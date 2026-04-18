Ritorna da una "pausa maternità" e batte il record della maratona di Parigi.

La Maratona di Parigi del 2026 è stata caratterizzata da un'impresa sportiva e da un simbolo di grande impatto. Il 12 aprile 2026, l'etiope Shure Demise ha vinto la gara femminile con il tempo di 2 ore, 18 minuti e 34 secondi, stabilendo un nuovo record del percorso. Questa prestazione ha segnato anche il ritorno ai massimi livelli dopo una pausa dovuta alla maternità.

Un record storico a Parigi

Sul percorso di 42,195 km a Parigi, Shure Demise ha trionfato sulle sue rivali con un tempo da record. L'organizzatore ufficiale della Maratona di Parigi ha confermato il suo tempo di 2 ore, 18 minuti e 34 secondi, dichiarando che si tratta del nuovo record femminile per la manifestazione. L'Associated Press e il Comitato Olimpico hanno riportato gli stessi piazzamenti sul podio: Misgane Alemayehu al secondo posto con un tempo di 2 ore, 19 minuti e 8 secondi, e la keniana Magdalyne Masai al terzo posto con 2 ore, 19 minuti e 17 secondi.

Il ritorno dopo il congedo di maternità è confermato dall'atleta.

In un'intervista pubblicata nel settembre 2025 dalla Toronto Waterfront Marathon , Shure Demise spiega di essersi presa due anni di pausa dalle competizioni, durante i quali ha dato alla luce sua figlia, per poi tornare a gareggiare alla maratona di Milano del 2025.

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Questa edizione ha inoltre registrato un numero record di partecipanti di sesso femminile.

L'edizione del 2026 ha fatto la storia anche per quanto riguarda i dati di partecipazione. Secondo gli organizzatori , 58.853 corridori hanno preso il via alla gara e 57.464 hanno tagliato il traguardo. Le donne rappresentavano il 33% dei partecipanti, rispetto al 31% del 2025, al 28% del 2024 e al 25% del 2022. Gli organizzatori hanno quindi sottolineato la continua crescita della partecipazione femminile.

La vittoria di Shure Demise trascende il semplice successo sportivo.

Stabilendo il record femminile della Maratona di Parigi pochi mesi dopo il suo ritorno alle competizioni post-maternità, la maratoneta etiope ha regalato alla maratona di Parigi uno dei momenti salienti dell'edizione 2026. La sua impresa si inserisce in una tendenza più ampia: quella di una presenza femminile sempre maggiore nelle grandi gare.