Rinite da luna di miele: il legame poco noto tra desiderio e congestione nasale

Ti stai godendo un momento di beatitudine sotto le coperte quando all'improvviso ti cola il naso. La scatola di fazzoletti, relegata sul comodino e non destinata a questo scopo, si rivela preziosa. In quel preciso istante, ti senti come se ti stessi prendendo qualcosa. Eppure, non è l'inizio di un brutto raffreddore, ma un sintomo comune della "rinite da luna di miele". Durante l'amore, tutte le valvole del corpo si aprono, comprese quelle più inaspettate.

Un fenomeno sorprendente durante l'attività sessuale.

Quando i corpi si fondono e danzano un valzer frenetico fino all'orgasmo, possono verificarsi risate, lacrime, tremori alle gambe o spasmi. Questa esplosione di piacere scatena una serie di reazioni, a volte spettacolari. Tuttavia, nessuno parla di "rinite da luna di miele", che precede l'appassionato rapporto amoroso o segna la fine dell'ascesa al settimo cielo.

No, non si tratta di un virus esotico preso durante la luna di miele, ma di un'influenza "emozionale". È un po' come il mal d'amore. Niente mani sudate o farfalle nello stomaco, ma starnuti ripetuti che ti costringono ad allontanarti dal partner e un naso chiuso che richiede diversi fazzoletti.

All'inizio, pensi spontaneamente a un'allergia stagionale o all'influenza in arrivo. Ti immagini già con una borsa dell'acqua calda in testa e il naso in fiamme. Eppure, questo presunto raffreddore scompare come per magia, insieme all'eccitazione. Questa "rinite da luna di miele" ti infastidisce proprio quando stai per consumare la relazione e svanisce altrettanto rapidamente. Questo termine un po' metaforico è tutt'altro che aneddotico. Fa persino parte del dizionario medico ed è ben documentato dalla scienza. Il desiderio non stimola solo le zone erogene del corpo, ma solletica anche aree inaspettate.

Come lo spiega la scienza

Questo fenomeno è stato descritto in uno studio pubblicato sul Journal of the Royal Society of Medicine. I ricercatori si sono concentrati su persone che starnutivano durante pensieri sessuali, durante l'eccitazione o al momento dell'orgasmo.

La loro conclusione? Non è né qualcosa che nasce nella tua testa né una stranezza isolata. È una risposta corporea involontaria. Per capirlo, dobbiamo osservare il sistema nervoso autonomo, quello che gestisce le nostre funzioni automatiche: respirazione, battito cardiaco... e reazioni nasali.

L'eccitazione sessuale attiva fortemente il sistema nervoso parasimpatico. Questo stesso sistema è coinvolto nella regolazione delle mucose nasali. Di conseguenza, può verificarsi una sorta di "cortocircuito". In breve, il tuo corpo confonde i segnali. Non è romantico, ma è affascinante.

Perché alcune persone sono più preoccupate?

La "rinite da luna di miele" non è contagiosa. In realtà, non tutti ne soffrono. I ricercatori suggeriscono differenze individuali nell'organizzazione delle vie nervose. Alcune persone potrebbero avere connessioni più "sensibili" tra i circuiti sessuali e nasali.

Questo non è l'unico strano riflesso del corpo umano. Alcune persone starnutiscono quando guardano il sole (il famoso riflesso fotico), altre dopo un pasto abbondante. Il filo conduttore? Una reazione automatica, imprevedibile e perfettamente innocua.

Una reazione corporea ancora poco compresa

Se la "rinite da luna di miele" rimane relativamente sconosciuta, è anche perché è un disturbo molto intimo. Starnutire e tirare su col naso nell'orecchio della persona amata invece di sussurrare frasi dolci è imbarazzante quanto tenere i calzini addosso durante il sesso. Molti preferiscono tenerselo per sé, sentendosi tristemente impotenti. Tuttavia, questo inconveniente non è raro e non significa necessariamente che si abbia un problema neurologico.

Gli esperti sono chiari: questo fenomeno non è né pericoloso né patologico. Nella maggior parte dei casi, non è necessario alcun trattamento. Capirne l'origine è spesso sufficiente per inquadrare la situazione. E siamo onesti: se il corpo reagisce, è perché è pienamente coinvolto nel momento.

Starnutire durante il sesso non è quindi opera di qualche acaro o di un microbo stagnante, ma l'espressione di un desiderio senza confini.