"Credo che il mio corpo possa farcela": a 47 anni, questa star continua il suo percorso di fecondazione in vitro e ispira le donne.

La giornalista e commentatrice sportiva americana Erin Andrews continua a sostenere la maternità anche dopo i 47 anni, intraprendendo un nuovo capitolo del suo percorso di fecondazione in vitro. In una sincera conversazione con la co-conduttrice del suo podcast, spiega la sua convinzione che, nonostante l'età, il suo corpo possa ancora darle un altro figlio.

Una gravidanza già raggiunta nonostante gli ostacoli

Erin Andrews e suo marito, l'ex giocatore di hockey Jarret Stoll, hanno già provato la gioia della maternità. Il loro primo figlio, un maschietto di nome Mack, è nato nel luglio 2023 tramite maternità surrogata, dopo nove anni di tentativi e trattamenti. Questa nascita è stata possibile grazie a embrioni congelati prima e dopo la diagnosi di cancro al collo dell'utero ricevuta da Erin Andrews nel 2016, per la quale si è poi sottoposta con successo a un intervento chirurgico.

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Un altro tentativo di fecondazione in vitro a 47 anni

In un episodio del podcast "Calm Down with Erin and Charissa", Erin parla della sua decisione di riprendere il trattamento di fecondazione in vitro (FIV), nonostante il precedente ciclo non avesse avuto successo. Spiega di aver scelto di rinunciare a un intervento di chirurgia estetica (un trattamento laser CO2) per concentrarsi su questo nuovo tentativo, a dimostrazione di quanto questo progetto sia importante per lei.

Parlando con la sua amica, la commentatrice sportiva americana Charissa Thompson, Erin ha espresso la sua profonda convinzione: "Credo che il mio corpo possa farcela". Ha riconosciuto che, statisticamente, alla sua età, le probabilità di produrre ovuli vitali sono limitate, ma si è rifiutata di considerarlo un limite definitivo. Erin Andrews ha descritto questa determinazione come una "bizzarra dipendenza" dal provare, dal lottare, senza mai arrendersi.

Il sostegno della sua famiglia e dei suoi fan

Charissa Thompson, la sua co-conduttrice, sottolinea l'importanza di questa perseveranza, notando che Mack non esisterebbe senza la tenacia di Erin di fronte agli ostacoli incontrati. Le ricorda inoltre che ha già "vinto", avendo dato alla luce un figlio così prezioso. Questo sincero sostegno, condiviso online, trova riscontro in molte donne che si riconoscono nel suo percorso con la fecondazione in vitro, la salute riproduttiva e la maternità dopo i 40 anni.

Una storia che ispira le donne

Scegliendo di parlare pubblicamente della sua età, delle sue difficoltà, dei suoi dubbi e della sua determinazione, Erin Andrews è diventata una figura di spicco nel mondo della maternità in età avanzata e della fecondazione in vitro. La sua storia, segnata da un tumore al collo dell'utero, da un lungo percorso verso la fertilità e da una gravidanza tramite maternità surrogata, ci ricorda che la maternità può intraprendere molti percorsi diversi, ma rimane un obiettivo legittimo a qualsiasi età.

In definitiva, nelle sue conversazioni con Charissa Thompson, Erin Andrews riconosce che un giorno potrebbe dover chiudere quella porta. Tuttavia, spera che quel momento arrivi con la serenità di chi ha provato tutto, senza rimpianti, e che ha dedicato il suo corpo, il suo cuore e il suo tempo alla vita.