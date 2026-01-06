Secondo un sessuologo, ecco 7 cose che ogni coppia dovrebbe sapere

L'intimità in una relazione è spesso circondata da convinzioni persistenti, confronti inutili e pressioni inespresse. Anche quando il legame è forte, questi preconcetti possono creare dubbi o ostacolare il piacere. Basandosi sulla sua esperienza in terapia di coppia, la psicologa clinica Karen Gurney , direttrice della Havelock Clinic di Londra, condivide verità semplici e liberatorie per vivere un'intimità più serena e, soprattutto, più in linea con il proprio corpo e i propri desideri.

1. L'orgasmo non è l'unico obiettivo

Contrariamente alla cultura popolare, una relazione intima di successo non si misura dall'orgasmo. Il piacere non riguarda una destinazione; si sviluppa attraverso l'esplorazione, le sensazioni e la connessione. Quando le coppie si prendono il loro tempo, variano ritmi e pratiche, l'esperienza diventa più ricca e appagante. I vostri corpi meritano di essere ascoltati in tutta la loro diversità, senza pressioni per raggiungere un risultato specifico.

Ed è altrettanto importante ricordare che la sessualità non è un obbligo all'interno di una coppia: ogni persona, ogni coppia, è libera di definire i propri desideri, i propri bisogni e il proprio modo di vivere la propria storia, con o senza sessualità.

2. Il dolore non è mai inevitabile

Un corpo rispettato è un corpo che non soffre. Il dolore durante i rapporti non è normale e non dovrebbe mai essere minimizzato. Essere rilassati, eccitati e sicuri di sé sono basi essenziali per un sesso piacevole. Se il disagio o il dolore persistono, consultare un professionista sanitario è un atto di cura di sé. Il tuo comfort e il tuo benessere fisico sono fondamentali.

3. Non esiste una "sessualità normale"

Frequenza, pratiche, fantasie: non esistono regole universali. Ogni coppia inventa il proprio linguaggio intimo. Cercare di conformarsi a uno standard esterno spesso soffoca il desiderio e la spontaneità. La sessualità prospera quando ci si concede di essere curiosi, creativi e liberi, senza confrontarsi con gli altri. I propri desideri sono legittimi, qualunque essi siano, purché siano condivisi e consensuali.

4. Parlare di sesso aumenta il desiderio

La comprensione silenziosa è preziosa, ma non sostituisce le parole. Osare parlare del proprio corpo, dei propri bisogni, dei propri limiti e dei propri piaceri crea un'atmosfera di sicurezza emotiva. Rendere la comunicazione un'abitudine, piuttosto che una discussione occasionale, aiuta a evitare incomprensioni. Un dialogo sincero promuove la fiducia e rende gli scambi più fluidi ed emozionanti.

5. La penetrazione non è obbligatoria

Ridurre la sessualità a un singolo atto può impoverire l'esperienza. L'intimità non si limita alla penetrazione , tanto meno a uno scenario ripetitivo. Esplorare altre forme di contatto, carezze e giochi sensoriali aiuta a mantenere viva la sorpresa e il desiderio. Ogni corpo ha mille modi per provare piacere, e nessuno è superiore a un altro.

6. Il mito del "buon affare" è fuorviante.

La performance non ha posto in camera da letto. Non puoi essere "buona" o "cattiva" da sola: la sessualità è un incontro. Si basa sull'ascolto, sull'adattamento e sulla conoscenza di sé. Sentirsi a proprio agio nel proprio corpo, qualunque sia la propria forma, è un potente motore di piacere. L'autenticità è molto più seducente della perfezione.

7. È umano avere una mente vagabonda.

Tutti distraiamo la mente durante il sesso. Queste distrazioni sono normali, purché non prendano il sopravvento. Imparare a riconnettersi con le proprie sensazioni, soprattutto attraverso pratiche quotidiane di consapevolezza, aiuta a essere più presenti. Più si ascolta il proprio corpo, più intensi diventano il piacere e la connessione.

In definitiva, una sessualità appagante si costruisce lontano da aspettative e paragoni. Si basa sul rispetto per il corpo, sulla curiosità reciproca e su una comunicazione compassionevole. Permettendoti di esplorare senza giudizio, trasformi l'intimità in uno spazio di libertà, piacere e fiducia condivisa.