene scambiato per un apporto energetico naturale.

Un ritmo circadiano alterato: andare a letto o mangiare a orari irregolari, rimandare costantemente l'ora di andare a letto o vivere spesso alla luce artificiale finiscono per destabilizzare la secrezione ormonale notturna.

Un segnale da tenere presente, non da ignorare

Questa "seconda ventata" serale non è una semplice coincidenza: è un avvertimento del corpo. In sostanza, sta dicendo: "Sono esausto, ma non so come riposare". Ignorare questo segnale non fa che perpetuare il circolo vizioso: più tardi si va a letto, più alti rimangono i livelli di cortisolo e più leggero e meno ristoratore diventa il sonno.

Il primo passo, quindi, è osservare questo momento di rinnovata energia: a che ora si verifica? Dopo che tipo di giornata? Questi indizi spesso aiutano a capire cosa lo ha innescato: una cena abbondante, una serata prolungata davanti allo schermo o stress accumulato.

I consigli dei naturopati per ritrovare la calma

Rallenta a partire dalla fine del pomeriggio. Cerca di non pianificare attività stimolanti dopo le 19:00: lascia che i livelli di energia del tuo corpo diminuiscano gradualmente.

Crea un rituale rilassante. Luci soffuse, respirazione consapevole, lettura, una tisana rilassante o un leggero stretching segnalano al cervello che la notte si avvicina.

Cena presto e in modo leggero. Idealmente, prima delle 20:00, concentrandoti su verdure cotte, proteine magre e grassi sani (avocado, frutta secca, olio d'oliva).

Evita gli schermi. Sostituisci lo scorrimento infinito del telefono con un momento di tranquillità, lontano da stimoli luminosi.

Riconnettiti con il tuo ritmo naturale. Prova a esporti alla luce del giorno al mattino e a ridurre le fonti di luce artificiale la sera per risincronizzare il tuo orologio interno.

Quindi, la prossima volta che ti sentirai "spronato" la sera, non cedere alla tentazione di riordinare gli armadi o di lanciare un nuovo progetto alle 23:00. Prendilo come un messaggio dal tuo corpo: ha bisogno di regolarità, delicatezza e riposo.